Quién es el novio de Andrea Escalona y padre de su primer bebé

Andrea Escalona presentó a su pareja durante la revelación de su embarazo Foto: Instagram/@andy_escalona/@programahoy

Fue durante la emisión del pasado 22 de junio cuando Andrea Escalona sorprendió a sus miles de seguidores al igual que a sus compañeros del matutino de Televisa, Hoy, con la noticia de que se convertirá en madre por primera vez. Así floreció una de las incógnitas que rodea su embarazo: ¿quién es su novio y futuro padre de su bebé?

Durante el video donde le presentaba un ultrasonido a todos sus compañeros de producción, la hija de la difunta productora de televisión Magda Rodríguez, no perdió la oportunidad de mostrar -por primera vez- el rostro de su pareja, a quien identificó como Marco.

El emotivo momento quedó registrado para la posteridad en el Twitter del matutino. Asimismo, en el material audiovisual de poco más de 1 minuto, al novio de Andrea Escalona se le podía ver con un semblante de emoción mientras sostenía la mano de su enamorada durante la ecografía.

“Le quiero agradecer mucho al papá, a ‘Markiño’, mejor papá no podía tener mi bebé, a mi tía que ha sido mi mamá desde que no está Magda, a mis niñas, a Pau y a Nati, a mis hermanas, a mi papá que es mi mejor amigo, a la familia de Marco y a todos ustedes, los amo mucho”, compartió frente a las cámaras de Hoy.

Esta es la primera vez que la propia Andrea Escalona comparte algo de manera pública relacionado con Marco, ya que desde hace varios años ha mantenido en total hermetismo sobre su relación, de la que se sabe muy poco, puesto que el padre de su bebé no pertenece al medio de la farándula mexicana.

En enero de 2022, Marco también apareció en las redes sociales de Andy en su festejo de año nuevo, en donde presumieron de manera muy reservada su amor. Por otro lado, en una entrevista con la reconocida periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, la también histrionisa de 35 años confesó que prefería no ahondar mucho en su pareja, más que estaba muy feliz y enamorada.

Andrea Escalona presentó ante el público de Hoy al padre de su bebé Foto: Instagram/@programahoy

“Soy como de mis cosas para mí y mi novio es para mí, y más si no está en la tele, en todo este rollo, y me encanta que no, que haga sus cosas... Compartimos algo juntos, pero también tenemos individualidad, creo que eso es bien importante; nos estamos redescubriendo como pareja, acompañándonos y le agradezco mucho este momento difícil”, apuntó en aquella ocasión para el canal de entrevistas de Mara Patricia Castañeda.

Ya fuera de cámaras, en una publicación que quedara como un grato de recuerdo la también expresentadora de TV Azteca de donde salió en 2018 para integrarse en Televisa compartió un extenso post por medio de su cuenta de Instagram para sus poco más de 2 millones de seguidores donde agradeciendo a su madre, familia, compañeros y, obviamente, el entorno de su pareja.

“Gracias MAMÁ sé que tú tuviste mucho que ver en esto. Gracias Dios por mandarme la bendición que tanto pedía. Gracias Marco sé que serás un gran papá. Gracias Tiita, papá, niñas por apoyarme y siempre estar ahí para mí, gracias a mi familia y amigos. Gracias a tu familia Marco porque desde el día uno se han portado increíble conmigo”, redactó Andrea Escalona.

Andrea Escalona presentó su embarazo para sus redes sociales Foto: Instagram/@andy_escalona

La publicación de la conductora mexicana rápidamente reunió poco más de 100 mil reacciones y cientos de mensajes del mundo del espectáculo nacional quienes le mostraron su total afecto; entre los artistas que la felicitaron por medio de la caja de comentarios se encuentran Lambda García, Ángela Aguilar, Rebecca Jones, Vanessa Claudio y varios más.

