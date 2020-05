La historia de amor de Samuel García y Mariana Rodríguez: entre escándalos, acusaciones de fraude y críticas despiadadas

(Foto: Instagram @marianardzcantu)

Esta semana, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, se convirtió en blanco de críticas, tras impulsar una campaña en Change.org para pedir la revocación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Desde que inició la pandemia de COVID-19, el legislador de 32 años, -uno de los más jóvenes de la Cámara Alta del Congreso de la Unión-, ha ejercido una oposición feroz al ejecutivo federal, al que ha reprochado en numerosas ocasiones su inacción y su lamentable gestión para frenar la propagación del virus.

Sin embargo, a pesar de sus quejas continuas, Samuel García celebró su boda el pasado mes de marzo, después de asegurar en Instagram que la contingencia le había obligado a cancelar la fecha del enlace. Los usuarios lo calificaron entonces de hipócrita y de irresponsable, exponiendo que los reclamos del senador se contradecían por completo con la ceremonia religiosa que celebró, donde los invitados, aunque eran pocos, no respetaron las medidas de sana distancia.

El senador y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, pasaron por el altar en marzo a pesar de la contingencia por COVID-19 (Foto: especial)

Esta no ha sido la única controversia en la que se ha visto envuelto el joven político durante su carrera. Él y su esposa, la empresaria e influencer Mariana Rodríguez Cantú, se han convertido en una de las parejas más polémicas del país. Sin ir más lejos, esta semana los internautas los acusaron de aprovechar la emergencia sanitaria para revender insumos médicos.

Y es que a través de su Instagram, donde cuenta con cerca de 800,000 seguidores, la influencer promocionó la venta de artículos sanitarios para protegerse del COVID-19, productos que según explicó, eran comercializados por la empresa STAY SAFE.

Según los reportes, se trata de una compañía “fantasma”, que fue creada hace pocos días. Su supuesto domicilio de referencia se ubicaba en Monterrey, Nuevo León, pero según los usuarios es en realidad un local que lleva casi 50 años abandonado.

(Foto: Instagram @marianardzcantu)

Los productos que comercializaba la supuesta empresa eran mascarillas N95 y N99, guantes de látex e insumos de los que el sector salud carece en algunos lugares.

Tras la lluvia de críticas, y las versiones que vinculaban a la pareja con la empresa “fantasma” y señalaban que los artículos habían sido robados de hospitales públicos, el senador emitió un comunicado donde negó cualquier relación con STAY SAFE y aseguró que hablaría con su esposa para que en el futuro eligiera cuidadosamente a sus clientes.

“Estoy consciente de que no se debe lucrar con un tema tan sensible, sin embargo no puedo estar al tanto de todos sus negocios”, se defendió el legislador.

Poco antes de esta polémica, a principios de semana, la pareja había revelado que está esperando su primer hijo. Un anuncio que tampoco estuvo exento de dudas y cuestionamientos.

Una historia de amor de cinco años

(Foto: Instagram @marianardzcantu)

Cuando Mariana Rodríguez Cantú y Samuel García se conocieron hace cinco años en una playa de Puerto Vallarta, no imaginaban todavía que iban a convertirse en una de las parejas más controvertidas y mediáticas del país.

“Yo me voy todos los veranos con mi familia [a Puerto Vallarta], llevamos ya 9 años yendo", explicó Mariana en agosto del 2019, durante una entrevista con la revista Quién, donde recordó cómo conoció a Samuel.

"Él iba de trabajo. Y de pura coincidencia ahí se quedó el fin de semana, resulta que en el mismo hotel en el que yo estaba. Y ahí nos conocimos”, contó.

Un día, una de las familias con las que había viajado la influencer bajó de su habitación con una mascota, un conejo al que paseaban con correa. Esto divirtió al legislador y a sus amigos, que se acercaron a acariciar al animal. Después, García Sepúlveda agregó a Mariana a Facebook y la invitó a salir.

(Foto: Instagram @marianardzcantu)

El 29 de mayo de 2019, tras cuatro años de noviazgo, el senador le pidió matrimonio a la empresaria de 24 años.

“Yo venía llegando ese día de Mexicali, de una conferencia, y dije, ‘¿Cómo te arriesgaste un día de vuelos?’ Se cancela el vuelo, algo pasa y no llego... Pero llegué, a mediodía fuimos a comer. Lo noté muy tranquilo, ni siquiera sospeché nada”, dijo la influencer a la revista.

Durante su relación, ambos crecieron personal y profesionalmente. Él logró convertirse en uno de los senadores más jóvenes del Congreso de la Unión, y ella roza el millón de seguidores en Instagram y ha fundado firmas como Mar Cosmetics y Muño.

En sus redes sociales, comparten momentos de su vida íntima, donde Samuel García “es muy juguetón, muy chistoso”, y “muy diferente a como es de político”, según reveló la emprendedora. Juntos disfrutan de una vida de lujo, desde viajes de ensueño por paraísos en África y Asia, hasta artículos de marcas exclusivas, como el Reloj que el senador llevó durante la ceremonia nupcial, un Rolex Datejust II Wimbledon 126333, valuado en 249 mil pesos mexicanos.

En numerosas ocasiones, ambos se convirtieron en tendencia en redes sociales por sus InstaStories. Una de las polémicas ocurrió en el verano de 2019, cuando salieron a la luz unas declaraciones de Mariana en 2018 asegurando que uno de los grandes obstáculos de su vida fue el día en que perdió las chanclas.

"Se volvió viral. Salí en periódico, salí en la tele, subí 40,000 seguidores. Ya entonces yo también lo agarré de broma porque te juro que estaban chistosos los mensajes del tipo 'Mariana, mi más sentido pésame por tus chanclas. Ojalá que salgas de esta... Tus obstáculos son los peores de México. Es chistoso pero yo creo que porque ya lo tengo dominado”, dijo la influencer, que insistió en que ha aprendido a sobrellevar las críticas que recibe a través de redes sociales.

“Yo pensé que el camino iba a ser más fácil, que no iba a ver toda esta gente en redes que se puede esconder detrás de una cuenta anónima, de un perfil falso. [...] Yo creo que ahorita ya lo domino muy bien en el tema emocional. Me costó en un principio porque había veces que quería hacer cosas positivas que se terminaban volteando cuando mi intención era buena”, agregó.

Como tantas otras parejas a lo largo del mundo, Samuel García, de 32 años, y Mariana Rodríguez, de 24, vieron cómo sus planes de boda se desmoronaron por el COVID-19. A pesar de ello, y de las críticas del legislador al gobierno de AMLO por la falta de medidas más restrictivas ante la pandemia, decidieron casarse en marzo. Motivo por el que fueron atacados en redes sociales.

Ahora, alejados de los comentarios hostiles, se centran en el hijo que esperan, y en la intención del senador de presentarse a la gobernatura del estado de Nuevo León en 2021, por parte de Movimiento Ciudadano.

En cuanto a la posibilidad de convertirse en un futuro en primera dama de México, si Samuel García se convirtiera en presidente del país, la influencer explica que para ella “sería un honor”:

“Pero no sería solo por el reconocimiento, sino por llegar y de verdad hacer el cambio”; dijo a la revista. “Me gustaría de verdad estudiarle el tema de la política para no sólo ser un complemento de Samuel sino ser un cambio también al lado de Samuel”.

