Secretario de Educación de EPN advierte daño irreversible a estudiantes por adelantar cierre de ciclo escolar por Mundial 2026

Aurelio Nuño durante evento en escuela pública foto: Gobierno de México

Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública (SEP), advirtió sobre un posible daño irreversible a millones de estudiantes por la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

En un video publicado en su cuenta de X, Nuño calificó como una “irresponsabilidad mayúscula” que la Secretaría de Educación Pública, actualmente encabezada por Mario Delgado, adelante al 5 de junio las vacaciones de verano, debido a la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 y a la ola de calor que afecta al país.

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Daño educativo y social irreversible

Aurelio Nuño denunció que la medida privaría a niñas y niños de 27 días efectivos de estudio, el 15 % del ciclo escolar.

“La irresponsabilidad de la SEP es mayúscula. Morena decidió quitarles a las niñas y a los niños de México cinco semanas y media de clases, veintisiete días efectivos de estudio, el 15 % del ciclo escolar. Y todo bajo el pretexto del mundial. Es absurdo”, enfatizó.

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El secretario de Educación Pública del expresidente priista Enrique Peña Nieto advirtió que lo que no se aprenda en ese periodo “jamás lo recuperarán”.

Consideró que, mientras el mundo avanza, México retrocede en materia educativa, subrayando el impacto para las familias, especialmente las encabezadas por madres trabajadoras, ante la dificultad de cubrir los días sin clases.

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“Quienes somos madres y padres de familia sabemos el enorme sacrificio que implican los días sin clases. Ahora imagínense que de un día para otro nos dicen que las clases terminarán un mes antes. ¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a poder faltar al trabajo? ¿Quién va a pagar el costo?”, cuestionó.

Señala motivos políticos

Nuño sostuvo que la decisión no tiene bases pedagógicas, sino políticas. Afirmó que el gobierno busca evitar bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante el Mundial.

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“Esto no se trata de pedagogía, se trata de política. El Gobierno quiere evitar que la CNTE haga bloqueos durante el mundial. Así de simple”, puntualizó.

El exsecretario enumeró lo que considera retrocesos bajo los gobiernos de Morena: caída histórica en la matrícula, desaparición de escuelas de tiempo completo, libros de texto “inservibles”, recortes presupuestales a universidades públicas y devolución del control educativo a líderes sindicales.

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Asimismo, llamó a madres y padres a “levantar la voz” ante la medida, al enfatizar que “hoy México necesita más educación, no menos”.

“Porque sin educación no hay libertad, sin educación no hay prosperidad y sin educación no hay futuro”, concluyó.

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Chocan versiones de Mario Delgado y Sheinbaum sobre adelanto de vacaciones

Mario Delgado, titular de la SEP, confirma que el ciclo escolar 2025-2026 termina el 5 de junio, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum señala que adelantar las vacaciones por el Mundial 2026 es solo una propuesta y no una decisión definitiva.

Delgado explica que la medida busca evitar problemas derivados de las altas temperaturas y la realización del torneo internacional.

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Detalla que los maestros concluyen labores administrativas el 12 de junio y que la fecha de regreso podría revisarse, aunque la propuesta es iniciar el siguiente ciclo el 17 de agosto.

Sheinbaum aclara durante su conferencia matutina que la propuesta surge de peticiones del magisterio y de autoridades estatales, pero reitera que el calendario oficial aún no está definido.

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El Consejo Nacional de Autoridades Educativas respalda la propuesta de terminar el ciclo el 5 de junio para todos los niveles escolares, y se contempla iniciar el siguiente ciclo el 31 de agosto, con una semana previa de trabajo para docentes y un periodo de regularización para estudiantes.