El nuevo desafío de Toño Mauri: volvió a dar positivo a COVID

El actor pidió a sus seguidores no bajar la guardia ante la enfermedad que provocó una pandemia (Foto: YouTube/María Visión)

A través de una publicación de Instagram, Toño Mauri informó que nuevamente está contagiado de coronavirus, cabe recordar que la primera vez en que sufrió afectaciones por esta enfermedad, su caso se complicó tanto que tuvo que recibir un trasplante doble de pulmón.

En su mensaje, el actor de diversas telenovelas mencionó que se contagió a pesar de tener cuatro dosis de vacunas contra la COVID-19. Además de reconocer la labor de su familia al procurarlo, agradeció a Dios porque su salud no se ha visto deteriorada de gravedad.

“¡Otra vez COVID! ¡Por favor no bajen la guardia! ¡No se confíen! Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO. A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!!Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme ¡¡¡Los quiero mucho !!!”, les escribió este 29 de septiembre a sus 50 mil seguidores en Instagram.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios de apoyo por parte de sus colegas y seres queridos, entre los que destacaron Burro Van Rankin, Yordi Rosado, Yuri, Silvia Galván, Natalia Jiménez y Alejandro Nones, además de diversos mensajes positivos escritos por sus fans. En la imagen se pudo ver la prueba positiva a COVID-19 y a Toño Mauri con cubrebocas sosteniéndola.

Horas después del inquietante anuncio, su hijo Toño Mauri Jr reveló que esta vez la infección no fue tan fuerte, pero detalló que es necesario que el actor mantenga un nivel bajo de defensas para que su organismo no comience a rechazar los pulmones que le fueron trasplantados en 2021. Esta particularidad habría sido también la causa del segundo contagio.

“Tiene que tener las defensas bajas, porque si suben su cuerpo se da cuenta que los pulmones no son suyos y los rechaza, pero creemos que es eso, porque esta vez es al único que le dio, toda la familia salimos negativos”, dijo en conversación con el programa De Primera Mano.

Respecto a su estado de salud, Toño Mauri Jr. declaró que su papá ya está en los últimos días de su contagio:

“Gracias a Dios está súper bien, yo creo que ya va de salida, lleva unos días desde el primer positivo, y la verdad es que él está muy bien, ahorita ya anda caminando, anda cocinando, está haciendo un poco la vida normal”, explicó.

De igual forma Toño Mauri Jr. narró la forma en que descubrieron que su padre se contagió de nuevo: “Fue hace unos días que le hicimos una prueba casera porque tenía calentura y como resfriado y salió negativa, pero luego le hicimos una PCR en un laboratorio, y fue cuando salió positiva, pero lo bueno que ya había pasado la calentura y eso, y ni sabíamos que era Covid”.

“Lo cuidamos igual que si fuera cualquier otra cosa, lo pusimos en su cuarto y ya está saliendo. Lo peor que fue la fiebre y una tos ya pasó y ahorita ya se está recuperando, gracias a Dios ya pasó el susto”, expresó el hijo del actor.

En junio de este año, Antonio Mauri fue hospitalizado de emergencia, pues desde su primer contagio de Coronavirus ha estado en observación por el trasplante de pulmones, sin embargo, en esa ocasión el actor se sometió a una cirugía intestinal.

SEGUIR LEYENDO: