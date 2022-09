El controversial motivo por el cual Mariana Rodríguez votó para que Samuel García se convirtiera en diputado en 2015

Mariana Rodríguez ha acompañado a Samuel García en gran parte de su trayectoria política (Foto: Instagram / @samuelgarcias)

Mariana Rodríguez y Samuel García se han consolidado como una de las parejas más populares de la política mexicana pero también como una de las más controversiales. Y es que gracias a las redes sociales, el gobernador del estado de Nuevo León y su esposa han logrado ganarse la simpatía de gran parte de la ciudadanía, no obstante, el escándalo los ha perseguido tanto en su vida personal como en el ámbito de la administración pública.

Todo se remonta al año 2015 cuando la influencer y empresaria se encontraba de vacaciones en Puerto Vallarta, el mismo sitio al que Samuel García había acudido a un viaje de trabajo. No obstante, antes de que su romance empezara y de que Mariana Rodríguez incursionara en la política, el ahora gobernador de Nuevo León se postuló para convertirse en diputado por el estado cuyo gobierno ahora encabeza.

Si bien Mariana Rodríguez ha estado presente en gran parte de la trayectoria política de su esposo, el primer acercamiento en dicho ámbito lo tuvo precisamente en los comicios electorales de hace siete años y ahora, con un bebé en camino y con Samuel García como gobernador de Nuevo León, la influencer confesó el controversial motivo por el cual le dio su voto al militante del partido Movimiento Ciudadano (MC).

La razón por la que Mariana Rodríguez votó por Samuel García para que se convirtiera en diputado

Durante el Fosfo Foro del pasado sábado la influencer compartió detalles de sus inicios en la política y de su romance con su ahora esposo (Foto: IG: marianardzcantu)

El pasado sábado 24 de septiembre, en la Ciudad de México fue celebrada la convención de jóvenes de Movimiento Ciudadano (MC), misma que llevó por nombre “Fosfo Foro” haciendo alusión a uno de los momentos más divertidos y polémicos de Mariana Rodríguez y Samuel García.

Si bien el objetivo de dicho evento estaba enfocado en las juventudes, lo que realmente destacó fue la actitud relajada con la que Mariana Rodríguez compartió sus inicios en la política mexicana, mismos que se dieron gracias al amor que comenzaba a surgir entre ella y Samuel García.

Fue así como la influencer recordó los comicios electorales de 2015 en los cuales Samuel García contendió para convertirse en diputado y, pese a las advertencias de sus padres, Mariana Rodríguez le dio su voto al militante del partido Movimiento Ciudadano (MC) al considerarlo guapo.

“Mis papás me dicen que tache la boleta de los diputados locales, me dicen ‘no votes, porque ni hacen nada y les pagan de okis’ pero yo me acordaba de ese chavo guapo que yo veía en los panorámicos y voté por Samuel pero me dice mi mamá saliendo que por quien había votado y le dije que por Samuel y me preguntó la razón y le dije que porque estaba muy guapo”, confesó Mariana Rodríguez.

La esposa del gobernador de Nuevo León confesó el motivo por el cual votó para que Samuel García se convirtiera en diputado en 2015

Del mismo modo, la influencer regiomontana compartió que tras haberle confesado a sus padres el motivo por el que había votado por Samuel García, recibió una “santa regañada” ya que le dijeron que esa no era una de las razones por las que debería votar.

Tiempo después, con su romance ya consolidado, Mariana Rodríguez comenzó a acompañar a Samuel García en eventos de carácter político en donde se comenzó a empapar de toda la información necesaria para ejercer un cargo público.

“El primer evento al que fui con Samuel era un tema de regidores, yo no tenía ni idea de qué era un regidor, y poco a poco me fui empapando de lo que él hacía pero yo le pedía que me explicara con peras y manzanas qué era lo que estaba pasando, qué votaban y qué hacía él como diputado local”, recordó la influencer regiomontana.

Mariana Rodríguez encontró en las redes sociales el medio para impulsar la campaña de su ahora esposo (Foto: Instagram @marianardzcantu)

El romance de Samuel García y Mariana Rodríguez transcurrió de forma paralela a su trayectoria política y, pese a que en un inicio la ahora titular de la oficina Amar a Nuevo León desconocía muchos aspectos de la administración pública, cuando el militante de Movimiento Ciudadano (MC) se subió a contienda para la gubernatura del estado, su ahora esposa encontró en las redes sociales el medio perfecto para impulsar su campaña, misma que resultó ser todo un éxito pese a las críticas y polémicas en las que ambos se vieron envueltos.

