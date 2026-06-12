Este será el primer partido que César Arturo Ramos pitará en el Mundial 2026

El mexicano, con ocho partidos mundialistas y una semifinal en 2022, iniciaráel 15 de junio en Los Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa sobre la actuación del arbitraje mexicano en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es alta, especialmente tras la confirmación de la designación de César Arturo Ramos para su primer partido en el torneo.

Su experiencia y trayectoria en competencias importantes lo han colocado como referente entre los colegiados del continente.

El regreso de César Arturo Ramos al Mundial impulsa la presencia internacional del arbitraje mexicano en escenarios de alta exigencia. REUTERS/Molly Darlington

El regreso de Ramos a la máxima justa futbolística representa una oportunidad para el arbitraje nacional de consolidar su presencia en el ámbito internacional y demostrar la preparación de los oficiales mexicanos en escenarios de gran exigencia.

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¿Cuándo y qué partido pitará César Arturo Ramos?

El debut de César Arturo Ramos en esta edición de la Copa del Mundo se producirá en un duelo de fase de grupos que involucra a selecciones con estilos de juego contrastantes. Su capacidad para gestionar partidos de alta tensión será clave en el desarrollo del encuentro.

El partido entre Irán y Nueva Zelanda se jugará el lunes 15 de junio en el Estadio de Los Ángeles .

Ramos estará acompañado por los asistentes Alberto Morín y Marco Bisguerra , conformando una tercia completamente mexicana.

Esta asignación refuerza la proyección de los árbitros nacionales en el futbol internacional y les permite mostrar su capacidad ante una audiencia global.

César Arturo Ramos dirigirá el Irán vs Nueva Zelanda este 15 de junio como partido de la fase de grupos del Grupo G. (X/ @FIFAcom)

Su desempeño en este compromiso inicial será observado de cerca por la Comisión de Árbitros de la FIFA, que evalúa el rendimiento de cada oficial para definir futuras designaciones.

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La experiencia mundialista y los logros en la FIFA

La carrera de Ramos ha estado marcada por logros significativos a nivel nacional como internacional. Su presencia en distintas ediciones de la Copa Mundial es resultado de años de trabajo, constancia y reconocimiento por parte de las máximas autoridades deportivas.

Ha dirigido ocho partidos en Copas del Mundo anteriores , incluyendo la semifinal entre Francia y Marruecos durante el Mundial Qatar 2022 .

En la Liga MX se destaca por haber sido árbitro central en diez finales, consolidando una reputación de solvencia en partidos de alta presión.

Ramos Palazuelos acumula ocho partidos dirigidos en Mundiales, incluida una semifinal en Qatar 2022. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Esta trayectoria lo posiciona como uno de los árbitros más experimentados del torneo y por ello la FIFA lo incluyó nuevamente en la nómina de árbitros principales para la edición 2026, reflejando la confianza en su criterio y capacidad.

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Katia Itzel García y la reprresentación de una mexicana en el Mundial 2026

La participación de árbitros mexicanos en el Mundial 2026 no se limita a Ramos Palazuelos. El país cuenta con una representación amplia, que abarca distintos roles dentro del cuerpo arbitral.

México suma siete oficiales designados para el torneo , entre ellos dos árbitros centrales, cuatro asistentes y dos oficiales del VAR.

Katia Itzel García hará historia al debutar como la primera mujer mexicana en una terna arbitral de un Mundial varonil, en calidad de cuarta oficial.

La integración de figuras como García y la continuidad de Ramos proyectan una imagen positiva del arbitraje mexicano ante la mirada internacional.

México suma siete oficiales designados para la Copa Mundial 2026 y Katia Itzel García debutará como la primera mujer mexicana la competencia. (Foto: Kyle Terada-Imagn Images)

Así, estas designaciones abren la puerta a nuevas oportunidades para el arbitraje nacional, tanto en la fase de grupos como en las instancias finales de la competencia.

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