Andrea Escalona confesó que le gustaría dar a luz en vivo: “Estaría padrísimo”

Desde mediados de junio la presentadora del Programa Hoy, Andrea Escalona, ha sido una de las personalidades de las pantallas mexicanas que se ha robado el ojo mediático por anunciar que estaba embarazada durante el matutino de Televisa.

Bajo este contexto, en un encuentro con los medios de comunicación retomado por el canal del periodista de espectáculos, Edén Dorantes, Andrea Escalona fue cuestionada sobre su churrito, nombre con el que apodó a su bebé, podría nacer en pleno programa en vivo, tal y como cuando dio a conocer que se encontraba embarazada.

Ante la pregunta, la conductora de Hoy dijo que no tendría problema, puesto que toda su vida se la ha pasado dentro de los foros de televisión, sin embargo, aseguró que también tendría que consultar esta decisión con Marco, el padre de su hijo.

“Estaría padrísimo que naciera en vivo. A mí sí me gusta compartirlo, como que yo crecí toda mi vida con la televisión, con las cámaras, para mí es muy normal”, resaltó para diversos medios de comunicación.

Más adelante, la primogénita de la difunta productora de televisión, Magda Rodríguez aseguró que respeta a quienes no muestran a sus bebés en público, pero ella dejó en claro que desde su visión de futura madre cree que por seguridad es mejor mostrarlos para que la gente sepa quienes son.

“Yo respeto mucho la opinión de los que ocultan o no muestran la cara de su bebé, pero, hasta por seguridad y todo, yo sí creo en mostrar a tu bebé, no creo en esconderlo, pero bueno, ahora sí que cada quién y yo respeto”, expresó.

Para finalizar, la también histrionisa quien espera la llegada de su hijo entre el 15 y el 20 de diciembre de este 2022, fue cuestionada sobre si la pareja ya había acordado de manera oficial el nombre de su bebé. Ante esto, Escalona explicó que una de las opciones que tienen para elegir el nombre de su primogénito es escuchar la voz de público y sus seguidores en algunas dinámicas dentro del matutino de Televisa.

Esta no es la primera vez que la conductora de 36 años ahonda sobre la manera en la que dará a luz a su pequeño, en un pasado encuentro con los medios recuperado por Berenice Ortiz, Escalona hizo especial hincapié en que seguiría las recomendaciones de su médico.

“Estoy cooperando con la vida, empecé a tomar unas clases de psicoprofiláctico, ahorita he revisado qué onda con el agua, qué onda también con tenerlo en casa, la verdad es que eso sí me da un poquito de miedo como mamá primeriza, o sea nada como tu hospital, tu doctor, para que en cualquier momento todo lo vea”, expresó.

“Si se puede natural va, si no cesárea, no estoy como que ‘nada tiene que ser esto’, sino que también siguiendo con mi embarazo, con lo que me diga el doctor, porque creo que si vienen de cierta manera o si tienen cierto espacio en ese momento... estoy muy dispuesta a colaborar”, añadió la presentadora del matutino de Televisa.

Andrea Escalona también reveló si ha considerado la ingesta de su placenta, una tendencia a la que ya han recurrido algunas famosas como Anahí, Irán Castillo, Evaluna Montaner, Jennifer Lopez y Kim Kardashian. Y es que se dice que esta práctica es altamente beneficiosa para la madre y su relación con su bebé, pues ayudaría a reducir las probabilidades de un posible depresión post parto, además de aportar nutrientes a la leche materna.

