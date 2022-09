Normalistas de Ayotzinapa protestan en campo Militar 1-A

Los estudiantes llegaron este viernes al Campo Militar 1. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa realizan pintas y colocan carteles en la fachada de la puerta 1 del Campo Militar 1-A, ubicado sobre la avenida Conscripto, en Naucalpan de Juárez, en sus límites con la Ciudad de México.

Esto, ante los ojos de más de un centenar de elementos del agrupamiento metropolitano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes se encuentran dentro del recinto.

Estas protestan se dan a casi ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, durante la madrugada del 26 de septiembre del 2014.

Algunas de las frases que han colocado en las paredes y fachadas del campo militar, son “Asesinos”, “Nos faltan 43″ y “Fue el Ejército”. Cabe señalar que en el lugar se encuentran presos el general José Rodríguez Pérez y tres militares más que pertenecieron al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, acusados de la desaparición de los 43 normalistas.

En el lugar se encuentran presos el general José Rodríguez Pérez y tres militares más que pertenecieron al 27 Batallón de Infantería de Iguala. REUTERS/Henry Romero

El mitin, que se lleva a cabo este viernes frente a la puerta 1 del Campo Militar 1-A, forma parte de lo que los familiares de los estudiantes desaparecidos han denominado Jornada Nacional de Lucha ante la Deuda de Justicia del Estado en el Caso Ayotzinapa.

La manifestación comenzó de manera pacífica, sin embargo, poco después comenzó un enfrentamiento afuera de las instalaciones del campo militar. Y es que los normalistas, luego de entonar un himno, aventaron petardos y cohetones que derribaron las puertas del lugar. Se estima que fueron alrededor de 50 o 60 explosiones bastante fuertes.

Para dispersar a los estudiantes, se utilizaron camiones de agua, que aventaron chorros del líquido. Tras esto, los normalistas se subieron a sus camiones y se retiraron del lugar. Hasta el momento no se sabe si hay heridos.

Enfrentamiento en FGR

El pasado jueves, normalistas de Ayotzinapa arremetieron con piedras y explosivos en contra del edificio de la Fiscalía General de la República (FGR), que era resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), esto en protesta porque las autoridades ministeriales han demorado, sin explicación alguna, la ejecución de 19 órdenes de aprehensión contra 16 militares y tres exfuncionarios del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en este crimen.

Los inconformes también reprocharon el hecho de que el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, obtuviera una suspensión provisional contra vinculación a proceso por el caso Ayotzinapa.

La protesta forma parte de lo que los familiares de los estudiantes desaparecidos han denominado Jornada Nacional de Lucha ante la Deuda de Justicia del Estado en el Caso Ayotzinapa. REUTERS/Henry Romero

“Hoy podemos afirmar que la detención de Murillo fue un relumbrón político, una estridencia mediática y no se trató de una ruta para esclarecer los hechos y saber la verdad para acceder a la justicia”, dijo Vidulfo Rosales Sierra, abogado del colectivo de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Rosales Sierra también criticó la actitud del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, quien en lugar de “dar la cara” a las víctimas, decidió esconderse tras un cerco policiaco. “Pensamos que se iba a dar continuidad con las investigaciones por considerar que estamos con un gobierno diferente, pero la sorpresa es ver una Fiscalía rodeada por policías y un fiscal reacio para dar la cara y explicar la demora de la ejecución de las órdenes de aprehensión”, expresó Rosales.

El hecho terminó con 13 policías heridos.

AMLO reprueba violencia

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reprobó los actos de violencia durante la manifestación del pasado jueves, en las instalaciones de la FGR para exigir justicia por el caso Ayotzinapa.

El presidente López Obrador descalificó los actos de violencia del pasado jueves en la FGR. (Foto: Captura de pantalla)

Fue durante su conferencia de prensa mañanera de este viernes, que dijo que se busca desacreditar a su gobierno y enrarecer la situación. No descartó que en estos actos esté involucrado el “conservadurismo”.

“Nosotros no vamos nunca reprimir al pueblo, por eso lo del llamado a los papás, a los jóvenes que están movilizándose ahora por la causa de Ayotzinapa: ¡Mucho ojo!, no se dejen, nosotros no vamos a reprimir, y siempre vamos a estar del lado de la justicia y no traigan bombas molotov, y no traigan piedras, y no olviden que el soldado es pueblo uniformado”, expresó.

Dijo que se ha informado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa sobre los avances de la investigación que realizó la Comisión Preodenfial del caso.

“Pues yo creo que hay intereses que es lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al gobierno porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes han estado informados de todo lo que estamos haciendo, se está aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables, sin impunidad”, declaró.

"Están queriendo enrarecer la situación porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas porque viven del conflicto, imagínense si ya no se violan derechos humanos por parte del Estado pues ya no se tiene materia, y ellos quieren seguir sosteniendo de que se violan los derechos humanos y yo digo no, no somos iguales". Concluyó diciendo que las protestas deben llevarse de manera pacífica.