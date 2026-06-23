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Más de cinco mil aficionados se reunieron en La Minerva de Guadalajara para alentar a Colombia

Los cafeteros se volvieron a reunir pero ahora en la Perla Tapatía con motivo del encuentro que tendrán este martes frente a la República Democrática del Congo

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Festejo Triunfo Colombia
Los cafeteros se volvieron a reunir pero ahora en la Perla Tapatía con motivo del encuentro que tendrán este martes frente a la República Democrática del Congo. (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La afición colombiana se reunió este lunes en La Minerva de Guadalajara para el tradicional banderazo previo al partido que la selección disputará este martes en la casa de las Chivas contra la República Democrática del Congo por el Mundial 2026.

Un resultado positivo para los cafeteros en este encuentro, aseguraría su clasificación a la siguiente ronda y representaría llegar al último partido contra Portugal con el liderato del grupo en disputa.

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La afición colombiana llena de color La Minerva en Guadalajara

Miles de aficionados tanto mexicanos como colombianos se dieron cita en Guadalajara para alentar a su selección. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
Miles de aficionados tanto mexicanos como colombianos se dieron cita en Guadalajara para alentar a su selección. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Desde antes de las 18:00 horas, los seguidores de la selección colombiana comenzaron a reunirse en La Minerva, uno de los puntos más emblemáticos de Guadalajara.

Con el paso de los minutos, la concentración fue creciendo hasta convertirse en una multitud que obligó a cerrar la circulación vehicular alrededor de la glorieta, así como en las avenidas López Mateos y Vallarta, principales accesos a la zona.

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Más de cinco mil aficionados participaron en el banderazo, conviviendo al ritmo de la música que sonaba desde bocinas portátiles y con la presencia de un grupo musical que interpretó canciones tradicionales colombianas en uno de los restaurantes cercanos.

El ambiente estuvo marcado por camisetas de la selección, banderas, tambores y el ritmo inconfundible de la cumbia y el vallenato, generando una auténtica fiesta en la Perla Tapatía.

La convocatoria, organizada principalmente a través de redes sociales, reunió tanto a colombianos que viajaron desde su país como a residentes en México y aficionados locales que se sumaron a la celebración.

El evento permitió que la comunidad colombiana mostrara su apoyo incondicional al equipo nacional previo al enfrentamiento ante la República Democrática del Congo.

Uno de los momentos más emotivos se vivió poco después de las 19:00 horas, cuando un grupo de aproximadamente 15 aficionados comenzó a entonar el Himno Nacional de Colombia.

Colombia celebra en el Ángel de la Independencia

Hinchas colombianos celebran tras el partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Uzbekistán y Colombia, cerca del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, México, el 17 de junio de 2026. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
Hinchas colombianos celebran tras el partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Uzbekistán y Colombia, cerca del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, México, el 17 de junio de 2026. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Previo a la concentración en La Minerva de Guadalajara, la comunidad colombiana ya había mostrado su entusiasmo en la Ciudad de México.

Antes del partido inaugural del Mundial 2026 frente a Uzbekistán, cientos de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia para dar el tradicional banderazo y manifestar su apoyo a la selección.

El emblemático monumento se tiñó de amarillo, azul y rojo, con banderas, cánticos y tambores que acompañaron a los aficionados colombianos en la capital del país.

Tras el encuentro ante Uzbekistán, el ambiente festivo continuó. Muchos seguidores se dirigieron nuevamente al lugar para celebrar el resultado, en festejos que se extendieron hasta las 4 de la mañana.

Cómo llega Colombia a su segundo partido del Mundial 2026

Colombia busca asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final este martes cuando enfrenten a la República Democrática del Congo. (AP Foto/Ashtin Barker)
Colombia busca asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final este martes cuando enfrenten a la República Democrática del Congo. (AP Foto/Ashtin Barker)

La selección colombiana llega a su segundo compromiso en México luego de iniciar el torneo con una victoria convincente sobre Uzbekistán, a quienes superó 3-1 en su debut. El resultado le permitió al equipo dirigido por Néstor Lorenzo tomar confianza y posicionarse como uno de los favoritos en su grupo.

El siguiente reto para Colombia será la República Democrática del Congo, un rival que ha dejado buenas sensaciones tras empatar ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. El conjunto africano mostró fortaleza y capacidad para competir de igual a igual frente a equipos de alto nivel, lo que anticipa un duelo exigente para la escuadra cafetera.

El partido está programado para este martes 23 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara. Se espera un ambiente intenso, con una fuerte presencia de la afición colombiana y la expectativa de un encuentro de alto nivel por parte de ambos equipos.

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