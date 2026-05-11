México

Desaparece América Yamileth, estudiante del COBAO 08 en Huajuapan de León, Oaxaca: comunidad exige apoyo para localizarla

La joven desapareció el pasado 7 de mayo en Acatlima; autoridades ya activaron protocolos de búsqueda

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Buscan a estudiante del COBAO 08 desaparecida en Huajuapan de León, Oaxaca
Buscan a estudiante del COBAO 08 desaparecida en Huajuapan de León, Oaxaca

La desaparición de América Yamileth Gil González, estudiante de 16 años del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) Plantel 08 de Huajuapan de León, ha generado preocupación entre familiares, compañeros y habitantes de la región Mixteca, quienes mantienen una intensa difusión de su ficha de búsqueda para intentar localizarla.

La adolescente fue vista por última vez el pasado 7 de mayo de 2026 en la agencia de Acatlima, perteneciente a Huajuapan de León.

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Desde entonces, se desconoce su paradero y las autoridades ya activaron los protocolos correspondientes para su búsqueda.

De acuerdo con información difundida por el COBAO 08 y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), la joven desapareció luego de concluir su jornada escolar y no regresar a su domicilio, situación que llevó a sus familiares a iniciar recorridos y rastreos en distintos puntos que frecuentaba.

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Ficha de búsqueda.
Ficha de búsqueda.

“Se solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a América Yamileth Gil González, estudiante del Plantel 08 del COBAO.

Las autoridades ya activaron los protocolos de búsqueda correspondientes”, señalaron autoridades educativas.

Activan búsqueda en Huajuapan tras desaparición de alumna del COBAO

Tras la denuncia formal presentada por la familia, corporaciones de seguridad y personal de búsqueda comenzaron las investigaciones para dar con el paradero de la menor.

La comunidad estudiantil también se ha sumado a la difusión de fotografías e información en redes sociales.

Activan búsqueda.
Activan búsqueda.

Familiares y amigos mantienen el llamado a la población para aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarla.

Al momento de su desaparición, América Yamileth vestía el uniforme oficial del COBAO 08, además de portar una mochila color verde militar con estampado camuflajeado.

Señas particulares de América Yamileth Gil González

Las autoridades difundieron las características físicas de la adolescente para facilitar su identificación:

  • Edad: 16 años Estatura aproximada: 1.60 metros
  • Complexión: delgada Tez: morena clara
  • Cabello: negro, lacio y largo hasta la cintura
  • Señales particulares: acné en el rostro, cicatriz en el labio superior derecho y perforaciones en la nariz

Vestimenta al momento de desaparecer

  • Suéter gris de estambre con logotipo del COBAO
  • Playera blanca con cuello gris y emblema escolar
  • Falda grisCalcetas escolares
  • Zapatos negrosMochila de lona verde militar tipo camuflaje

Oaxaca registra aumento de desapariciones de jóvenes y mujeres

El caso de América Yamileth ocurre en un contexto de incremento de reportes de personas desaparecidas en Oaxaca y en el país.

De acuerdo con registros recientes, la entidad ha mostrado un aumento sostenido de casos en los últimos años, particularmente entre jóvenes de 15 a 34 años.

Hallan sin vida a Noeli Daylen, desaparecida en Juchitán luego de un enfrentamiento en el que también murió su mamá y otras dos personas. (FGEO)
Hallan sin vida a Noeli Daylen, desaparecida en Juchitán luego de un enfrentamiento en el que también murió su mamá y otras dos personas. (FGEO)

La DNOL también mantiene activas fichas de búsqueda de otras jóvenes desaparecidas en Oaxaca durante mayo, entre ellas Valeria de la Paz Hernández, de 17 años y originaria de Pinotepa Nacional, así como Abigail Martínez Núñez, de 18 años, desaparecida en Oaxaca de Juárez.

Colectivos y organizaciones civiles han advertido sobre el crecimiento de desapariciones en la entidad y han señalado deficiencias en los procesos de búsqueda y localización.

CIDH advierte crisis de desapariciones en México

La desaparición de personas continúa siendo una de las principales problemáticas de derechos humanos en México.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió recientemente que el país enfrenta una grave crisis en esta materia, con más de 128,000 personas desaparecidas y no localizadas.

CIDH alerta crisis de desaparecidos. (Foto AP/Fernando Llano)
CIDH alerta crisis de desaparecidos. (Foto AP/Fernando Llano)

El organismo internacional señaló que persisten problemas relacionados con impunidad, falta de identificación de cuerpos y dificultades en el acceso a la justicia para las familias buscadoras.

Además, colectivos de búsqueda en Oaxaca han denunciado retrasos en la activación de programas estatales y exigieron mayores acciones institucionales para atender los casos de desaparición, especialmente de mujeres y adolescentes.

Comunidad estudiantil se moviliza para difundir ficha de búsqueda

Mientras continúan las investigaciones, alumnos, docentes y habitantes de Huajuapan de León mantienen campañas de difusión en redes sociales para intentar obtener información que permita localizar a América Yamileth Gil González.

La familia pidió a la ciudadanía comunicarse con las autoridades correspondientes en caso de contar con cualquier dato que ayude a encontrar a la estudiante del COBAO 08.

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