Shakira estrenará “Dai Dai” en español: ¿cuándo y a qué hora estará disponible en México?

(REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Los seguidores de Shakira finalmente podrán escuchar la versión en español de “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cantante colombiana confirmó que la canción será lanzada este martes 23 de junio, durante el partido entre Colombia y República Democrática del Congo.

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El anuncio fue realizado por la propia artista mientras asistía al encuentro entre Argentina y Austria en Dallas, Estados Unidos. Desde ahí adelantó que la esperada adaptación al español llegará en pleno desarrollo de la jornada mundialista.

Shakira adelanta el estreno de “Dai Dai” en español

(@encasacontelemundo / IG)

La barranquillera compartió la noticia en un video difundido por Telemundo, donde expresó su entusiasmo por presentar una nueva versión del tema que acompaña al Mundial 2026.

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“Mañana en el partido de Colombia, la gran sorpresa: ‘Dai Dai’ en español. Espero que les guste”, señaló la cantante.

El encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Guadalajara. Aunque Shakira no reveló una hora específica para el lanzamiento, se espera que la canción sea publicada en plataformas digitales durante el transcurso de la jornada.

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De esta manera, los aficionados podrán escucharla en servicios como Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music una vez que quede disponible oficialmente.

Durante la entrevista, la artista también habló sobre el Mundial y destacó el desempeño de algunos futbolistas que han llamado su atención en el torneo.

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“Me emocionan muchas cosas, cómo lo está haciendo mi selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz, cómo Messi con casi 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales”, comentó.

La tercera versión oficial del himno mundialista

(@Shakira/YouTube)

La llegada de “Dai Dai” en español se produce un mes después del lanzamiento de la versión original, grabada junto al cantante nigeriano Burna Boy como tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La canción ha tenido una importante repercusión desde su estreno, acumulando más de 218 millones de reproducciones en YouTube y colocándose entre los temas más populares relacionados con el torneo.

Además, el pasado 12 de junio fue publicada una versión remix en colaboración con el grupo británico Clean Bandit. Con ello, la edición en español se convertirá en la tercera versión oficial de la canción.

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La expectativa entre los seguidores de la colombiana ha sido constante desde el lanzamiento del tema, especialmente porque la cantante ya había presentado versiones en español de otros himnos mundialistas como “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014.