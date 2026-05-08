Cruz Azul vs Atlas: cuándo a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026

La serie se definirá este sábado en uno de los partidos más esperados de los cuartos de final. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Liguilla del Clausura 2026 entra en uno de sus momentos más intensos con el enfrentamiento entre Cruz Azul y Atlas FC, quienes disputarán este sábado el partido de vuelta de los cuartos de final en busca de un lugar en las semifinales del futbol mexicano.

El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Banorte y promete un ambiente de alta tensión debido a lo que está en juego para ambas instituciones.

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El encuentro se disputará este sábado 9 de mayo a las 21:15 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión a través de Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime en YouTube.

La serie llega con ventaja para Cruz Azul, que logró imponerse en el partido de ida y ahora buscará aprovechar el apoyo de su afición para sellar el boleto a la siguiente ronda del torneo.

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Christian Ebere anotó dos goles en la victoria de Cruz Azul ante Atlas en la ida de los cuartos de final de la Liga MX (Club de Futbol Cruz Azul﻿/FB)

El conjunto celeste sabe que la presión será enorme debido a las expectativas históricas que rodean a la institución. Por ello, intentará mantener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades ofensivas para evitar cualquier sorpresa frente al cuadro rojinegro.

Del otro lado, Atlas arribará a la capital mexicana obligado a remar contra corriente. Los dirigidos por Diego Cocca necesitan remontar el marcador global de 3-2 para mantenerse con vida en el campeonato.

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victoria Cruz Azul Atlas ida de los cuartos de final Liga Mx (Club de Futbol Cruz Azul﻿/FB)

La situación es complicada para los tapatíos debido a que el reglamento beneficia a Cruz Azul en caso de empate global por la posición en la tabla general. Por ello, Atlas está obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia para avanzar a semifinales.

El equipo rojinegro apostará por un planteamiento inteligente y agresivo, intentando aprovechar cualquier espacio que deje La Máquina durante el encuentro.

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Más allá del aspecto táctico, el duelo también estará marcado por la intensidad emocional que suele acompañar a los partidos de eliminación directa en la Liga MX.

(FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

La cancha del Estadio Banorte será escenario de una batalla donde cada error puede resultar definitivo y donde ambos clubes buscarán dejar todo para mantenerse en la pelea por el título del Clausura 2026.

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Con un boleto a semifinales en juego, se espera una noche llena de dramatismo, tensión y emociones para los aficionados que seguirán uno de los partidos más atractivos de la actual Liguilla mexicana.