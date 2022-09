A una semana del 19-S en Colima: hubo daños leves en hospitales y mantendrán las clases a distancia

La gobernadora Indira Vizcaíno aseguró que seguirán con los trabajos de restauración en las viviendas dañadas por el sismo del 19-S. (Foto; Twitter/@indira_vizcaino)

Este lunes se cumplió una semana del sismo de magnitud 7.7 originado en Coalcomán, Michoacán, que alertó a la zona centro del país.

Desde el pasado 19 de septiembre se dieron a conocer algunas consecuencias que el temblor dejó en el estado de Colima, que ha sido una de las entidades más afectadas desde aquella fecha.

Esto, aunado a la réplica de 6.9 grados, con epicentro en el mismo municipio michoacano, despertó la preocupación en el estado gobernado por Indira Vizcaíno.

Con ese contexto, la funcionaria encabezó la noche de este 26 de septiembre una conferencia de prensa para informar los avances en materia de evaluación de daños al interior de Colima.

La funcionaria explicó que ha existido una buena comunicación con el gobierno federal. (Captura: Facebook/Indira Vizcaíno)

Cabe recordar que después del sismo del 19S, las autoridades colimenses solicitaron al gobierno federal que el estado pudiera integrarse al Programa para el Bienestar de Personas en Emergencia Social o Natural, con el fin de ayudar a las familias más afectadas.

Para ello, realizaron varios recorridos como parte de un censo por los hogares que reportaron daños a causa del temblor y sus réplicas en los días siguientes.

Daños menores en el sector salud

Respecto al balance de afectaciones, la gobernadora comentó que ninguno de los cinco hospitales presentó daños estructurales, y si bien aún hay “algunas particularidades” que deben revisar en el Hospital General de Tecomán, anticipó que “pronto vamos a poder ofrecer todos los servicios con normalidad”.

Estuvimos a las afueras del Hospital General de Tecomán 🏥, en compañía de la titular de la Secretaría de Bienestar del @gobmx, @A_MontielR, con quien revisamos la instalación de un hospital móvil… (1/3) pic.twitter.com/a9kq8ASrxy — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) September 22, 2022

Posteriormente, la secretaria de Salud estatal, Martha Janeth Espinosa Mejía, detalló el estado en el que se encuentra dicha unidad.

“En el Hospital General de Tecomán ya tenemos el peritaje sin daño estructural, sólo que está funcionando de manera parcial debido a la remodelación en el área de hospitalización, lo que se sustituye con la unidad móvil que tenemos en la explanada del mismo recinto”, explicó la funcionaria.

Seguirán las clases a distancia

Por otro lado, en cuanto a los inmuebles del sector educativo, el titular de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González, explicó que se mantendrán las clases desde casa al menos durante las evaluaciones técnicas que actualmente encabeza el gobierno estatal.

En este sentido, dio a conocer que se realizaron recorridos por las escuelas reportadas con posibles daños, pero al consultar a expertos en el área de la Ingeniería, se descartaron que fueran grietas peligrosas, ya que la mayoría se encontraban en uniones de dos paredes (en lo que se conoce como “juntas”) o en plafones.

Me reuní en Casa de Gobierno con el rector de la @udec_oficial, Christian Torres Ortiz, la directora del Tecnológico de Colima, Ana Rosa Breña, y las cabezas de diversos colegios y agrupaciones de ingenieros y arquitectos, para darle seguimiento... 1/3 pic.twitter.com/nwXExWVCGD — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) September 26, 2022

Algunos daños más aparatosos fueron las caídas de bardas perimetrales en varios planteles de la entidad, los cuales no fueron especificados.

No obstante, los trabajos de demolición y reconstrucción de dichos muros no impedirían la asistencia de las y los alumnos, pues sería necesario aislar únicamente el área de trabajo, ya que no son estructuras de soporte.

Las principales afectaciones, comentó Núñez González, se registraron en la Escuela Secundaria Torres Quintero, ubicada en Tecomán, ya que dos aulas quedaron totalmente inutilizables, por lo que será necesario derribarlas.

Se contabilizó un total de 14 escuelas con daños severos en todo el estado, de acuerdo con el titular de Educación y Cultura.

Para el mantenimiento de la modalidad a distancia, el secretario dio a conocer la instalación de una mesa técnica de ayuda para las clases online y apoyo psicológico, a la cual podrán acudir tanto estudiantes como personal docente.

El contacto podrá ser vía telefónica para que personal de la dependencia atienda las dudas que se puedan tener respecto a las clases a distancia. El número al que la población puede llamar es el 312-316-1500 con extensiones 33459, 31414, 33456, 33268, 35261 y 32181. El servicio se otorgará de lunes a viernes de 08:30 a 15:00 hrs.

