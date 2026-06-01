¿Quiénes financian a “Mexicanos al Grito de Paz”? Revelan presuntos lazos partidistas

Un legislador de Morena acusó en redes sociales a varias organizaciones de operar como un bloque articulado contra el proyecto de la llamada Cuarta Transformación en el contexto del arranque del Mundial de Fútbol 2026.

El diputado federal de Morena Paulo Emilio García lanzó este fin de semana una serie de señalamientos en redes sociales en los que acusa a tres plataformas aparentemente ciudadanas —Creemos México, Latido Joven y Mexicanos al Grito de Paz— de operar como un ecosistema coordinado de golpeteo político contra la Cuarta Transformación, justo en el arranque del Mundial de Fútbol 2026.

Lona colocada por “Mexicanos al Grito de Paz” durante el informe de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum. En la lona se acusa directamente a Claudia Sheinbaum de proteger a “narcogobernantes” y también se cuestiona a Rubén Rocha Moya.

¿Quiénes están detrás de estas plataformas, según el legislador?

De acuerdo con la información difundida por García, cada organización tiene rostros identificables con la oposición:

Creemos México está liderada por Jimena Villicana —quien fue coordinadora juvenil en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez en 2024 — y por Carlos Moris , ambos con presuntos vínculos con el PRIAN.

Latido Joven opera, según el diputado, a través de líderes juveniles del PAN como Yahir Anaya , quien habría participado activamente en la marcha de la llamada Generación Z.

Mexicanos al Grito de Paz es descrita como una estrategia de colocación de mantas con mensajes como “narco-gobierno”, amplificada por medios como TV Azteca.

El legislador también señaló como facilitadores de estas plataformas a funcionarios de alcaldías opositoras: la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aparecen como invitados especiales de Creemos México en eventos de 2025.

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@Paulogarciag

El modus operandi que denuncia Morena

Según los tuits del diputado García, el esquema operaría bajo tres ejes:

Generación de falsas narrativas para crear percepción de crisis e inseguridad Financiamiento partidista encubierto bajo etiquetas ciudadanas Colocación estratégica de mantas en puntos visibles para generar eco mediático durante el Mundial

El legislador trazó un paralelismo con la denominada “Farsa Z”: la marcha de la Generación Z de noviembre de 2025, donde —asegura— ya había operadores presentados como ciudadanos independientes pero financiados por el PAN. Uno de sus voceros, Edson Andrade, habría sido el primer caso documentado.

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(X-@mexicanosgritan)

El Mundial, según Morena, es el pretexto perfecto

Para el legislador morenista, el contexto del Mundial 2026 representa una ventana de amplificación internacional. La narrativa de caos, argumenta, busca proyectarse en el evento deportivo de mayor exposición global para dañar la imagen de México y del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Bienvenida la protesta en la ciudad, pero que firmen con honestidad: somos militantes de Acción Nacional”, escribió García en su cuenta de X, donde la publicación acumuló más de 10 mil visualizaciones.

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Personas levantan sus puños en protesta contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras una pancarta con la leyenda "Claudia Sheinbaum protege a narco gobernantes" cuelga de un edificio frente al Monumento a la Revolución, donde la mandataria celebra un evento para conmemorar dos años de su victoria electoral. Ciudad de México, México, 31 de mayo de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Lo que no dice la nota

Los señalamientos del diputado García son unilaterales y provienen de una fuente con filiación política directa. Hasta el momento de publicación, ninguna de las plataformas mencionadas ha emitido una respuesta pública a las acusaciones. La información presentada en sus publicaciones —capturas de perfiles, conexiones en redes y asistencia a eventos— no constituye por sí misma prueba de financiamiento ilegal o coordinación formal.