Karla de la Cuesta revela cómo Sergio Andrade les daba licuados de cáscara de huevo: “Era asqueroso”

(Instagram/Archivo)

Karla de la Cuesta reavivó los recuerdos de los abusos que vivió en el círculo de Sergio Andrade durante la década de los noventa.

En su podcast, la activista relató una de las experiencias más extrañas y perturbadoras que tuvo junto a otras jóvenes bajo el control del productor musical.

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Karla de la Cuesta recordó los licuados y pasteles de cáscara de huevo

Durante la conversación, Karla de la Cuesta compartió un episodio que marcó a varias jóvenes en España, entre 1997 y 1998, cuando estaban bajo el mando de Sergio Andrade.

Narró: “Nos daban licuados, nos dieron una época licuados de cáscara de huevo, así pura cáscara de huevo, así un vaso lleno de cáscara de huevo, así asqueroso”.

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Karla de la Cuesta menciona a Gloria Trevi en varios pasajes de Todo a la Luz, libro donde aborda presuntos abusos cometidos por Sergio Andrade, exproductor y agente de la cantante. (@gloriatrevi, @karladela_cuesta)

La activista detalló que incluso una vez les prepararon un pastel hecho principalmente con cáscaras.

“Un día a una señorita se le ocurrió hacernos un pastel de cáscara de huevo. Entonces nos partieron, o sea, hicieron un horneado de pura cáscara de huevo. No sé si aparte le echaron huevo, harina, no sé, pero el chiste es que era pura cáscara de huevo”, relató.

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Karla recordó las consecuencias físicas: “Ni siquiera te alcanzaba a llegar al baño, porque además, como ustedes saben, no nos daban permiso”.

Quién es Karla de la Cuesta

Karla de la Cuesta es conocida por su trabajo como activista y abogada, así como por haber denunciado públicamente los abusos cometidos en el entorno de Sergio Andrade.

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De la Cuesta ha participado en campañas y espacios públicos donde promueve los derechos de las mujeres y la protección a las víctimas de abuso.

Hija de Karla de la Cuesta abandonó México

En mayo de 2025 se dio a conocer que Valentina de la Cuesta, hija de Karla de la Cuesta y Sergio Andrade, dejó México tras enfrentar una situación que vulneró su seguridad personal.

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(IG: @valedelacuesta)

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado publicado por sus compañeras del podcast ‘Tecito de Calzón’, quienes solicitaron discreción y empatía ante el momento difícil que atraviesa Valentina.

Las conductoras aclararon que la situación ya fue reportada a las autoridades y no ofrecieron más detalles sobre el incidente.

La comunidad de seguidores expresó mensajes de apoyo y preocupación por el bienestar de Valentina y su familia.

Valentina de la Cuesta es una influencer de 25 años que ha ganado popularidad en redes sociales y en el proyecto ‘Tecito de Calzón’.

Es hija de Sergio Andrade, quien fue declarado culpable de delitos graves relacionados con el caso ‘Clan Trevi-Andrade’, y de Karla de la Cuesta, activista y abogada.

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