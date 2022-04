Toño Mauri se solidarizó con Susana Dosamantes: “Nunca se debe de perder la esperanza”

Toño Mauri se solidarizó con Susana Dosamantes

Uno de los actores mexicanos que se sumó a los mensajes de solidaridad luego de que Susana Dosamantes confirmara que fue diagnosticada con cáncer de páncreas, fue el intérprete mexicano que hace poco también salió de una situación delicada de salud, Antonio Mauri Villariño, más conocido como Toño Mauri.

El también productor, que hace poco temió por su vida luego de que hace poco más de un año fue intervenido a un doble trasplante de pulmón debido a las graves secuelas del COVID-19, habló en exclusiva para el matutino Sale el Sol, donde ahondó sobre su relación de fraternidad con la primera histrionisa mexicana de 74, así como del apoyo que le ha ofrecido a su primogénita, Paulina Rubio.

“Yo he hablado con Paulina y es una excelente hija, excelente persona y duele, pero es muy fuerte, o sea Pau y Susana, bueno, Susana es… olvídate”, inició diciendo para el matutino de Imagen Televisión. Acto seguido, Toño confesó que ha podido charlar con La Chica Dorada sobre la salud de su madre: “Sí, coincidimos, y ella es una persona de muchos años, muy querida”.

Toño Mauri habló de su relación de amistad con Susana Dosamontes y de como ha tratado de apoyarla luego de que revelará que padece cáncer Foto: Especial Infobae/ Foto: Twitter / @unnimediosmx)

La también pareja de Carla Alemán Magnani, confesó que la familia de Paulina Rubio ha buscado acercarse a la religión para poder lidiar con la situación de salud de su madre.

“Este proceso de Paulina, que también está pasando, fue así también de golpe, es increíble porque ves a una mujer fuerte, que está pegada con su mamá. Ella misma me dijo ‘estamos orando mucho por mi mamá, estamos toda la familia unidos, estamos con ella, estamos fuertes’, y yo lo que he notado es que obviamente ahorita es donde tienes que sacar esa fuerza”, subrayó el exintegrante de Fresas con Crema.

De igual modo, el histrión que dio vida a Hernán Ledezma en el melodrama de Televisa, Teresa, rememoró su caso en donde los médicos le daban pocas posibilidades de vida, por lo que incentivó a su colega no perder la fe y encomendarse a Dios para salir de este reto de salud.

Susana se convirtió en madre de Pulina el 17 de junio de 1971 (Foto: Instagram/@sdosamantesof)

“Yo hablando con ella, lo que le digo es lo que siempre digo, yo supuestamente cuando los doctores dijeron que yo estaba a unas horas ya de morir, pues nunca hubieran pensado que aquí estoy, y aquí estoy moviéndome cuando ya no había esperanzas, cuando ya no había nada qué hacer, por eso yo hablo mucho de la esperanza, porque siempre hay algo… si la voluntad de Dios, es que ya no, en ese momento se detienen las cosas”, evocó el también cantante de 57 años.

El actor refrendó que “nunca se debe de perder la esperanza de nada”, pese a las dificultades que se presenten en el camino. Sobre su relación cercana con Paulina Rubio, el actor reconoció la valentía de la hija mayor de la matriarca de la dinastía Dosamantes.

“Es una excelente persona, la verdad que yo la admiro muchísimo, está pegada en este momento con su mamá, con su familia, entonces esa es la fuerza que se necesita cuando estás en un caso como estos, tener a tu alrededor a toda la gente que quieres y que te quieren porque eso te da mucha fuerza”, enfatizó.

Toño Mauri confirmó que se aplicó su cuarta dosis de la vacuna anticovid Foto: Instagram antonio.mauri

“[...] A lo mejor, cuando tengo la oportunidad con alguien que está pasando por un momento difícil, que está pasando por una situación tan delicada como esto, siempre es algo que necesitamos, de la fuerza exterior, la energía”, añadió.

Para finalizar, Antonio Mauri Villariño detalló que hace poco ya pudo aplicarse la cuarta dosis de la vacuna anticovid, por lo que se siente con más fortaleza física y anímica en dado caso de recaer al virus: “Me puse hoy la vacuna, la cuarta, pero ya estoy tranquilo porque tengo más protección”, concluyó.

