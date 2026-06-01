SEP suspenderá clases en la inauguración del Mundial 2026, adelanta Clara Brugada

En respuesta a la reciente polémica en internet, la mandataria capitalina afirmó que la intención de las acciones propuestas es propiciar la participación local durante los encuentros internacionales de futbol en la capital

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó durante una conferencia de prensa en el Casa Ciudad de México International Media Center que el próximo 11 de junio no habrá clases en escuelas públicas de la capital —niveles básica, primaria, secundaria y media superior— con motivo de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026. La medida aplica exclusivamente en la Ciudad de México y no tiene carácter nacional.

Brugada precisó que esta información le fue comunicada por el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y que la medida aplica únicamente para esa fecha.

PUBLICIDAD

Otras instituciones irán informando sus propias decisiones

De acuerdo con las declaraciones de Brugada, otras instituciones de la ciudad también analizarán la suspensión de sus labores ese día, aunque indicó que cada una lo comunicará públicamente de forma independiente, sin que exista por el momento un anuncio centralizado al respecto.

El secretario Mario Delgado sostuvo que después de la entrega de calificaciones, la participación en las aulas disminuye y prevalece el trabajo administrativo, por lo que propuso ajustar las fechas atendiendo también las condiciones climáticas y geográficas del país

Solo en CDMX: Brugada aclara el alcance de la suspensión de clases

La Jefa de Gobierno precisó que la medida aplica únicamente en la Ciudad de México y no a nivel nacional. Según la información que le proporcionó el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, el 11 de junio no habrá clases de educación básica ni media superior exclusivamente en la capital del país.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta de si la suspensión también aplicará en las otras sedes del Mundial —Guadalajara y Monterrey—, Brugada señaló que esa consulta tendría que hacerse directamente al Secretario de Educación. “Solo es en la Ciudad de México, no va a ser a nivel nacional”, subrayó.

Brugada sale al paso de las críticas: “No es para dejar la ciudad vacía”

La aclaración de la Jefa de Gobierno no llegó en un vacío. Semanas atrás, sus propuestas dentro del plan “Mundial Verde” —que incluían home office y suspensión de clases— generaron una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios interpretaron que las medidas buscaban despejar la ciudad para los turistas, no para los capitalinos.

PUBLICIDAD

Este lunes, Brugada respondió a esa lectura: “Quiero dejar muy claro, porque después se malinterpreta: no es para dejar la ciudad vacía para los turistas. Queremos que la ciudadanía viva gratuitamente, de manera satisfactoria, la pasión del fútbol”, sostuvo durante la conferencia en el Casa Ciudad de México International Media Center.

La controversia en torno a las medidas propuestas para el evento deportivo revela tensiones en la construcción de consensos y la comunicación gubernamental sobre la prioridad de los capitalinos en celebraciones de escala internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un llamado voluntario al sector empresarial

En paralelo, se lanzó una convocatoria dirigida a cámaras empresariales y empresarios para que, de manera voluntaria, exploren esquemas de trabajo alternativos para el 11 de junio, de modo que sus colaboradores no tengan que trasladarse ese día.

PUBLICIDAD

La convocatoria parte del reconocimiento de que, en cualquier centro de trabajo, la jornada de inauguración de un Mundial tiende a concentrarse en la experiencia colectiva del evento, con una baja significativa en la actividad laboral habitual.