Por qué Toño Mauri fue hospitalizado de emergencia y cómo se encuentra

Toño Mauri tuvo que someterse a otra cirugía, esta vez no relacionada a afectaciones respiratorias (Foto: YouTube/María Visión)

Desde su contagio de COVID-19 y su intervención médica donde le realizaron un trasplante doble de pulmón hace dos años, Toño Mauri ha estado en constantes chequeos y revisiones en el hospital.

Recientemente, el famoso actor presentó algunas molestias y tuvo que recibir atención de inmediato. Cabe señalar que esta complicación médica no tuvo relación con sus afectaciones respiratorias de hace año y medio, sino con la vesícula biliar.

Así lo informó su hijo Antonio Mauri en conversación con Ventaneando, la cirugía intestinal se llevó a cabo el pasado fin de semana y el actor de telenovelas ya se encuentra estable: “Está increíble, ya se está recuperando de la operación, pero gracias a Dios salió todo super bien”, mencionó.

Antonio Mauri detalló que su padre deberá permanecer en monitoreo algunos días más (Foto: Twitter/@unnimediosmx)

Para fortuna de los seres queridos y admiradores de Toño Mauri, recibió atención de manera oportuna, pues comenzó con “retortijones” en la mañana. ”Llegamos muy a tiempo, los doctores determinaron que lo iban a operar, que era un poco serio y así lo hicieron”, dijo.

El hijo del famoso también adelantó que, aunque su padre está despierto y consciente, tendrá que mantenerse en monitoreo durante algunos días antes de ser dado de alta del hospital, pues es prioritario que empiece a comer.

Recientemente el actor confesó para el programa matutino Sale el sol que no pasó por su mente firmar la voluntad anticipada, documento por el cual una persona deja por escrito que se le dé la oportunidad de morir de una manera digna, en el caso de encontrarse conectada de manera artificial.

“Yo estuve en esas circunstancias y mira aquí estoy, es muy difícil decir ‘oigan dejo un papel firmado que si me conectan estoy cuatro meses, ya me desconecten’, si yo hubiera hecho eso no estaría yo aquí”.

El actor decidió no firmar una voluntad anticipada (Foto: Instagram/antonio_mauri_)

Confirmó que el hecho de él se encuentre con vida es porque existió un gran cuidado por parte de sus familiares, a pesar de la poca esperanza de lado del personal médico.

“La verdad regresé porqué ellos se empeñaron a cuidarme a sacarme, los doctores cuatro veces le dijeron a mi esposa que yo no pasaba las horas y si mi esposa se hubiera resignado a decir ‘bueno pues lo perdimos, qué lástima, hicimos todo lo posible’, pues yo me hubiera quedado ahí”, comentó en la entrevista de Sale El Sol.

Asimismo, el intérprete mexicano reafirmó su creencia religiosa pues subrayó que la decisión de llevarse su vida queda en la voluntad de Dios, “Yo sí creo en Dios, creo que los caminos están dados, si Dios es su voluntad que te vayas te vas a ir, definitivamente. Si su voluntad es que te quedes, te vas a quedar como sea, a como dé lugar y estoy cada vez más convencido de eso”.

Una demostración de su gran fe, es que hace casi un año, Toño Mauri relató que vivió una experiencia espiritual cuando estuvo en uno de los puntos más críticos por coronavirus.

Así fue la publicación del hijo de Toño Mauri cuando estaba a punto de salir del hospital en 2021 (Foto: captura de pantalla Instagram/@antonio_mauri_)

“Mi esposa Carla buscó un sacerdote para que me diera los santos óleos y todo lo que pasó alrededor del sacerdote fue algo muy interesante, porque el sacerdote se comunicó con mi esposa, pero la llamada en donde entró decía teléfono desconocido, no venía el número”, relató.

Continuó su relato platicando que el sacerdote le estaba hablando para que le dijera en qué parte del hospital estaba Mauri: “Entonces el sacerdote le dijo que ya iba en camino al hospital, mi esposa habló al hospital para que dejaran entrar al sacerdote y le dijeron que era imposible porque a esa hora ya no había nadie que pudiera tener los accesos para nadie, que tratara al día siguiente…”.

El actor de telenovelas aseguró que esa misma tarde el sacerdote sí lo visitó a pesar de no conocer su ubicación y buscó darle los santos óleos, acción que el mismo clérigo le confirmó a Carla, su esposa.

Los santos oleos son una costumbre católica que consiste en untar “aceite santo” a una persona enferma para que pueda sanar o se le perdonen sus pecados.

