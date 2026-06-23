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Operativo por secuestro de militares en Nayarit deriva en rescate de un menor desaparecido

La Fiscalía de Nayarit informó que el despliegue en la localidad de Sayulilla tuvo como objetivo ejecutar dos órdenes de aprehensión contra un presunto responsable del secuestro de dos militares; durante la operación fue localizado un menor reportado como desaparecido

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Tres camionetas patrulla de la Fiscalía de Nayarit, Policía Estatal y Secretaría de la Defensa Nacional con militares o policías, un helicóptero y casas en un paisaje rural.
Elementos de la Fiscalía de Nayarit, Policía Estatal y Ejército desplegaron un operativo en Sayulilla por el secuestro de dos militares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un intenso despliegue de fuerzas de seguridad en la comunidad de Sayulilla, perteneciente al municipio de Acaponeta, en Nayarit, generó alarma entre los habitantes de la región luego de que usuarios en redes sociales reportaran la presencia de aeronaves oficiales, patrullajes y presuntas detonaciones de arma de fuego.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Nayarit aclaró que el operativo no obedecía a un enfrentamiento armado, sino a una acción coordinada para dar cumplimiento a dos órdenes de aprehensión en contra de un sujeto identificado como Benito “N”, señalado por su presunta participación en el secuestro de dos elementos militares.

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En un comunicado oficial, la dependencia estatal explicó que las acciones desplegadas en Sayulilla tuvieron como propósito localizar y detener al presunto responsable de la privación ilegal de la libertad de los integrantes de las Fuerzas Armadas, un caso del que hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Hallan con vida a menor desaparecido

Las autoridades también informaron que durante el operativo fue localizado con vida un niño que contaba con un reporte de desaparición vigente. El menor quedó bajo el resguardo de las instancias correspondientes para garantizar su protección y realizar las diligencias necesarias.

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Hasta ahora, la Fiscalía de Nayarit no ha dado a conocer la identidad del menor ni las condiciones en las que fue encontrado, debido a las restricciones legales que existen en torno a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Patrullas de Guardia Nacional y policía estatal acordonan un tramo de la carretera federal 150 en Veracruz, con cinta amarilla y tres bolsas negras; uniformados y montañas al fondo.
Las autoridades descartaron un enfrentamiento armado, pese a los reportes ciudadanos sobre sobrevuelos y detonaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, efectivos de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes mantuvieron presencia en distintos puntos de la localidad mientras continuaban las labores de investigación.

La movilización provocó incertidumbre entre los habitantes de Sayulilla y comunidades cercanas, especialmente después de que en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre un supuesto enfrentamiento armado en la zona. Algunos usuarios señalaron haber escuchado detonaciones y observar el sobrevuelo de helicópteros y otras aeronaves oficiales.

No obstante, la autoridad estatal insistió en que la operación tenía fines estrictamente ministeriales y de procuración de justicia, relacionados con el cumplimiento de mandatos judiciales y la investigación por el secuestro de los militares.

Ataques contra militares mantienen bajo presión a las autoridades

El caso en Nayarit ocurre en un contexto de creciente preocupación por las agresiones contra integrantes de las Fuerzas Armadas en distintas regiones del país.

Apenas el pasado sábado, un ataque armado contra elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Yahualica de González Gallo, en Jalisco, dejó un saldo de tres civiles abatidos y dos soldados lesionados.

El caso ocurre en un contexto de recientes agresiones contra personal militar en distintas regiones del país. Crédito: SSP Durango
El caso ocurre en un contexto de recientes agresiones contra personal militar en distintas regiones del país. Crédito: SSP Durango

De acuerdo con los primeros reportes, personal adscrito a la 11/a Zona Militar de Zacatecas realizaba recorridos de vigilancia en la región cuando fue agredido por un grupo de civiles armados, situación que derivó en un intenso intercambio de disparos.

Los militares repelieron la agresión y lograron controlar la situación tras varios minutos de enfrentamiento, lo que provocó una importante movilización de corporaciones de seguridad federales y estatales en la zona.

Como resultado del operativo, tres presuntos integrantes del grupo agresor murieron en el lugar, mientras que dos elementos castrenses resultaron heridos y recibieron atención médica.

Tras esos hechos, autoridades federales reforzaron la presencia de efectivos en Yahualica y municipios cercanos, al tiempo que continúan las investigaciones para esclarecer la identidad de los agresores y determinar si forman parte de alguna organización criminal que opera en la región.

Aunque las autoridades no han establecido una relación entre el caso de Yahualica y la investigación en Nayarit, ambos episodios reflejan el nivel de riesgo que enfrentan las corporaciones de seguridad y la creciente complejidad de las operaciones contra grupos delictivos en diversas zonas del país.

Por el momento, la Fiscalía General del Estado de Nayarit mantiene abiertas las investigaciones en torno al secuestro de los dos militares y la localización del menor desaparecido, mientras continúan las acciones para dar con el paradero de Benito “N” y cumplimentar las órdenes de aprehensión en su contra.

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