“PERFORAN CUEVA!!!”: ambientalistas evidenciaron contaminación de agua en área del tramo 5 de Tren Maya

Denuncian perforación de cueva Tren Maya

El esfuerzo de organizaciones y ambientalistas por frenar el daño que inevitablemente causa la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos insignia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha sido constante y lo han respaldado con evidencia en tiempo real desde el primer momento en que se empezaron a presentar las afectaciones. El caso más reciente es el de la cueva Yorogana, en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde quedó registrado en un video que ya ha sido perforada. Se trata de la zona del Tramo 5 Sur.

“PERFORAN CUEVA!!! Y contaminan el aguade ‘Yorogana’ en el Tramo 5 Sur del @TrenMayaMX. Llevan 50m de profundidad y no encuentran fondo . TODAS las evidencias en este hilo . #BajeseDelHelicoptero 1/X (PlayaDelCarmen, Q.Roo)”, se lee en la primera publicación de un hilo explicativo en Twitter, en el que la ambientalista que narra las imágenes muestra como está ya perforada una de las cerca de 70 cuevas que están en la zona.

“Nos dijeron que no se iban a vulnerar las cuevas, los cenotes, el acuífero y ya tenemos aquí un barreno que nos dijeron que llega a 30 metros de profundidad, adentro de la cueva Yorogana con cenote, ahí vemos agua que ya está siendo contaminada ya que tiene restos de los materiales. Y esto es faltar a la palabra del presidente, del proyecto, que nos dijo algo que terminó no siendo verdad: que no se iban a tirar árboles, que no se van a vulnerar los acuíferos, que no se va a pasar por cenotes”, relató la usuaria identificada como @cris_n0.

Foto: INAH

Después, en otro de los tuits agregó: “Caminamos debajo del barreno que perfora la cueva , ¡JUSTO ABAJO DEL TRAZO ! (en siguientes videos te muestro x arriba). El agua del cenote ya tiene residuos. Aquí viven especies en peligro de extinción, y es el agua que beben todos los mamíferos terrestres de la zona”.

Más adelante también precisó que los barrenos podían llegar hasta los 50 metros de profundidad y que incluso los ingenieros que trabajan en la zona habían comentado que encontraron al ir bajando una bóveda, lo que pondría entre dicho, advierte la usuaria, la seguridad del tránsito del tren.

“Que por arriba de esto vaya el @TrenMayaMX es IMPOSIBLE de creer y por eso muchos dudan @lalegre. Acompáñame a salir, para ver qué hay afuera de la cueva : ¡Bárrenos, máquinas, trabajadores, obras! ES UNA NECEDAD”, se lee en otra de las publicaciones.

Finalmente, @cris_n0 explica que lo que ella y otras persons qeu la acompañan están haciendo es “un esfuerzo titánico para evitar que @FonaturMX @TrenMayaMX @TabascoJavier ENTIERRE LA VERDAD”, e invita a los demás usuarios a compartir sus evidencias.

Foto: CUARTOSCURO

Por otro lado, durante las labores de construcción del Tren Maya se han encontrado un gran cantidad de vestigios de incalculable valor histórico y cultural. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) estima que en la zona han sido halladas 423 osamentas, 25 mil 340 bienes que fueron parte de construcciones prehispánicas y mil 385 objetos diversos.

A esta enorme colección arqueológica se suma un fósil con una antigüedad aproximada de 8 mil años encontrado en el tramo 5. El hallazgo fue dado a conocer hace unos días por la iniciativa Sélvame del Tren. El resto óseo fue encontrado en un área acuática y procede de una etapa previa a la llegada de los mayas, según informó Octavio Del Río, un buzo especializado en arqueología subacuática.

Del Río determinó de qué época proviene el vestigio luego de ser guiado al sitio del hallazgo por el explorador de cuevas Peter Broger. Un segundo especialista, Andreas Rosland, informó a la arqueóloga Carmen Rojas.

La experta señaló que reportará el fósil encontrado ante el INAH y solicitará que sea analizado en el Proyecto de Arqueología del Holoceno de Quintana Roo del Centro INAH Quintana Roo que encabeza.

Foto: INAH

Tras este nuevo hallazgo, Sélvame del Tren enfatizó que los cambios en los planos del proyecto ponen en riesgo las cuevas subterráneas de Quintana Roo. En ese sentido fue que lanzaron una nueva petición a la actual administración:

“Por su cercana ubicación al trazo podría ser afectado por las obras del tren junto con los demás vestigios arqueológicos y paleontológicos registrado en el área. Pedimos que se regrese el trazo del Tren Maya a la carretera como estaba planeado originalmente y así proteger la historia de nuestro país”.





