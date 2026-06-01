Entre escombros y desplazados: así avanzan las obras en los alrededores del Estadio Ciudad de México a 10 días del Mundial 2026

En la estación Universidad, de la Línea 3 del STC Metro, continúan las obras para mejorar las instalaciones de la terminal. Al exterior las obras complican el libre paso de peatones, reordenaron el comercio ambulante y semifijo. Los miles de usuarios se han tenido que adaptar a las obras rumbo al Mundial 2026 (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

La Ciudad de México inició la cuenta regresiva para la inauguración de la Copa Mundial 2026, el próximo 11 de junio miles de fanáticos arribarán a las instalaciones del Estadio Azteca, el cual llevará por nombre “Estadio Ciudad de México“. El recinto tres veces mundialista se vestirá de gala para el partido inaugural de México vs Sudáfrica, mismas selecciones que protagonizaron la ceremonia inaugural pero en 2010.

Pero, a pesar del momento histórico que está por vivir la capital, en el contraste de historias están los desplazados por las obras inconclusas, los vecinos afectados, trabajadores que invierten más tiempo en sus traslados y aquellas personas que ni siquiera piensan en el Mundial y solo se han encargado de adaptarse a los retos que significa que la ciudad sea una sede mundialista.

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En un recorrido que realizó Infobae México a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, en los alrededores de Pedregal Santo Domingo y Pedregal Santa Úrsula, las principales colonias que serán afectadas por el cierre de una milla para partidos del Mundial, testimonios compartieron sus impresiones de cómo han afrontado las afectaciones por las obras del Gobierno de la CDMX.

El paradero Universidad muestra su estado actual con las significativas obras de infraestructura en curso, preparándose para el evento deportivo del Mundial 2026. (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

Paradero Universidad: los retos en movilidad por las obras y desplazamiento de comerciantes

Entre el ruido de martillos y taladros, con paredes de madera, cinta amarilla y rejas que dividen pasillos, transitan miles de personas que usan el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), en la estación Universidad de la Línea 3 los usuarios se han visto obligados a adaptar sus traslados.

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Tanto afuera como al interior del Metro, las obras rumbo al Mundial 2026 han impactado la vida cotidiana de los habitantes. El paradero de Ciudad Universitaria se convertirá en uno de los epicentros más concurridos por los juegos del Mundial, ya que es la segunda estación más cercana al estadio, la apuesta de las autoridades es brindar opciones de traslado desde esta parte con un servicio de Trolebús, el cual aún está en construcción.

Un aviso informativo sobre el cierre temporal de la entrada y salida del Metro Universidad por obras para el Mundial 2026 se exhibe en el paradero. (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

Uno de los cambios más notorios de esta obra es la reubicación de comerciantes ambulantes y semifijos, diferentes locales estaban ubicados a unos pasos de las escaleras de salida del Metro Universidad, pero con las adecuaciones que inició el gobierno de Clara Brugada fueron desplazados y reubicados.

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Ahora los locatarios están a varios metros de distancia de las salidas del STC Metro, además, su presencia es casi imperceptible. Los transeúntes ya no tienen que pasar en medio de los negocios, en consecuencia ha mermado las ventas de familias que dependen de este comercio.

Una vendedora de la zona —quien brindó su testimonio condicionado al anónimato para este medio— contó cómo ha sido la adaptación de su negocio con los cambios por las obras. Ya que entre las prioridades del gobierno capitalino está la construcción de un Cablebús, el cual no estará para el Mundial.

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Así se observa el paradero de Universidad en medio de las obras de infraestructura que se desarrollan en preparación para el Mundial 2026, con la reubicación de la actividad comercial y peatonal en la zona. (Luz Coello/ Infobae México)

Construyeron un bici estacionamiento al exterior del Metro Universidad, donde reubicaron a comerciantes (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

“Llevo 35 años aquí. Mi negocio estaba pues a pie de escalera, saliendo de la escalera de frente. Me reubican en un lugar muy alejado, donde no pasa gente. Sí nos ha afectado mucho, porque de aquí dependen nuestras familias... No nos brindaron ningún apoyo. Nosotros hicimos estos locales con las medidas que ellos nos dijeron”, compartió.

La preocupación y las bajas ventas impera entre los comerciantes que tuvieron que cambiar su lugar de trabajo al espacio que les brindó el gobierno, aunque están a un costado del biciestacionamiento —propuesta de movilidad para turistas durante el Mundial— en la actualidad son pocas las personas que transitan por la zona comercial; pese a que laboran en un horario de lunes a domingo de 09:00 a 21:00 horas, hay ocasiones en las que cierran temprano por la falta de gente.

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“Aquí ya no es lo mismo que yo vendía allá, yo estaba a un paso más a la gente. Aquí, a donde me reubicaron, la gente no pasa. Las obras nos han afectado demasiado, porque si ustedes ven está cerrado, la gente llega ahí y se va y no entra. Vea cuántos estamos abiertos... Todo nos ha generado dinero (refiriéndose al costo de la reubicación de los locales)”.

Choferes de la ruta Estadio Azteca sin poder pasar

Autobuses ubicados a un costado del Metro Universidad han tenido que adaptarse por las obras del Mundial 2026, las rutas hacia el Estadio Azteca se han visto afectadas por la reducción de pasaje con los cierres viales y las alternativas del gobierno capitalino (Luz Coello/ Infobae México)

Con las obras de la Línea 4 del Cablebús Universidad - Ajusco, los choferes de rutas concesionadas han expresado su preocupación ante la baja de pasajeros que habrá con este nuevo transporte.

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“No sé para dónde quede bien el Cablebús, pero el Cablebús y lo que es el Trolebús que van a poner también nos va a afectar. Le van a estar dando prioridad al trolebús para lo que viene del Mundial”, fue el testimonio que compartió un checador de ruta a Infobae México.

Pero, rumbo al Mundial han tenido que adaptarse a lo que las autoridades les indican. Como parte de la remodelación del paradero, los camiones de rutas Perisur, Av. del Imán, Periférico, Insurgentes y más han tenido que adaptarse, pues los han cambiado de base constantemente.

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“Primero cerraron la de ahí atrás y toda la entrada, y la salida era por una. Las personas hasta se enojaban con nosotros, de: ‘¿Por qué no nos dicen?’ y nosotros: ‘Pues así son las cosas’”, compartió un checador de ruta que prefirió reservar su identidad. Y es que pese al enojo y la inconformidad, tanto choferes como checadores prefieren mantenerse en el anonimato.

El paradero de Universidad exhibe su aspecto renovado con modernas instalaciones de estacionamiento para bicicletas, como parte de las obras de infraestructura en preparación para el Mundial 2026. (Luz Coello/ Infobae México)

Un trabajador en una plataforma elevadora pinta un mural floral en el paradero de Universidad, parte de las obras de modernización en preparación para el Mundial 2026. (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

Lo que más preocupa a los operadores de esta zona es “¿Qué pasará con su ruta hacia el Estadio Azteca?“, la Ruta 1 Huipulco, Gran Sur, el Estadio Azteca, será una de las afectadas principalmente durante el Mundial 2026 ya que no podrán ingresar a la zona por las restricciones viales.

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“Cierran y tenemos que hacer la ruta más corta y luego se enojan los choferes, porque obviamente no hay pasaje o si llueve todavía nos va peor... Nos quita mucho pasaje, muchas horas de trabajo. Luego hay choferes que nos quedamos hasta como las nueve, nueve y media de la noche o las diez. (Ante las afectaciones) Ya a veces a las cinco ya tienes que dejar ir los choferes“.

Un Mundial con una consigna de justicia: “¿Por qué los buscamos?...Porque los amamos”

No solo las obras, comerciantes y vecinos afectados por las obras han expresado su malestar con el evento de la FIFA, colectivos han encontrado en el Mundial un espacio para manifestarse. A solo unos días de que la gran inauguración en el Coloso de Santa Úrsula, hay una consigna que retumba en paredes y estructuras donde se llevará a cabo un evento de talla internacional: “¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿Dónde están?”.

Colectivos de personas desaparecidas pegaron fichas de búsqueda en los alrededores del Estadio Ciudad de México previo al Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae México)

Sobre Calzada de Tlalpan —particularmente en el bajo puente del Estadio Azteca, en las instalaciones de la estación correspondiente del Tren Ligero Taxqueña-Xochimilco— se pueden ver cientos de fichas de personas desaparecidas, las cuales han sido colocadas por sus familiares, colectivos de búsqueda y solidarios con el objetivo de visibilizar la crisis que mantiene sin localizar a más de 133 mil personas en México.

En las últimas semanas, los familiares de personas desaparecidas han denunciado el afán del gobierno federal y el capitalino para intentar borrar el tema rumbo a la fiesta futbolera, pese a esto, las consignas permanecen en las calles, más allá del grito en cada manifestación que recuerda el dolor de las familias, distintos mensajes han quedado plasmados en los alrededores:

La pelota vuelve a casa, ¿nuestros desaparecidos cuándo?

¡Hasta encontrarles!

No hay juego limpio en campo de exterminio

México, campeón en desaparición

Ante la omisión y la indolencia del Estado, así como la falta de avances en investigaciones sobre cada uno de los casos de personas desaparecidas, sus familiares ya preparan movilizaciones para el 11 de junio en las inmediaciones del recinto deportivo dejando claro que “no están en contra del mundial en sí, sino de la forma en la que se está gestionando”.

Intervención en el espacio público con fichas de búsqueda de personas desaparecidas. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Solo restan menos de 10 días para que el gobierno de la Ciudad de México concluya las obras y ponga en funcionamiento su plan de movilidad; mientras tanto, los habitantes del sur de la capital solo esperan que pase el evento deportivo y que poco a poco puedan retomar rutinas, ventas y rutas de transporte.

En tantoo que “la pelota vuelve a casa”, colectivos esperan que por los reflectores internacionales la crisis de personas desaparecidas en México resalte en el discurso público y el gobierno no intente invisibilizar las acciones colectivas.