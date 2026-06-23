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Cómo se crea un ‘depredador’ a la vista de todos: psicologa habla sobre perfil de Sergio Andrade

La viralización de un análisis sobre el caso en redes sociales reabre el debate sobre cómo se construye el perfil psicológico

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Este video presenta un análisis sobre la figura de Sergio Andrade. Una mujer, con micrófono en mano, se dirige a la cámara. El fondo alterna entre imágenes antiguas de Andrade y material de archivo borroso que incluye un hombre tocando la batería y otra figura masculina. El contenido examina el desarrollo de su perfil público tal como se percibe abiertamente. Es un reportaje.

La viralización de un análisis sobre el caso de Sergio Andrade en redes sociales reabre el debate sobre cómo se construye el perfil psicológico de quienes ejercen control y abuso a gran escala.

La psicóloga y creadora de contenido digital Vanessa Bros compartió su visión en un video ampliamente replicado, donde advierte que entender la formación de este tipo de personalidad es clave para evitar que historias similares se repitan.

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“No es cómo termina, sino cómo se forma”

Bros señala que el interés no está solo en narrar lo ocurrido, sino en desmenuzar el proceso que lleva a alguien a ejercer manipulación y violencia psicológica. Sergio Andrade, conocido como “el Rey Midas” de la música en los años 80, consolidó su carrera como productor y mánager de artistas de alto perfil, entre ellos Gloria Trevi y Lucero.

La psicóloga advierte que detrás de esa imagen pública, Andrade habría creado una estructura de control sobre adolescentes reclutadas con la promesa de la fama.

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La especialista recuerda que al momento de su detención, Andrade se encontraba en Brasil acompañado de varias jóvenes y bebés, algunos de ellos sus hijos, todos bajo la dinámica de control descrita. Bros enfatiza que su análisis busca entender el proceso de formación de este perfil, más allá de la crónica de los hechos.

Cómo se crea un ‘depredador’ a la vista de todos: psicologa habla sobre perfil de Sergio Andrade (Infobae México/ Jovani Pérez)
Cómo se crea un ‘depredador’ a la vista de todos: psicologa habla sobre perfil de Sergio Andrade (Infobae México/ Jovani Pérez)

La infancia marcada por el autoritarismo

De acuerdo con la psicóloga, el entorno familiar de Sergio Andrade estuvo caracterizado por la rigidez y la falta de afecto. “Crece en un entorno profundamente autoritario, con un padre rígido, exigente, poco afectuoso, que llevaba la disciplina al extremo, y una madre dentro de esa misma dinámica, que no solo lo permitía, también lo ejercía”, explicó Bros en su video.

La madre, según el testimonio citado por Bros, también empleaba el castigo desde la humillación y la dureza. Relata que en episodios de disciplina, Andrade y su hermano debían arrodillarse, besar la mano del padre, pedirle perdón y declararle amor como parte del castigo. “Esto no es disciplina, es una distorsión emocional profunda”, afirma la psicóloga.

La comparación constante con su hermano, considerado el exitoso y el correcto, generó en Andrade una sensación de invisibilidad y de no ser suficiente. La falta de muestras de cariño y la ausencia de empatía en el entorno familiar marcaron su desarrollo emocional. Bros advierte: “¿De dónde iba a aprender empatía alguien que jamás la había vivido?”.

Aprendizaje de jerarquía y obediencia

Según el análisis, un niño que crece bajo estas condiciones no solo aprende la jerarquía o la obediencia, sino que asocia el recibir amor con la sumisión total. La inseguridad y el aislamiento social se suman a este aprendizaje. Bros sostiene que el mundo interno de Andrade se volvió mucho más activo que el externo, lo que derivó en un carácter retraído y dificultad para establecer vínculos sociales.

Sin especificar dónde se encuentra, pero sí presumiendo su nueva música y señalando que el público que la escuche podrá "sentir afecto y cariño por la vida", el controvertido productor musical Sergio Andrade reapareció públicamente a través de un video.
Sergio Andrade reaparece a 20 años de haber salido de la cárcel y anuncia su regreso a la música. Crédito: Youtube / Sergio Andrade

La psicóloga destaca un elemento que suele pasar desapercibido: los testimonios de las jóvenes afectadas señalan que Andrade era intolerante a que tuvieran contacto con cualquier hombre, incluso prohibía hijos varones. Bros interpreta este rasgo como un rechazo aprendido hacia la figura masculina, resultado de la relación conflictiva con el padre y la constante comparación con el hermano.

La búsqueda de validación y el salto al poder

El cambio se da cuando Andrade deja su entorno familiar y se traslada a la Ciudad de México para estudiar en el conservatorio. Su ingreso a la industria musical, trabajando para la disquera CBS, le otorga lo que nunca tuvo: validación, reconocimiento y poder. Bros señala que este nuevo contexto permite que las carencias y resentimientos de la infancia encuentren una vía de salida. “Ese niño que fue humillado, que no fue suficiente, ahora sí puede demostrar algo, pero ya no desde la construcción, sino desde la compensación”.

En este punto, la psicóloga alerta que la búsqueda deja de ser un intento por ser alguien y se convierte en una demostración de superioridad. El poder no se usa para construir, sino para controlar. Bros puntualiza: “No soy poco, soy diferente. No soy inferior, estoy por encima de todos. No porque realmente lo haya sido, sino porque necesitaba sostenerse”.

El control como dinámica central

El análisis de Bros subraya que la estructura de control y manipulación que se conoció en el caso de Andrade no apareció súbitamente, sino que es resultado de un proceso de construcción prolongado. Las dinámicas descritas en los testimonios, dice la especialista, tienen raíces en la infancia y en la forma en que se aprendió a relacionarse con la autoridad, el afecto y la validación.

“Cuando el poder entra en una estructura así, no se usa para construir, se usa para controlar”, afirma la psicóloga en su video, que suma miles de reproducciones en redes sociales. Bros concluye que comprender la formación de estos perfiles es fundamental para prevenir dinámicas de abuso y manipulación en cualquier ámbito.

Sergio Andrade, Gloria Trevi,
El controvertido productor musical, quien fue un director artístico de CBS en 1979, no era considerado apuesto

El perfil psicológico aquí presentado responde al análisis de Vanessa Bros y se retoma debido a su viralidad en redes sociales. Las afirmaciones corresponden a su perspectiva profesional y no constituyen una sentencia judicial, sino una interpretación sobre el desarrollo de conductas asociadas al abuso de poder.

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