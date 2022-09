La controvertida opinión de Laura Zapata sobre el aborto

Laura Zapata hizo fuertes comentarios sobre el aborto (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

La actriz Laura Zapata ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas por sus controversiales declaraciones, que han causado opiniones divididas en redes sociales, así como una fuerte pelea con Yolanda Andrade.

Y aunque esta vez no atacó a los mexicanos ni a la conductora de Montse y Joe, sí lanzó un fuerte comentario hacia las mujeres que se manifestaron este 28 de septiembre por el Día Mundial por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

En su cuenta oficial de Twitter, la intérprete en la novela María Mercedes llamó a las mujeres que están a favor o que ejercen el aborto “asesinas”, pues desde años atrás ha mostrado su postura en contra de este derecho.

Arriba de un video compartido por Milenio en el que se informó que habían colocado las vallas en el Centro Histórico para la marcha, Laura Zapata citó el tuit y escribió: “Las madres que cometen #AsesinatoEnElVientre”.

De acuerdo con un artículo del Gobierno de la Ciudad de México, la Interrupción legal del embarazo (ILE) es un derecho humano garantizado para algunos estados, incluyendo el mencionado, y es algo a la que toda mujer debería poder acceder.

Esta es una práctica voluntaria que debe realizarse dentro del marco legal y de las condiciones médicas adecuadas, que aseguren la integridad de la mujer en su proceso y en el que puedan ejercer una maternidad libre, informada y responsable.

Ahora bien, el acceso legal y seguro al aborto se conmemora cada 28 de septiembre para exigir a los gobiernos la legalización de este, así como la facilitación al mismo para que no sigan habiendo muertes.

Es por esa razón que varios medios están cubriendo la marcha y desde que esto comenzó a surgir, ha habido muchas opiniones divididas respecto al tema, incluyendo la de varios famosos, como Laura Zapata.

Laura Zapata llamó "asesinato" al aborto (Fotos Cuartoscuro)

En 2018, la actriz comentó a las cámaras del programa El Gordo y La Flaca que la vida tiene que tener su curso y que la sociedad está yendo en contra la naturaleza humana fomentando dicha ideología en las mujeres.

“Yo soy una persona que tengo otros valores y creo que la vida empieza desde el momento de la concepción. No eres un cúmulo de células, desde ese momento empieza la vida, y la vida tiene que terminar cuando tenga que terminar, entonces no rompamos las leyes humanas, las leyes del universo, las leyes de Dios, las leyes de la vida. Según yo, es un asesinato en el vientre, la sociedad está empujando a las mujeres a asesinar a sus propios hijos en el vientre”, señaló.

Como esta opinión, también ha tenido algunas otras bastante controvertidas, como cuando dijo que no estaba de acuerdo con la adopción para parejas homosexuales en 2017. “Las parejas gay si quieren adoptar pueden adoptar perritos, gatitos, pajaritos, pececitos, periquitos, pero es derecho de los niños tener un papá y una mamá, punto”, sentenció.

La pelea de Yolanda Andrade y Laura Zapata (Foto: CUARTOSCURO/Getty Images)

Y no podría faltar la última y más conocida que fue cuando dijo que los mexicanos eran unos “huevones” y este comentario hizo explotar a Yolanda Andrade, quien la acusó de sí ser una “huevona” por ser un a mantenida de Thalía.

“Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano y ‘¿no me da? ¡Deme, deme! Y este les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 al mes, ellos se conforman con eso y dicen: ‘Maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera’, entonces sumando les ha de dar 8 mil y con eso se conforman”, fueron las palabras textuales de la actriz.

