Moisés Muñoz elogia al “Tala” Rangel y pide oportunidad para Memo Ochoa ante Chequia

(REUTERS/Paul Childs)

El exportero de la Selección Mexicana, Moisés Muñoz, consideró que Guillermo Ochoa debería tener minutos en el duelo ante Chequia, último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, al destacar su experiencia y el nivel que ha mostrado en competencias mundialistas.

El exjugador del América también subrayó el momento que vive el Tricolor bajo el mando de Javier Aguirre, en el que, dijo, se han presentado actuaciones individuales relevantes, especialmente en la portería con el “Tala” Rangel.

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Ochoa, con respaldo para jugar ante Chequia

En entrevista con ESPN, Muñoz afirmó que Ochoa mantiene condiciones para competir al más alto nivel y que su presencia en el arco sigue siendo un factor de garantía para la Selección Mexicana.

“Si lo pones a jugar ahora contra Chequia o contra el equipo que lo pones a jugar, va a seguir demostrando esa calidad porque es un arquero que además de ser un gran portero, cada vez que se ha puesto la playera de la selección mexicana se convierte en un monstruo en la portería”, señaló.

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El exguardameta agregó que la decisión no debería depender únicamente del resultado o de la clasificación en la fase de grupos, al considerar que Ochoa ha demostrado capacidad y experiencia en Copas del Mundo.

“Es un arquero que te ha demostrado en los Mundiales que le ha tocado jugar, que tiene toda la capacidad, la experiencia y que sigue manteniendo ese nivel”, expresó.

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El elogio a Rangel y el momento de la Selección

(REUTERS/Daniel Becerril)

Muñoz también destacó el rendimiento de Raúl Rangel, a quien identificó como uno de los puntos altos del equipo mexicano en el torneo, particularmente por una atajada ante Corea del Sur.

“Tendría que escoger la atajada del Tala… estira la mano y detiene ese balón, creo que es un momento maravilloso”, comentó, al recordar la intervención del guardameta.

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Además, reconoció el trabajo y la perseverancia de Rangel para consolidarse como titular bajo el esquema de Aguirre, en un contexto de competencia interna en la portería de la Selección Mexicana.