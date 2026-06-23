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¿Quién cantará la canción de La Casa de los Famosos México 4?

La producción del reality reveló a la voz que acompañará la nueva temporada y las reacciones no tardaron en inundar las redes sociales

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La Casa de los Famoso s México está por comenzar - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México
La Casa de los Famosos México anuncia a Elaine Haro como la intérprete del tema musical de la cuarta temporada del reality. - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

La cuenta oficial de La Casa de los Famosos México encendió la conversación entre sus seguidores con un anuncio que nadie esperaba. Antes de revelar a los habitantes de la próxima temporada, la producción decidió destapar uno de los secretos mejor guardados: la artista que interpretará el tema musical del reality.

La elegida fue Elaine Haro. La actriz y cantante fue presentada como la voz encargada de dar identidad sonora a la cuarta edición del programa, una noticia que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los fanáticos del formato y los seguidores de la joven intérprete.

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La revelación llegó acompañada de un breve video grabado en un estudio musical. Junto a las imágenes, la producción compartió un mensaje que disparó la expectativa: “¡Se viene ALGO ENORME! @ElaineHaroMusic está preparando EL TEMA MUSICAL de la temporada. ¡El estudio está ardiendo!”.

Elaine Haro se suma a una tradición cada vez más importante

Elaine en estudio de grabación: Producción musical para nueva temporada de LCDLFM - (@LaCasaFamososMx/X)

Aunque el reality es conocido por sus polémicas, alianzas y momentos virales, la música también se ha convertido en una pieza clave de cada temporada. El tema principal suele acompañar promociones, galas y momentos emblemáticos del programa.

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Por eso, la elección de Elaine Haro llamó la atención de inmediato. La cantante no solo aportará su voz al proyecto, sino que también tendrá la responsabilidad de conectar con una audiencia que espera una canción capaz de quedarse en la memoria del público durante meses.

Las reacciones fueron inmediatas. Decenas de usuarios celebraron la noticia y destacaron el crecimiento profesional de la artista. Otros comenzaron a especular sobre el estilo que tendrá la canción y si mantendrá la energía característica que ha acompañado al reality desde su estreno.

Los artistas que marcaron las temporadas anteriores

Chester Bennington, inolvidable vocalista de Linkin Park, vive en el corazón de los fans mientras Kabah rinde homenaje a su legado con una emotiva interpretación de "In the End"
Kabah, Matute y Piso 21 interpretan los temas musicales de las temporadas anteriores de La Casa de los Famosos México.

La nueva intérprete se une a una lista de artistas que han dado identidad musical al programa. Durante la primera temporada, el grupo Kabah fue el encargado de interpretar “La Casa de los Famosos”, tema que acompañó el nacimiento de la versión mexicana del formato.

Para la segunda edición, la producción apostó por Matute, agrupación que puso voz a “Yo Quiero Fama”, una canción que conectó con la esencia competitiva del reality y con el deseo de los participantes por mantenerse en el centro de la conversación.

La tercera temporada tuvo como protagonistas a los colombianos de Piso 21, quienes interpretaron “Más casa, más fama”. Ahora será Elaine Haro quien intentará conquistar al público y dejar su propia huella en la historia musical del programa.

La Casa de los Famosos México 4 sigue rodeada de expectativa

La producción no confirma la fecha de estreno de La Casa de los Famosos México 4 y crecen las especulaciones sobre los próximos habitantes. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La producción no confirma la fecha de estreno de La Casa de los Famosos México 4 y crecen las especulaciones sobre los próximos habitantes. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La Casa de los Famosos México se ha consolidado como uno de los fenómenos televisivos más importantes de los últimos años. Su fórmula, basada en la convivencia permanente entre celebridades aisladas del exterior, ha generado conversaciones constantes dentro y fuera de las redes sociales.

A pesar del interés que rodea a la nueva edición, la producción todavía no ha confirmado oficialmente la fecha de estreno de la cuarta temporada ni los participantes. Esto ha provocado una ola de especulaciones entre los seguidores que esperan conocer más detalles sobre los próximos habitantes de la casa.

Mientras llegan esos anuncios, la incorporación de Elaine Haro como intérprete del tema principal se convierte en la primera gran pista de una temporada que promete generar expectativa incluso antes de abrir sus puertas.

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