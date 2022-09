Así reaccionó Jawy tras enterarse que Karime está próxima a casarse: “Si lo puedo evitar, estaría perfecto”

Karime se casa y Jawy reacciona (Foto: captura de pantalla/Paramount+)

Lo que muchos esperaban, sucedió y el martes pasado se estrenó el primer capítulo de la décima temporada de Acapulco Shore, así, entre el acostumbrado desenfreno y nuevos integrantes; Jawy y Karime, protagonizaron un tenso momento por una boda que se aproxima.

Y es que, durante los últimos años la polémica alrededor de esta dupla no ha parado, pues el ex prometido y la ex mejor amiga de Manelyk han sido puestos en el escrutinio público por todo la estrecha amistad que mantuvieron aún después de que el influencer terminara su relación con la participante de La casa de los famosos.

Fue así que, en la más reciente transmisión de este reality show, el cual se llevó a cabo en Puerto Vallarta, la Matrioshka no dudó en soltar una bomba, tras la llegada de Jawy al programa.

Cabe recordar que, después de su anunciado compromiso con Mane en la temporada 7, Alejandro Méndez abandonó la producción, por lo que su regreso dos temporadas después emocionó a Pindter, Chile y otros de los más antiguos integrantes del elenco.

Así, tras su retorno y ya en el calor de las copas que ameritó la primera fiesta de la temporada, Karime agarró valor y le platicó a sus amigos que su vida estaba a punto de dar un giro radical.

Karime se casa y Jawy reacciona (Foto: captura de pantalla/Paramount+)

“Jawy está aquí y les tengo que dar una confesión que nunca lo pensé (...) me llegaron al precio, me les caso pinch*s zorras”, se escucha decir a la famosa durante uno de los confesionarios.

De vuelta a la fiesta, se puede observar que Karime les enseñó a Jawy y a Chile el anillo que llevaba en su dedo anular, a lo que sus amigos reaccionaron completamente anonadados, por lo que La Matrioshka comenzó a explicar como se dio la situación.

“Me pidió matrimonio, fue en el cumpleaños de Chile, pero ya traíamos rato saliendo y así”, dijo.

A esto El chile dijo: “Es el momento más triste, la duquesa se va a casar, ¿por qué me haces esto? Jesús de Nazaret”.

Tras la fuerte revelación, Jawy tomó de la mano a su amiga y se fueron junto a Chile al conocido Revolcadero para platicar en privado sobre la situación.

“Me les voy (no puedo quedarme más temporadas) me cae perfecto, me encanta, cogemos bien...”, añadió Karime.

A lo que Jawy no tuvo más remedio y señaló en el confesionario: ”Si ella quiere, bueno, que se embarque. Pero si lo puedo evitar, si puedo platicar con ella y lo logro, estaría perfecto”.

Karime se casa y Jawy reacciona (Foto: captura de pantalla/Paramount+)

En este mismo sentido, durante la plática, Méndez dejó entrever en varias ocasiones su molestia, pues consideró que la Matrioshka se perdería de grandes aventuras.

“Me vale verg* ese güey a mí quien me importa eres tú, te casas, te olvidas de todas las mamadas que has hecho antes”, le recordó Jawy.

Ante esto, Karime apuntó que estaba consciente de la situación y recalcó que estaba contenta con la decisión que había tomado, pues era el momento de iniciar una nueva etapa.

“Cómo te explico, que a ti no te haya ido de lo mejor no quiere decir que mí también me va a ir de la v*rga”, reveló Karime y le preguntó a su amigo por qué ella no podría vivir el amor.

En ese momento, Chile intervino y apoyó a su amiga dándole la bendición y deseándole lo mejor en su próximo enlace nupcial, pero Jawy se negó, le recriminó a Karime que si los iba a olvidar por casarse y sentenció:

“Yo sé que vas a hacer lo que quieras al final, pero si ahorita me preguntas si me gusta, te digo: ‘No, no me gusta’”.

Posterior a esto, Jawy abandonó molesto el lugar, para contarles a los demás de lo que se había enterado.

SEGUIR LEYENDO: