Jaime Jáquez Jr, mexicano de la NBA, es intercambiado a los Milwaukee Bucks en un movimiento que incluye a Giannis Antetokounmpo

El ex alero del Miami Heat formará parte de una reconstrucción en el equipo del estado de Wisconsin y es llamado a convertirse en una de las figuras del equipo. (Geoff Burke-Imagn Images)

El mexicoamericano Jaime Jáquez Jr. fue intercambiado a los Milwaukee Bucks como parte de un movimiento que envió a Giannis Antetokounmpo al Miami Heat, en una operación que sacudió las noticias de la NBA al involucrar a uno de los mejores jugadores de toda la liga.

Dicha transacción abre una nueva etapa para el alero mexicano, quien ya había destacado en la Florida como uno de los mejores sextos hombres de la liga, pero ahora tomará un rol totalmente diferente como parte fundamental de la reconstrucción que afrontará la franquicia del estado de Wisconsin.

PUBLICIDAD

Detalles del movimiento

Jaime Jáquez formó parte del cambio que manda a Giannis Antetokounmpo al Miami Heat. (Jim Rassol-Imagn Images)

El traspaso entre Milwaukee Bucks y Miami Heat se convirtió en uno de los movimientos más relevantes de la NBA en los últimos años, al involucrar a figuras de alto perfil y una importante cantidad de selecciones de Draft.

Jugadores que van a Miami Heat

Giannis Antetokounmpo

Bobby Portis

Jugadores que llegan a Milwaukee Bucks

Tyler Herro

Kel’el Ware

Jaime Jáquez Jr.

Kasparas Jakucionis

Compensación en selecciones de Draft para Milwaukee

Tres picks de primera ronda, incluido el número 13 del Draft de la NBA

Primera ronda sin protección de 2031

Primera ronda sin protección de 2033

Intercambio de selecciones en 2030

Segunda ronda de 2033

Con este movimiento, los Bucks apuestan por una reconstrucción con talento joven y activos futuros, mientras que el Heat incorpora a una de las máximas estrellas de la liga para reforzar su plantilla y competir de inmediato.

PUBLICIDAD

Apuesta por el futuro en Milwaukee

Jaime Jáquez será parte del proceso de reconstrucción en Miami. (Jim Dedmon-Imagn Images)

El alero mexicoamericano deja Miami, donde se consolidó por su madurez, energía y versatilidad en la cancha, para sumarse a unos Bucks obligados a redefinir su proyecto tras la salida de Giannis Antetokounmpo, uno de los principales referentes de toda la liga.

Jáquez Jr. llega a Milwaukee después de una campaña en la que registró promedios de 15.4 puntos, 5.0 rebotes y 4.7 asistencias en 75 partidos, números que lo posicionaron como uno de los suplentes más eficaces del Heat.

PUBLICIDAD

Su desempeño lo llevó a finalizar en segundo lugar en la votación al Sexto Hombre del Año, lo que subraya el aporte que puede brindar a su nuevo equipo.

El movimiento también incorpora a Tyler Herro, quien suma experiencia y capacidad anotadora, a Kel’el Ware, una presencia interior con potencial de desarrollo, y a Kasparas Jakucionis, una promesa internacional de apenas 20 años.

PUBLICIDAD

Miami apuesta por Giannis: una nueva dupla con Bam Adebayo

ARCHIVO - Giannis Antetokounmpo (34), de los Bucks de Milwaukee, llleva el balón durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA contra el Heat de Miami, el 12 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier, Archivo)

La llegada de Giannis Antetokounmpo a Miami marca el inicio de una etapa ambiciosa para el Heat. La directiva, encabezada por Pat Riley, vuelve a apostar por una figura de impacto para reforzar su plantilla y buscar el campeonato.

El Heat ocupará una estrategia que está enfocada en potenciar su juego interior con una dupla formada por Giannis y Bam Adebayo promete elevar el nivel defensivo y físico del conjunto, ya que ambos jugadores ofrecen versatilidad, capacidad atlética y presencia bajo el aro.

PUBLICIDAD

Perfil de Jaime Jáquez Jr

Conoce la trayectoria del alero mexicano. ( Geoff Burke-Imagn Images)

Jaime Jáquez Jr. es un alero mexicoamericano nacido en California el 18 de febrero de 2001. Destaca por su versatilidad, capacidad atlética y mentalidad competitiva, cualidades que le han permitido abrirse paso rápidamente en la NBA tras una sólida carrera universitaria con los UCLA Bruins.

Jáquez Jr. es conocido por su ética de trabajo y su inteligencia táctica. Se adapta con facilidad a distintos roles en la duela, lo mismo defendiendo a varios tipos de rivales que aportando puntos desde la banca o como titular. Su juego es físico y agresivo, con buena lectura para cortar líneas de pase y atacar el aro.

PUBLICIDAD

Durante su primera temporada en la NBA, Jáquez Jr. se consolidó como uno de los suplentes más productivos del Miami Heat, promediando 15.4 puntos, 5.0 rebotes y 4.7 asistencias en 75 partidos. Su rendimiento lo llevó a quedar entre los finalistas al premio de Sexto Hombre del Año, lo que subraya su impacto inmediato en la liga.

Además de su aporte estadístico, el alero resalta por su liderazgo silencioso y su capacidad para responder en momentos clave. La doble nacionalidad y el orgullo de sus raíces mexicanas lo han convertido en un referente para la comunidad latina en la NBA.

PUBLICIDAD

Ahora, con su llegada a Milwaukee, enfrenta el reto de consolidarse como pieza central en la reconstrucción de los Bucks y seguir representando al basquetbol mexicano en el máximo nivel.