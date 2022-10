Cuál fue el primer gran accidente que tuvo el metro de la CDMX

Foto: Cuartoscuro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de la Ciudad de México, es uno de los medios de transportes más solicitados por los capitalinos. Y es que el metro, que inició a operar en México desde los años 70´s, actualmente cuenta con 12 líneas (dos de ellas en mantenimiento), y por solo cinco pesos, puedes llegar prácticamente a cualquier rincón de la Ciudad de México.

Sin embargo, no siempre funciona como debiera. Prueba de ello, fue que esta semana tuvo algunas fallas que hicieron que las personas reaccionaran de manera negativa. Uno de ellos, fue que, el pasado jueves 29 de septiembre, la Línea 2, que corre de Taxqueña, en el sur de la capital, a Cuatro Caminos, en el poniente, se encontraba temporalmente suspendida.

Minutos más tarde se informó que la línea interrumpía su servicio desde la estación San Antonio Abad hasta Taxqueña, por lo que se implementó el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), desde Pino Suárez, hasta la terminal del sur. Sin embargo, la suspensión del servicio que corre sobre Calzada de Tlalpan afectó a miles de pasajeros, que se quejaron por medio de las Redes Sociales.

El otro incidente que se suscitó esta semana en el metro, fue en la Línea B, que va desde el centro de la capital, en la estación Buenavista, hasta el norte, a Ciudad Azteca. Por medio de la red social TikTok un usuario reportó que un conductor de tren del Metro de la Ciudad de México pasó 12 estaciones sin detenerse.

Así se vivió la suspensión del servicio de la Línea 2 del STC Metro (Fotos: Twitter/@CNorbertoHS/@guillermo_ga)

Según el Metro de la capital, explicaron por medio de una tarjeta informativa que el tren se retiró de servicio en la estación Villa de Aragón, el pasado martes, luego de que un código advirtiera que podía existir un defecto, por lo que se decidió trasladarlo hasta el taller para revisarlo. Según las autoridades capitalinas, se pidió a los usuarios de ese tren que lo desalojarán, sin embargo, muchos decidieron no hacer caso, por lo que pudieron bajar hasta Buenavista, donde sacaron de circulación el convoy.

Esto hace recordar otros percances que ha tenido el metro capitalino, como el que sucedió en 1975 en la Línea 2, o azul. Este hecho sucedió en la estación Viaducto, , sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

Minutos antes de las 09:00 horas (Tiempo del Centro de México) del lunes 20 de octubre de 1975, las unidades 6, 8 y 10 del Metro salieron de la estación terminal Tacuba con dirección a Taxqueña. Dichas unidades salieron con minutos de diferencia; primero el convoy 6, después el 8 y finalmente el 10. Desde que inició su recorrido, la unidad 6 estuvo reportando fallas técnicas en casi todas las estaciones, lo cual la obligaba a detenerse más tiempo del debido en las estaciones a las que arribaba.

Tal fue el caso de su atraso que la unidad 8, conducida por Alfonso Sánchez Martínez, tuvo que quedarse estacionada durante un tiempo considerable en la estación Viaducto; sin embargo, Carlos Fernández Sánchez, chofer del convoy 10, no estaba enterado de esta maniobra, así que tras hacer parada en la estación Chabacano, decidió continuar con su recorrido rumbo a la estación siguiente (Viaducto), sin saber que esto ocasionaría una de las más grandes tragedias registrada en los más de 50 años de historia del Metro.

Choque del metro en 1975 donde murieron 31 personas (Foto: Twitter / @CDMXMetro)

De acuerdo con lo declarado por los operadores de las sub estaciones, habían indicado por el radio a Fernández Sánchez que se quedara en Chabacano; no obstante, él asegura que jamás recibió comunicación de la central, de tal modo que continuó con su recorrido. La velocidad que tomó con el convoy que conducía fue la velocidad con la que comúnmente se traslada en el STC, pues Carlos no tenía visibilidad de la siguiente estación, así que no tomó ningún tipo de precaución.

No fue hasta que el chofer del convoy 10 visibilizó a la unidad 8 aún estacionada en Viaducto cuando quiso frenar, pero los frenos no le funcionaron, de tal modo que, alrededor de las 09:30 horas (Tiempo del centro de México), la unidad 10 impactó a la 8 por atrás a una velocidad de 70 kilómetros por hora creando un gran estruendo que le robó la vida a decenas de personas e hirió a otras tantas.

El saldo final fueron 31 personas muertas y 70 heridos. Sorprendentemente, el chofer de la unidad 10 sobrevivió a la colisión, así que fue procesado por negligencia y homicidio culposo, pues los peritajes de las autoridades determinaron que el incidente ocurrió por falla humana.

