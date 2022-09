Más de 2 mil viviendas fueron afectadas en Colima por el sismo del 19 de septiembre

La gobernadora Indira Vizcaíno dio a conocer los avances en las evaluaciones por los daños derivados del sismo del 19-S. (Foto: Facebook/Indira Vizcaíno)

Colima fue uno de los estados con más afectaciones por el sismo de magnitud 7.7 ocurrido el pasado 19 de septiembre a las 13:05 horas con epicentro en Coalcomán, Michoacán.

Hasta las 00:00 horas de este miércoles 21 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) había reportado un total de 922 réplicas de este siniestro, siendo la más fuerte un temblor de 5.8 grados originado en Tecomán, Colima, a las 03:17 horas del día 20.

Derivado de la intensidad de estos movimientos telúricos, más de dos mil viviendas fueron afectadas en todo el estado de Colima, de acuerdo con los reportes más recientes del Consejo Estatal de Protección Civil.

Durante una conferencia de prensa encabezada por Indira Vizcaíno, gobernadora del estado, se dieron a conocer algunos avances en cuanto al recuento de daños ocasionados por el sismo que sorprendió a la zona centro del país.

Vizcaíno informó el recuento de daños a través de sus redes sociales. (Captura: Facebook/Indira Vizcaíno)

Resaltó el hecho de que, hasta la noche del martes 20 de septiembre, se habían registrado por lo menos 12 viviendas en condición de pérdida total por el siniestro, 10 en el municipio de Ixtlahuacán y dos en Tecomán.

Tecomán es uno de los municipios con más reportes de daños en casas y edificios, según la mandataria.

Al respecto, la mandataria aseguró que continuarán con los censos para determinar el número exacto de hogares que tuvieron daños, así como la gravedad de estos.

Sumado a ello, recalcó que desde la noche del 19 de septiembre se habían instalado tres albergues temporales en los municipios de Almería, Tecomán y Manzanillo —en donde perdieron la vida las únicas dos víctimas fatales registradas hasta ahora—, pero la asistencia a los mismos ha sido muy baja.

Sismo Manzanillo, Colima

A pesar de la falta de riesgos, no se reanudarán las clases aún

Como parte del informe ofrecido por la gobernadora, se señaló que no hay riesgos considerables para el regreso a las escuelas, de acuerdo con las evaluaciones preliminares. Sin embargo, las clases no se reanudarán este miércoles 21 de septiembre y no hay una fecha concreta para que las y los estudiantes vuelvan a las aulas.

Quienes sí se presentarán a los planteles, comentó Vizcaíno, será el personal docente y administrativo de las escuelas para realizar las labores necesarias de limpieza y acondicionamiento de las instalaciones.

El único reporte concreto que dio a conocer la gobernadora sobre daños en escuelas fue el de un jardín de niños ubicado junto al edificio del Ayuntamiento de Coquimatlán, pues durante los primeros recorridos del 20 de septiembre las autoridades encontraron que uno de los muros se había derrumbado por completo y cayó encima de la cafetería del preescolar.

informó el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que una persona falleció por la caída de una barda de un centro comercial en Manzanillo, Colima.

Como parte de los trabajos de evaluación y restauración en esa zona, adelantó, solicitarán el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ya que la sede de gobierno es un edificio histórico.

Precauciones respecto al uso del agua potable

Otro de los aspectos destacados durante la conferencia del Consejo Estatal de Protección Civil fue el tema del agua potable, pues la gobernadora aseguró que el suministro volvería a la regularidad alrededor del mediodía de este 21 de septiembre en todos los municipios. Esto, después de que se habilitaran los motores de las bombas en Zacualpan, de manera intermitente, desde las 17:00 horas del martes 20.

Sobre este asunto, concluyó que si bien el agua puede utilizarse en los hogares con total seguridad, lo recomendable es no usarla, por el momento, para el lavado de ropa, ya que aún hay algunos sedimentos naturales en el líquido.

Indira Vizcaíno mencionó que estos sedimentos no son dañinos, pero podrían causar algunos daños a las pertenencias, por lo que recomendó que no se utilice para lavar prendas al menos hasta dentro de unos días.

