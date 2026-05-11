SEP mete reversa a modificación del calendario escolar 2026: las vacaciones comenzarán el 15 de julio en México

La SEP retomó su calendario original y no modificará el inicio de las vacaciones por el Mundial 2026 (Crédito: SEP)

La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, confirmó este lunes 11 de mayo que se respetará el Calendario Escolar 2025 - 2026 original, es decir que las clases terminarán el miércoles 15 de julio y no el 5 de junio como se informó anteriormente.

Tras el acuerdo tomado la tarde de este lunes en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026, las autoridades escolares votaron a favor de mantener el calendario inicial y no adelantar las vacaciones de los niveles educativos básicos.

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El pasado jueves 7 de mayo, Delgado Carrillo informó que, por decisión unánime entre las 32 secretarías de Educación de todas entidades federativas, el calendario escolar 2025-2026 sufriría modificaciones, y los estudiantes concluirían sus clases a nivel educación básica y media superior el 5 de junio, los motivos fueron las condiciones climáticas de calor extremo, así como el inicio de la Copa Mundial 2026.

Tras varias horas reunidos en las instalaciones de la SEP, este 11 de mayo se optó mantener el inicio del periodo vacacional para el 15 de julio y el regreso de clases del Ciclo Escolar 2026 - 2027 para los últimos días de agosto.

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El calendario escolar polémico por el Mundial 2026

El pasado jueves 7 de mayo, Delgado Carrillo informó que, por decisión unánime entre las 32 secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, el calendario escolar 2025-2026 sufriría modificaciones, y los estudiantes concluirían sus clases a nivel educación básica y media superior el 5 de junio. ¿El motivo? “El calor y el Mundial de Futbol”.

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que se adelantará el cierre del Ciclo Escolar 2025 - 2026 por "diversos motivos", entre ellos la realización de la Copa Mundial en México, con ello las vacaciones se alargarán y el próximo ciclo empezará el 31 de agosto de 2026 (X/ @mario_delgado)

Las secretarias estatales habrían acordado por unanimidad adelantar la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio, en el marco de la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

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Dejando a los estudiantes sin clases durante 87 días, fechas en las que se propuso el receso educativo, iniciando el 5 de junio y concluyendo el 31 de agosto.

El anuncio provocó críticas y señalamientos, como los de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quienes rechazaron la propuesta de la SEP, argumentando que reducir entre cinco y siete semanas de clase afectaría la formación académica de millones de estudiantes y agravaría el rezago educativo del país.

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Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la SEP a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes ante los cambios al calendario escolar.

(Infobae-Itzallana)

Un día después del anuncio de la SEP, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las modificaciones al calendario escolar aún no eran definitivas y solo había sido una propuesta.

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“Es una propuesta que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República (...) No hay todavía un calendario definido, es importante que los niños no pierdan clases”, dijo la mandataria.

Horas después, el mismo viernes 8 de mayo, Mario Delgado informó que el 11 de mayo, los secretarios de Educación Pública de distintos estados definirían el cierre del calendario escolar en una reunión.

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Respaldo y críticas a Mario Delgado

Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Mario Delgado, frente a la controversia por el ajuste al calendario escolar 2025-2026 que adelantaría el fin de clases al 5 de junio. La mandataria aclaró categóricamente que la medida “no fue una ocurrencia de Mario”, sino que derivó de peticiones de maestros y padres de familia, siendo avalada por voto unánime de los 32 secretarios de Educación.

Sheinbaum subrayó esta unanimidad ante el sorpresivo rechazo público de varios gobernadores, cuyos propios secretarios ya habían aprobado la propuesta. Sin embargo, el respaldo presidencial contrasta con el intenso rechazo de la oposición, que ha escalado hasta exigir la destitución del funcionario.

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