AMLO respaldó al Ejército a pesar de su responsabilidad en Ayotzinapa

Foto: REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó al Ejército luego de que se comprobara la participación de distintos elementos de las fuerzas armadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace casi 8 años.

Al ser cuestionado sobre el caso durante su conferencia mañanera de este viernes que se realizó en Tijuana, Baja California, López Obrador enfatizó que debe tomarse en cuenta que la actuación de algunos malos servidores públicos, no significa el mal funcionamiento de toda la institución.

“Yo siento que debe tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables”, destacó.

FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO

Señaló que se afecta a una institución cuando se ocultan las cosas y hay impunidad “eso sí debilita a las instituciones.. el dar a conocer la verdad fortalece las instituciones y castigar a los responsables”, dijo.

Reconoció que el informe dado a conocer este jueves por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en donde se reconoció que lo sucedido con los jóvenes normalistas se trató de un crimen de Estado, “es muy triste”.

“Es algo muy triste, mucho muy doloroso para los padres y para las madres escuchar el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad por dolorosa que fuese.. los abrazamos no así de manera directa pero si les expresé mi dolor, mi tristeza, y también les hablé de que no es en vano todo lo que ellos hicieron, incluso sus hijos, porque el dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, pues ayuda para la no repetición.. que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país”, enfatizó.

Información en desarrollo…