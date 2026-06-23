México

Funcionarios de Morena deben evitar actos partidistas en horario laboral, reitera Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene que la participación política solo puede hacerse en términos privados y fuera de funciones públicas

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Retrato de una mujer con cabello oscuro recogido sonriendo, vestida con una camisa negra y un top rosado estampado, junto a la bandera de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, comenta sobre la participación de servidores públicos en reuniones partidarias mientras la bandera nacional ondea a su lado. (Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, reiteró que los funcionarios políticos de Morena deben abstenerse de participar en actos partidistas durante el horario laboral.

La mandataria señaló que Sebastián Ramírez Mendoza, titular del Fonatur, “no puede asistir a ninguna reunión partidaria”, en referencia a la acusación presentada en “La Mañanera”, donde se le señaló por haberse reunido con la dirigencia de Morena en horario de trabajo en un evento en Acapulco, Guerrero.

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Sheinbaum precisó: “En términos privados, alguien puede participar en una reunión partidaria, pero Sebastián es un gran compañero, de primero, pero no sé en qué sentido haya dicho que es delegado político (...) Hay que decirle que no está bien y es laborable, no puede participar en reuniones partidarias”.

La presidenta recordó su postura sobre este tema: “Ya lo dije aquí, públicamente, si eres servidor público, eres servidor público; si vas a hacer labores partidistas, pues tienes que dejar el cargo”.

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