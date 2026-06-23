México Deportes

Moisés Muñoz elogia al “Tala” Rangel y pide oportunidad para Memo Ochoa ante Chequia

Muñoz afirmó que Ochoa mantiene condiciones para competir al más alto nivel

Guardar
Google icon
(REUTERS/Paul Childs)
(REUTERS/Paul Childs)

El exportero de la Selección Mexicana, Moisés Muñoz, consideró que Guillermo Ochoa debería tener minutos en el duelo ante Chequia, último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, al destacar su experiencia y el nivel que ha mostrado en competencias mundialistas.

El exjugador del América también subrayó el momento que vive el Tricolor bajo el mando de Javier Aguirre, en el que, dijo, se han presentado actuaciones individuales relevantes, especialmente en la portería con el “Tala” Rangel.

PUBLICIDAD

Ochoa, con respaldo para jugar ante Chequia

Imagen B6FLBTPZWFHMTBRY72VZKIEQLY

En entrevista con ESPN, Muñoz afirmó que Ochoa mantiene condiciones para competir al más alto nivel y que su presencia en el arco sigue siendo un factor de garantía para la Selección Mexicana.

“Si lo pones a jugar ahora contra Chequia o contra el equipo que lo pones a jugar, va a seguir demostrando esa calidad porque es un arquero que además de ser un gran portero, cada vez que se ha puesto la playera de la selección mexicana se convierte en un monstruo en la portería”, señaló.

PUBLICIDAD

El exguardameta agregó que la decisión no debería depender únicamente del resultado o de la clasificación en la fase de grupos, al considerar que Ochoa ha demostrado capacidad y experiencia en Copas del Mundo.

“Es un arquero que te ha demostrado en los Mundiales que le ha tocado jugar, que tiene toda la capacidad, la experiencia y que sigue manteniendo ese nivel”, expresó.

El elogio a Rangel y el momento de la Selección

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Muñoz también destacó el rendimiento de Raúl Rangel, a quien identificó como uno de los puntos altos del equipo mexicano en el torneo, particularmente por una atajada ante Corea del Sur.

“Tendría que escoger la atajada del Tala… estira la mano y detiene ese balón, creo que es un momento maravilloso”, comentó, al recordar la intervención del guardameta.

Además, reconoció el trabajo y la perseverancia de Rangel para consolidarse como titular bajo el esquema de Aguirre, en un contexto de competencia interna en la portería de la Selección Mexicana.

Temas Relacionados

Moisés MuñozMemo OchoaRaúl RangelSelección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026Copa del Mundomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Orgullo azul y oro: el emotivo mensaje de la UNAM a Katia Itzel García tras ser asignada para un partido del Mundial 2026

La designación convierte a la mexicana en la primera mujer del país encargada de arbitrar un duelo masculino de FIFA

Orgullo azul y oro: el emotivo mensaje de la UNAM a Katia Itzel García tras ser asignada para un partido del Mundial 2026

Hugo Sánchez defiende a Pelé como el mejor de la historia pese al récord goleador de Messi en los Mundiales

El Pentapichichi destacó la importancia de valorar la historia y los logros del astro brasileño

Hugo Sánchez defiende a Pelé como el mejor de la historia pese al récord goleador de Messi en los Mundiales

Jaime Jáquez Jr, mexicano de la NBA, es intercambiado a los Milwaukee Bucks en un movimiento que incluye a Giannis Antetokounmpo

El ex alero del Miami Heat formará parte de una reconstrucción en el equipo del estado de Wisconsin y es llamado a convertirse en una de las figuras del equipo

Jaime Jáquez Jr, mexicano de la NBA, es intercambiado a los Milwaukee Bucks en un movimiento que incluye a Giannis Antetokounmpo

Pumas organiza su segundo Fan Fest y se enfrentará al América de Cali

En la primera edición, el equipo universitario se midió ante el Leganés de España, donde en aquel momento presentaron a Aaron Ramsey como su nuevo refuerzo

Pumas organiza su segundo Fan Fest y se enfrentará al América de Cali

México cierra con tres oros y nueve medallas en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo

México se prepara ahora para el Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo en Oregon, programado para agosto

México cierra con tres oros y nueve medallas en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan en Colorado red que robaba camionetas para venderlas a cárteles en México: hay 11 acusados

Desmantelan en Colorado red que robaba camionetas para venderlas a cárteles en México: hay 11 acusados

Operativo por secuestro de militares en Nayarit deriva en rescate de un menor desaparecido

Lo asesinaron frente a sus hijos y el caso sigue impune: a 22 años del asesinato del periodista Ortiz Franco en Tijuana

Carmen escapó de Los Zetas con minutos de ventaja: la historia de la esclava doméstica de Saltillo que sobrevivió para declarar

Oaxaca entre ataques armados y asesinatos de alcaldes: van 3 ediles muertos en menos de tres meses

ENTRETENIMIENTO

¿Qué le pasó a Luis de Alba? Esposa revela cómo fue el accidente

¿Qué le pasó a Luis de Alba? Esposa revela cómo fue el accidente

Karla de la Cuesta revela cómo Sergio Andrade les daba licuados de cáscara de huevo: “Era asqueroso”

Shakira estrenará “Dai Dai” en español: ¿cuándo y a qué hora estará disponible en México?

Carlos Bonavides anuncia que busca ser diputado por Morena: “Me voy a lanzar”

Raquel Bigorra: las implicaciones legales que enfrentaría por presunta filtración de datos de Daniel Bisogno y ‘sus novios’

DEPORTES

Orgullo azul y oro: el emotivo mensaje de la UNAM a Katia Itzel García tras ser asignada para un partido del Mundial 2026

Orgullo azul y oro: el emotivo mensaje de la UNAM a Katia Itzel García tras ser asignada para un partido del Mundial 2026

Hugo Sánchez defiende a Pelé como el mejor de la historia pese al récord goleador de Messi en los Mundiales

Jaime Jáquez Jr, mexicano de la NBA, es intercambiado a los Milwaukee Bucks en un movimiento que incluye a Giannis Antetokounmpo

Pumas organiza su segundo Fan Fest y se enfrentará al América de Cali

México cierra con tres oros y nueve medallas en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo