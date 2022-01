Toño Mauri habló sobre el proceso para conocer a la familia de su donante: “Me da mucha ilusión”

(Foto: Twitter / @unnimediosmx)

Tras haberse recuperado de un doble trasplante de pulmón debido a las graves secuelas del COVID-19, el actor y productor, Toño Mauri dio a conocer su deseo de conocer a la familia del joven que le dejó parte de sus pulmones para darle una nueva oportunidad de vida.

Fue el pasado 22 de enero del 2022 que el reconocido productor mexicano expresó su sentimiento de intriga por conocer a la familia de su donador en el programa De Primera Mano de Imagen Televisión.

“Es un proceso que lleva su tiempo, porque hasta que cumples el año del trasplante, como yo que lo cumplí el 15 de diciembre, se abre la posibilidad de entonces sí buscar a la familia de esta persona a través de una carta y hacerle saber de qué hay interés de conocernos, ya depende de la familia tomar la decisión”, enfatizó a Gustavo Adolfo Infante.

Toño Mauri explicó que ha mandado hasta tres cartas para pedir conocer a su donador

El intérprete de Por amar sin ley (2018) compartió que ha entregado tres cartas donde trata de plasmar su sentimiento de agradecimiento y de resiliencia por la familia que decidió donar un parte de un ser querido.

“A mí me da mucha ilusión porque yo siento esa necesidad de conocerlos, de darles las gracias, de que me vean, de que sepan que un pedacito de esa persona que ellos perdieron tristemente todavía está viva, está viva en mí y gracias a esa persona yo estoy vivo”, dijo.

“Ya hice un par de cartas, pero cuando las leo después digo: ‘no es que todavía faltan muchas cosas’. Quieres decir muchas cosas, pero también tienes que resumirlo, tiene que ser una carta con lo básico, pero bien dicho, con el sentido que yo quiero, y sobre todo para respetar el luto que esa familia tiene, que yo supongo y siento lo fuerte que es y lo difícil que es para sobrellevar una pérdida como esa”, compartió.

(Foto: YouTube/María Visión)

“Puede ser por lo que te decía, a veces es muy fuerte pensar en la pérdida de una persona tan cercana, en este caso era un muchacho de 28 años, era muy joven. Y el hecho de que era de una familia hispana, pues eso también tiene que ver con que los hispanos somos muy unidos como familia [...]”, comentó el también productor.

“Hay muchos factores, yo espero que se haga, no es que no me haga ilusiones, sí me hago ilusiones, pero también soy consciente de que la familia quiera seguir guardando esa distancia”, finalizó sobre que es consiente de que la última palabra de un encuentro lo tendrá la familia de su donador.

Según el portal de la Secretaria de Salud (SSA) en el apartado del Centro Nacional de Trasplantes: “El CENATRA es quién lleva un registro de todos los establecimientos y las personas involucradas en esta actividad, con la finalidad de tener un estricto control y contar con transparencia en cada proceso de donación”.

Toño Mauri a un año de sus doble transplante de pulmón Foto: Instagram/@antonio.mauri

Ahora bien, como explicó el histrión, según el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) para poder acercarse a la familia de un donante, se necesita la espera de 1 año, una carta escrita explicando motivos y más que nada, el consentimiento familiar.

Fue a principios de febrero del 2021, que el actor salió del hospital de Miami, luego de estar internado por más de ocho meses debido a graves complicaciones de salud tras su contagio de Covid-19. El actor estuvo cuatro de los ocho meses en coma y durante su estadía en el hospital, el histrión de 57 años necesitó un doble trasplante de pulmón.

