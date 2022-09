Diego, hijo de Alfredo Adame, señaló si habrá reconciliación con su papá

Diego Adame, el mayor de los hijos de Mary Paz Banquells, confesó que la relación con su padre se ha vuelto aún más complicada (Fotos: Infobae // Instagram @marypazbanquells_oficial)

En medio de todas las polémicas que circulan en torno a Alfredo Adame por los conflictos en los que se ha metido, su hijo Diego confesó que a pesar de que sentía que existía alguna posibilidad de reconciliarse con su padre, hoy su mala la relación parece que no tiene solución.

Luego de que Alfredo Adame asegurara en varias ocasiones que estaba dispuesto a volver a hablar con sus hijos para poder reconciliarse, pero después mencionó que se arrepentía de haberlos buscado, pues ellos habían rechazado sus esfuerzos, Diego Adame confesó que ya no piensa en que exista futuro entre ellos.

Durante un encuentro con la prensa en la alfombra roja de la puesta en escena Lagunilla, mi barrio, el hijo mayor de Alfredo y Mary Paz Banquells confesó que se siente desesperanzado acerca de la relación que él y sus hermanos mantienen con el actor, pues sus declaraciones cada vez los alejan más.

“Yo, desde el principio, desde que hablé con él, le dejé en claro que estaba abierto a una reconstrucción, no me gusta decir reconciliación, yo creo que más bien sería una reconstrucción, la reconstrucción es tomar algo que se dañó, aclarar todos los puntos y construir algo nuevo a partir de esto, porque reconciliar lo que había, ya no es posible”, comentó Diego.

Diego hizo hincapié en que han sido las últimas declaraciones de su padre las que lo han hecho pensar que no podrán reconciliarse; sin embargo, él no se cierra a que se acerque a ellos para intentar hablar.

“Dado todo lo que ha sucedido, y no es algo secreto, privado, porque se ha encargado mi papá de hacerlo muy público, la verdad es que dudo mucho que vaya a existir una reconstrucción de este tipo, no me cierro a la posibilidad, el futuro es incierto (...) Todo puede pasar, sin embargo, yo ahorita, en esta situación, te puedo decir que dudo mucho que vaya a existir una reconstrucción”

Y es que el pasado agosto, el protagonista de Bajo un mismo rostro dijo que no estaba dispuesto a buscar nuevamente a los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells debido a que ellos lo habían despreciado el Día del Padre, rechazando su invitación a comer juntos.

Adame, inclusive, mencionó que no quería ver a Diego, Alejandro o Sebastián en su funeral si es que ellos no lo buscan para hablar.

Antes de que esto sucediera, durante el reality Soy famoso, sácame de aquí, el histrión mencionó que estaba dispuesto a volver a ver a sus hijos porque había llegado el momento de la “rendición”.

Alfredo Adame estaba decidido a reencontrarse con sus hijos, pero todo cambió cuando ellos no se mostraron dispuestos a hacer su reconciliación con cámaras (Foto: TV Azteca)

“Yo no soy mucho de llorar, salvo cosas muy raras, pero sí me hizo mucho llorar esto de que me recordaron en las entrevistas a mis hijos, y que si me quería arreglar con ellos. Bueno, creo que ya fue tiempo suficiente, entonces creo que ya llegó el momento de pactar la rendición con ellos”, comentó Adame entre lágrimas.

Poco antes reveló que había invitado a sus hijos a que comieran juntos el Día del Padre, pero ellos no asistieron debido a que se enteraron de que habría medios captando este reencuentro. Sebastián, el menor de los hijos, hizo hincapié en que si Alfredo Adame en verdad quería reconciliarse con ellos, tenía que aceptar hablar completamente en privado.

“Si quiere algo, que sea en privado, lejos de la cámara. Yo no voy a andar haciendo un Big Brother con algo que se supone que tenemos que ver (él y yo)”, dijo Sebastián el pasado junio.

