México

¿Cuándo y a qué hora será la reunión entre Rey Felipe VI y Sheinbaum? Así será el breve encuentro bilateral entre México y España

El monarca visitará el país para apoyar a la Selección española durante su último partido de fase de grupos celebrado en Guadalajara

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Retrato de Claudia Sheinbaum junto a la bandera de México y el Rey Felipe VI junto a la bandera de España. Ambos miran al frente y sonríen.
Claudia Sheinbaum y el Rey Felipe VI posan frente a las banderas de México y España, respectivamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló los detalles de su encuentro bilateral con el Rey Felipe VI, programado para esta semana en la Ciudad de México.

Esta breve reunión forma parte de la agenda formal de la mandataria mexicana y el monarca, quien visitará el país en el marco del Mundial 2026 para apoyar a la Selección española durante su último partido de fase de grupos celebrado en Guadalajara.

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¿Cuándo se reunirá Sheinbaum y Felipe VI?

De acuerdo con la información brindada por la líder mexicana este 23 de junio durante su conferencia matutina, la mesa de diálogo se realizará el próximo 25 de junio en las instalaciones de Palacio Nacional a las 16:00 horas.

El principal objetivo del encuentro será conversar sobre el reconocimiento de los abusos cometidos contra los pueblos indígenas durante La Conquista, aunque la jefa de Estado aclaró que la plática no derivará en una declaración o documento oficial, pues el monarca ya ha emitido su postura anteriormente.

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Dos figuras de mujer y hombre se dan la mano sobre un puente. A la izquierda, la bandera de México y el Ángel de la Independencia. A la derecha, la bandera de España y la Puerta de Alcalá.
Una ilustración conceptual muestra a Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI estrechando manos sobre un puente que une las banderas de México y España, con monumentos emblemáticos de ambos países al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, recalcó que aprovechará la ocasión para abordar este tema y otros aspectos del intercambio bilateral. La mandataria manifestó que el debate histórico no ha obstaculizado la cooperación en sectores como el comercio y el turismo, poniendo como ejemplo recientes reuniones con empresarios españoles y la continuidad de la comunicación entre las dos naciones.

Por otro lado, destacó que para su gobierno es fundamental el reconocimiento de las comunidades originarias, señalando que la relación con España se mantiene sólida y multidimensional, más allá de los temas históricos.

México y España: recomponer la relación mirando al futuro

La reciente reunión entre Sheinbaum y el jefe del Estado español abre la posibilidad de fortalecer la relación bilateral, según la Dra. Erika Ruiz Sandoval de la Universidad Iberoamericana. La académica señaló que los lazos entre ambos países, están sustentados en vínculos históricos, económicos y culturales, por lo que no deben verse afectados por demandas simbólicas como una disculpa formal por la colonización, ya que estas no generan beneficios concretos para la sociedad.

De la misma forma, subrayó que la identidad mexicana es producto del mestizaje y que centrarse en conflictos del pasado limita el desarrollo nacional. Además, destaca que España puede ser un aliado estratégico para México, particularmente en el contexto del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea. Recuperar la normalidad en el enlace diplomático permitirá aprovechar oportunidades de cooperación y avanzar hacia una política exterior basada en el presente y el futuro, más allá de las diferencias históricas.

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