Andrea Escalona destapó si se comerá su placenta

En junio pasado, Andrea Escalona presentó oficialmente el sexo de su bebé Foto: Instagram/@andy_escalona

Andrea Escalona está en la feliz espera de su primer bebé, y casi a cumplir seis meses de embarazo, la conductora de Hoy habló sobre cómo le gustaría que fuera su parto y reveló si ha pensado en obtener los beneficios de comerse su placenta, una vez que su hijo nazca.

“La verdad es que me siento bien, los brazos me los siento igual, las piernas, la cara, pero sí me siento en el abdomen, donde está el bebé, mis 500 gramos, eso está padrísimo”, compartió la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez a las cámaras de un grupo de reporteros a las afueras de Televisa.

Andrea, quien espera la llegada de su hijo entre el 15 y el 20 de diciembre de este 2022, contó que se llenó de lágrimas al poder ver el rostro de su bebé en su reciente ultrasonido 6D.

Con este mensaje, Escalona comunicó a sus seguidores su feliz embarazo (Foto: Instagram/@andy_escalona)

“No lo pude ver en vivo, pero estaba atrás de mí, yo estaba tratando de hacerle así como ‘el exorcista’ para tratar de verlo, pero no lo pude ver y pedí que me dieran el testigo. Lo vi en mi celular, me pongo a llorar, me dio un sentimiento que ayer estaba de mírame y no me toques, llore y llore de emoción, de alegría, de no creérmelo porque la verdad es que a veces no te cae el 20″, destacó la también actriz de 36 años.

La famosa también compartió que aún no ha decidido de qué manera dará a luz a su pequeño, pues se dejará llevar por las recomendaciones de su médico, con quien se ha sentido muy bien atendida.

“Estoy cooperando con la vida, empecé a tomar unas clases de psicoprofiláctico, ahorita he revisado qué onda con el agua, qué onda también con tenerlo en casa, la verdad es que eso sí me da un poquito de miedo como mamá primeriza, o sea nada como tu hospital, tu doctor, para que en cualquier momento todo lo vea”, expresó.

En días pasados, Andrea Escalona presentó ante el público de Hoy al padre de su bebé Foto: Instagram/@programahoy

“Si se puede natural va, si no cesárea, no estoy como que ‘nada tiene que ser esto’, sino que también siguiendo con mi embarazo, con lo que me diga el doctor, porque creo que si vienen de cierta manera o si tienen cierto espacio en ese momento... estoy muy dispuesta a colaborar”, añadió la presentadora del matutino de Televisa.

Andrea Escalona también reveló si ha considerado la ingesta de su placenta, una tendencia a la que ya han recurrido algunas famosas como Anahí, Irán Castillo, Evaluna Montaner, Jennifer Lopez y Kim Kardashian. Y es que se dice que esta práctica es altamente beneficiosa para la madre y su relación con su bebé, pues ayudaría a reducir las probabilidades de un posible depresión post parto, además de aportar nutrientes a la leche materna.

Al respecto, la conductora reveló que no tiene la suficiente información, por lo que aún continúa evaluando la posibilidad de consumirla, y de ser así, probablemente no sea cruda ni cocida, sino en cápsulas o “en un licuado”.

Andrea destapó que su vientre pesa 500 gramos (Foto Instagram: @andy_escalona)

“Le quería preguntar a Irán (Castillo), voy a hacer un reportaje de eso. Con todo respeto, me dijo mi madrina ‘pero qué cochinada es eso’, pero dicen que tiene muchos beneficios, en una de esas me callan la boca, me averiguo y que me la hagan pastilla, licuado, yo qué sé, si nos sirve nos la comemos y si no, pues no, no sé, no estoy tan negada a que sí, a que no, a que nada, pero ahorita no me voy a comer nada de eso”, comentó entre risas.

Asimismo, Andrea destacó que le emociona sentir los movimientos de su bebé, al que procreó al lado de su pareja, un joven de nombre Marco, o “Markiño”, como le dice cariñosamente y quien no tiene ninguna relación con el medio artístico.

“Se mueve muchísimo, ya hasta sale como fuera de mí, de que la cabeza, de que a veces tiene un chipote en otro lado. Su papá le pone música clásica que le gusta mucho, se mueve, que le hablo, platico con él, empecé a escribir otra vez, le escribo, estoy super conectada”, reveló la futura mamá.

SEGUIR LEYENDO: