Alfredo Adame fue acusado de agredir a una reportera del programa de Gustavo Adolfo Infante

Alfredo Adame supuestamente agredió a una reportera de Imagen Televisión, Mariana Zepeda (Foto: Getty Images)

Una nueva polémica rodea a Alfredo Adame, en esta ocasión porque agredió verbalmente a una reportera de Imagen Televisión durante un encuentro con la prensa. Todos los presentadores de De Primera Mano arremetieron en contra del actor debido a su comportamiento.

La tarde del 20 de septiembre Alfredo Adame asistió a un evento al que fueron invitados varios artistas, por lo que varios reporteros asistieron para cubrir lo que sucediera, entre ellos se encontraba Mariana Zepeda, comunicadora de Imagen Televisión. Durante el encuentro con la prensa que tuvo lugar en ese momento, el actor habría agredido verbalmente a la periodista.

Debido a esto, durante la emisión de De Primera Mano de este miércoles 21 de septiembre, los presentadores se posicionaron ante esta supuesta agresión, pues aseguraron que pese a que Zepeda no se acercó a Adame, él le dijo varias groserías al ver que trabaja para dicho programa.

Según aseguraron los presentadores de "De Primera Mano", Mariana no se habría acercado al actor, pues esas instrucciones tenía (Captura de pantalla: YouTube/Imagen Entretenimiento)

“Llegó el exactor, exconductor, y ex todo, Alfredo Adame, y como a nosotros no nos importa y tenemos un pacto a nivel empresarial de no tocar a Alfredo Adame (...) Mariana llevaba una instrucción precisa de no acercársele a Adame, de no entrevistarlo, para evitar cualquier tipo de situaciones”, comenzó a relatar Gustavo Adolfo Infante.

El titular de De Primera Mano aseguró que cuando el actor llegó a donde se encontraba Mariana, comenzó a supuestamente agredirla, por lo que ella decidió voltearse para no tener que confrontarlo.

“Sin embargo, cuando Adame se acerca en donde estaba Mariana, la empieza a insultar y le dice: ‘Hija de tu p... madre’, se lo dijo tres veces, se le acercó a la cara. Mariana, como toda una profesional de la comunicación, se dio la vuelta para evitar seguir escuchando la bola de peladeces que salían de la boca de este individuo”

Alfredo aceptó que agredió a Zepeda e, inclusive, habló mal de ella con otros reporteros (Foto: Gettyimages)

Debido a esto, Infante hizo hincapié en que la reportera tiene el apoyo total del equipo jurídico de la empresa para la que trabaja, por lo que el histrión podría esperarse las repercusiones legales que esta presunta agresión amerita.

“Mariana Zepeda no está sola, Mariana trabaja para una empresa que se llama Grupo Imagen Multimedia y tiene el cobijo y el respaldo del departamento jurídico de esta empresa”, comentó.

Por su parte, Addis Tuñón también reprobó que Alfredo Adame haya presuntamente agredido a su compañera y dijo que “ella merece presentarse a trabajar sin miedo a ser agredida por personas como tú”.

Pese a que en el programa no se presentaron imágenes de la supuesta agresión del actor contra Mariana Zepeda, sí mostraron parte de este encuentro con la prensa, después de los hechos, pues Alfredo aceptó haber insultado a la reportera, aunque comentó que para él fue “decirle sus verdades”. También aprovechó para lanzarse en contra de Zepeda.

“Con una reporterita, bastante mal intencionada, que es una pelada majadera, mentirosa, que se llama Mariana Zepeda de Grupo Imagen, que es igual de cochina que el patrón, que se llama Gustavo Adolfo Infante. No es incidente, na’ más le dije sus verdades. Es una mentirosa, es una mitómana, es un asco, igual que el patrón”

Los presentadores de "De Primera Mano" comentaron que Adame habría agredido a Mariana debido a que buscaba insultar a Gustavo Adolfo Infante (Fotos: Gettyimages)

Ya que los periodistas presentes querían saber más sobre lo ocurrido, él se negó a seguir hablando de esto.

Hasta el momento, Mariana Zepeda no se ha hecho declaración alguna acerca de la presunta agresión, así como tampoco Imagen Televisión.

Esta no sería la primera vez que Alfredo Adame agrede verbalmente a un reportero o un presentador, pues en 2019, mientras era cuestionado sobre declaraciones que había hecho Platanito en su contra, se molestó. En aquel encuentro con la prensa se fue contra un periodista de Multimedios y le dijo: “Vas a chin... a tu madre”.

