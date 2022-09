Calderón reclamó inacción al Gobierno de CDMX por agresión al Campo Militar 1:“está del lado de los agresores”

Felipe Calderón acusó a Claudia Sheinbaum y la fiscal de la CDMX de no hacer nada ante el ataque al Campo Militar No. 1 (Foto: Twitter/@FelipeCalderón)

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, reclamó al Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por el ataque que perpetraron un grupo de estudiantes normalistas al Campo Militar número 1, esto luego de protestar por cumplirse 8 años de la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Externó su opinión al respecto apostando a que ni Claudia Sheinbaum ni la titular de la Fiscalía General de Justicia de CDMX, Ernestina Godoy, no aplicaría la ley ni castigaría a los agresores de los militares que también vandalizaron el principal cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“¿Y va a hacer algo la jefa de Gobierno y su fiscal para castigar a los agresores de los militares y del campo militar? O su defensa del Ejército es puro rollo nada más… apuesto a que no hará nada. Su corazón está de lado de los agresores, como siempre”, expresó Calderón a través de Twitter.

El Gobierno de la CDMX informó que los padres de los 43 normalistas desaparecidos realizaron un mitin a las afueras del Campo Militar, por lo que se desplegó un operativo con 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 50 de la Sedena y 50 más de la Guardia Nacional, para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

No obstante, reportaron que al finalizar el acto simbólico, un grupo de normalistas encapuchados realizaron pintas, arrancaron rejas y lanzaron petardos, cohetones, así como bombas molotov y piedras al interior del complejo militar. Asimismo, los militares reaccionaron con violencia incluso con los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

Medios de comunicación fueron atacados por elementos de la Sedena mientras cubrían las movilizaciones de los estudiantes normalistas.

En diversos videos que circulan en redes sociales se observa cómo ciudadanos con el rostro cubierto lanzan explosivos, mientras toca la banda de guerra el “toque de ataque”. En tanto, elementos de la Policía Militar se cubrían con toletes y escudos.

Enfrentamiento en FGR

El pasado jueves, normalistas de Ayotzinapa arremetieron con piedras y explosivos en contra del edificio de la Fiscalía General de la República (FGR), que era resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), esto en protesta porque las autoridades ministeriales han demorado, sin explicación alguna, la ejecución de 19 órdenes de aprehensión contra 16 militares y tres exfuncionarios del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en este crimen.

Los inconformes también reprocharon el hecho de que el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, obtuviera una suspensión provisional contra vinculación a proceso por el caso Ayotzinapa.

“Hoy podemos afirmar que la detención de Murillo fue un relumbrón político, una estridencia mediática y no se trató de una ruta para esclarecer los hechos y saber la verdad para acceder a la justicia”, dijo Vidulfo Rosales Sierra, abogado del colectivo de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

AMLO reprueba violencia

AMLO condenó la violencia en el campo militar (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Quién también ha opinado sobre los actos cometidos en el sitio, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien reprobó los actos de violencia durante la manifestación del pasado jueves, en las instalaciones de la FGR para exigir justicia por el caso Ayotzinapa.

“Nosotros no vamos nunca reprimir al pueblo, por eso lo del llamado a los papás, a los jóvenes que están movilizándose ahora por la causa de Ayotzinapa: ¡Mucho ojo!, no se dejen, nosotros no vamos a reprimir, y siempre vamos a estar del lado de la justicia y no traigan bombas molotov, y no traigan piedras, y no olviden que el soldado es pueblo uniformado”, expresó.

