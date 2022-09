Los diputados se olvidaron de la seguridad de las mujeres al eliminar el horario de verano

Foto: Shutterstock

Con 445 votos a favor, ocho en contra y 33 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó el jueves la eliminación del Horario de Verano que ha estado vigente en México por más de dos décadas, una iniciativa que fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras ello hubo diversas opiniones en redes sociales expresadas tanto en memes como en argumentos sólidos a favor y en contra de la decisión de los diputados. Algunas de las más prominentes fueron las de las mujeres, quienes señalaron algunos hechos relacionados con su seguridad y que aseguran, los funcionarios pasaron por alto al aprobar la propuesta.

A través de Twitter fue que usuarias condenaron la nula perspectiva de género en la discusión, pues no se consideró el peligro que muchas de ellas corren al regresar a casa a altas horas de la noche ya sea por trabajo, escuela u otra razón.

“El día de hoy nos despedimos del horario de verano y con ello de la tranquilidad en el regreso a casa de miles de mujeres. Puede que para algunos no sea mucho, pero en un país donde nos arrebataron la noche, la luz era un mecanismo de libertad y resistencia” (Fuente: Twitter/@pibarra1959)

“Con la eliminación del horario de verano, nos quitarán una hora de luz. Sólo recuerden que: En México y en la oscuridad, las mujeres corremos más riesgo” (Fuente: Twitter/@saquribe)

Hubo quienes incluso arremetieron con el primer mandatario mexicano por haber impulsado desde el principio esta peculiar propuesta.

“Oye @lopezobrador_ muy padre eso de eliminar el horario de verano, pero las mujeres que viajamos en transporte público lo preferimos porque nos hace sentir seguras. Te di mi voto, nunca te he pedido nada, y aún así siempre logras decepcionarme.” (Fuente: Twitter/@Nosoytutesista)

Sin embargo, ante estas opiniones y reclamos, muchas otras internautas hicieron ver que también hay muchas mujeres a las que no les beneficiaba el Horario de Verano, ya que con él, salen de su hogar muy temprano, cuando todavía no amanece, para dirigirse a su actividades cotidianas, cosa que de igual manera, las pone en peligro de ser víctimas de la violencia.

“También hay muchas mujeres que salen del trabajo a eso de las 6, 7 am y que creen? que también sufren”, “como mujer q entra a trabajar entre 7/8 am y se transporta en bicla agradezco q se vaya el horario de verano”, “Hay mujeres q entramos a trabajar a las 6:00-6:30 am y lo odioso del horario de verano es q vivimos eternamente en penumbras”, fueron algunos comentarios que saltaron en esta línea.

Además hubo otras tantas que expresaron su desacuerdo con señalar a los horarios cuando lo realmente importante era “exigir” condiciones de seguridad para que las mujeres estuvieran seguras en las calles a pesar de la hora.

El horario criminal

México es uno de los países más peligrosos para ser mujer. La violencia machista ejercida contra la población femenina ha sido objeto de protestas y el levantamiento de un movimiento feminista amplio que pretende hacer valer los derechos humanos de este sector.

En cuanto a seguridad, el portal hoyodecrimen.com que almacena datos y genera estadísticas de crimen utilizando información sobre incidencia delictiva, indica que crímenes como robo a bordo de microbús, homicidio doloso, robo a vehículo automotor y lesiones por arma de fuego comienzan a cometerse, al menos en la Ciudad de México (CDMX), al rededor de las 20:00 horas.

Mientras que los robos a bordo de taxi y a trasportistas tienen su punto más álgido al rededor de la 6:00 horas de la mañana.

No obstante, los delitos que atañen sobre todo a las mujeres no se comenten en la oscuridad, sino a plena luz del día. Los casos de violación por ejemplo, así como los de robo a transeúntes y secuestro se dan en un rango de 11:00 a 13:00 del día, para sorpresa de muchos.

