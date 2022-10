“Tienen razón mis adversarios, ya estoy chocheando”: AMLO reconoció “achaques”

Durante su gira de trabajo por el estado de Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reconoció que ya tiene bastantes “achaques”, pero que aún le quedan fuerzas para terminar con la transformación de México.

En medio de la inauguración del Banco del bienestar de Mitla, en Oaxaca, la multitud pidió al mandatario que continuara en la presidencia, a lo que se opuso sosteniendo el lema de Francisco Madero “Sufragio efectivo, no reelección”. En tanto, reconoció la razón en sus adversarios; “ya estoy chocheando”, declaró entre risas.

“Nos faltan dos años, pero imagínense, en el tiempo que llevamos se han hecho… No, ya eso no porque ‘sufragio efectivo, no reelección’. Además, tienen razón mis adversarios, ya tengo bastantes achaques, ya estoy chocheando. Pero con lo que me queda de fuerza, miren, vamos a terminar la transformación de México”.

López Obrador reconoció "achaques" (Foto: captura de pantalla)

Y es que en los últimos días, la salud del jefe del Estado mexicano fue cuestionada luego de que el Grupo Guacamaya hackeó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y reveló varios documentos clasificados; entre ellos, diversos expedientes sobre percances y diagnósticos de la salud del tabasqueño.

Dentro de los malestares reportados, destaca “una angina inestable de riesgo alto”, padecimiento que podría llevar al mandatario a sufrir un infarto, así como “gota”, una enfermedad inflamatoria en las articulaciones. También se reportó un traslado de emergencia de Palenque a la Ciudad de México.

“Todo lo que se dice ahí es cierto, y se ha expresado. Si acaso (no se dijo) lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital, y me recomendaron un caterismo. ¿Sí se acuerdan de eso? Me dijeron ‘hay que hacerlo’ y les pedí unos días”, reveló el presidente durante su conferencia mañanera del pasado 30 de septiembre.

Hoy nos comunicamos con el pueblo de Mitla, Oaxaca, mediante mensajes y afectos de ida y vuelta. Esta es mi mejor medicina.https://t.co/wKqnwhEo0J pic.twitter.com/qWzSZdbXHu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 2, 2022

Durante dicho espacio, el mandatario reconoció que estuvo cerca de sufrir un infarto en enero del presente año, días antes de anunciar otro contagio por COVID-19. Según la información filtrada tras el hackeó, fue el pasado 2 de enero cuando una ambulancia del Ejército arribó al rancho del presidente en Palenque, Chiapas, para trasladarlo al Hospital Centro Militar en la Ciudad de México. Fue cuando se le diagnosticó la angina inestable de alto riesgo.

En tanto, López Obrador aseguró que ya tiene preparado un testamento político con el fin de garantizar la transformación del país; fue luego de ser sometido al caterismo que el tabasqueño optó por revelar la existencia de dicho documento.

A finales de enero de este año, el ejecutivo declaró: “Tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que en el caso de mi fallecimiento, se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad y que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad”.

De acuerdo con las filtraciones tras el hackeo a la Sedena, AMLO tiene varios padecimientos de salud (EFE/José Méndez/Archivo)

Por otra parte, AMLO se encuentra durante una gira de trabajo, la cual comenzó el pasado 30 de septiembre con el Plan de apoyo a la población afectada por el huracán Agatha, desde Oaxaca, para luego supervisar las obras del Corredor Interoceánico en compañía del gobernador de la entidad, Alejandro Murat, así como por el titular de la Secretaría de Marina (Semar), el almirante José Rafael Ojeda.

