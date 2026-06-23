México Deportes

Hugo Sánchez defiende a Pelé como el mejor de la historia pese al récord goleador de Messi en los Mundiales

El Pentapichichi destacó la importancia de valorar la historia y los logros del astro brasileño

Guardar
Google icon
Las declaraciones del exjugador mexicano volvieron a encender la discusión sobre quién es el más grande. (Ilustración: Jovani Pérez)
Las declaraciones del exjugador mexicano volvieron a encender la discusión sobre quién es el más grande. (Ilustración: Jovani Pérez)

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del futbol internacional. Durante la jornada del lunes 22 de diciembre, el capitán de la Selección Argentina alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, cifra que le permitió convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales y dejar atrás el registro que pertenecía al alemán Miroslav Klose.

La nueva marca del futbolista sudamericano provocó una ola de reacciones alrededor del planeta. Miles de aficionados, especialistas y exjugadores aprovecharon la ocasión para reforzar la idea de que el campeón del mundo argentino debe ser considerado el mejor jugador de todos los tiempos.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Austria - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 22, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their second goal REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Austria - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 22, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their second goal REUTERS/Kai Pfaffenbach

Sin embargo, no todos comparten esa visión. Uno de los personajes más importantes en la historia del futbol mexicano, Hugo Sánchez, manifestó una postura distinta y aseguró que, para él, el lugar de honor sigue perteneciendo al brasileño Pelé.

El exdelantero del Real Madrid, reconocido por su brillante trayectoria en Europa y por sus múltiples campeonatos como goleador, participó recientemente en una charla donde fue cuestionado sobre la comparación entre ambas leyendas. Lejos de sumarse al entusiasmo generado por el récord de Messi, el Pentapichichi pidió analizar el contexto histórico de cada época.

PUBLICIDAD

Mensaje de Messi a Pelé
“Bueno, de discusión y lógica, cada quien tiene su opinión al respecto, ¿no? Sus estadísticas. Hay gente mayor que va a dar su opinión. Hay gente joven que a lo mejor ni siquiera, eh, tuvo la oportunidad de ver ningún partido de Pelé, pero yo creo que para eso está el tema de sacar información, ¿no? O sea, al que le gusta la historia, que sería fantástico y que no dejemos al olvido la historia, porque la historia hace que ellos hicieron méritos como para que la hora se pueda hablar de una manera diferente”, destacó el Pentapichichi.

Las palabras de Hugo Sánchez llegan en un momento en el que el debate sobre el llamado GOAT (Greatest of All Time) se encuentra más vivo que nunca. El récord conseguido por Messi en los Mundiales fue interpretado por muchos seguidores como una prueba más de su grandeza, especialmente después de una carrera repleta de títulos colectivos e individuales.

No obstante, el exseleccionado mexicano considera que las nuevas generaciones suelen valorar únicamente lo que han visto recientemente y, en ocasiones, dejan de lado el impacto que tuvieron figuras históricas que marcaron una época.

Fotografía de esculturas en tamaño real del argentino Lionel Messi, el brasileño Edson Arantes do Nascimento (Pelé) y el argentino Diego Armando Maradona, en el museo de la Conmebol el día de su reapertura, este lunes, en Luque (Paraguay). EFE/Nina Osorio
Fotografía de esculturas en tamaño real del argentino Lionel Messi, el brasileño Edson Arantes do Nascimento (Pelé) y el argentino Diego Armando Maradona, en el museo de la Conmebol el día de su reapertura, este lunes, en Luque (Paraguay). EFE/Nina Osorio

Por ello, Sánchez profundizó en las razones que lo llevan a colocar a Pelé por encima de cualquier otro futbolista que haya existido.

“¿A qué me quiero referir con eso? Que los jugadores de antes, que, que los jóvenes que no lo vieron, pues no saben la magnitud de la importancia que en ese momento eran. Pelé, para mí, es el mejor jugador de todos los tiempos. De todos los tiempos. Que estén unos de acuerdo, otros no, pues bueno, yo tengo más edad que mucha otra gente y tengo otros datos, como se dice en el lado moderno. Y mis datos son que Pelé tiene tres Copas del Mundo. ¿Quién, otro jugador, tiene tres Copas del Mundo?”, defendió Hugol.

El argumento principal del histórico atacante mexicano gira en torno al legado mundialista del brasileño. Pelé sigue siendo el único futbolista que ha conquistado tres Copas del Mundo como jugador, un logro que consiguió en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

La vez que Pelé pasó de las canchas de futbol a sets de cine en Hollywood. (AP)
La vez que Pelé pasó de las canchas de futbol a sets de cine en Hollywood. (AP)

Además de esos campeonatos, el astro brasileño dejó otras marcas imborrables. Entre ellas destaca haber sido el jugador más joven en anotar en una Copa del Mundo, hazaña que consiguió con apenas 17 años y 239 días durante el torneo celebrado en Suecia en 1958.

Mientras Lionel Messi continúa ampliando su legado con nuevos récords y reconocimientos, la discusión sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos parece lejos de terminar. Las declaraciones de Hugo Sánchez demuestran que, aunque las estadísticas sigan creciendo para el argentino, el nombre de Pelé continúa ocupando un lugar privilegiado para muchos protagonistas históricos del deporte.

Temas Relacionados

Mundial 2026Hugo SánchezPeléLionel Messimexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Orgullo azul y oro: el emotivo mensaje de la UNAM a Katia Itzel García tras ser asignada para un partido del Mundial 2026

La designación convierte a la mexicana en la primera mujer del país encargada de arbitrar un duelo masculino de FIFA

Orgullo azul y oro: el emotivo mensaje de la UNAM a Katia Itzel García tras ser asignada para un partido del Mundial 2026

Jaime Jáquez Jr, mexicano de la NBA, es intercambiado a los Milwaukee Bucks en un movimiento que incluye a Giannis Antetokounmpo

El ex alero del Miami Heat formará parte de una reconstrucción en el equipo del estado de Wisconsin y es llamado a convertirse en una de las figuras del equipo

Jaime Jáquez Jr, mexicano de la NBA, es intercambiado a los Milwaukee Bucks en un movimiento que incluye a Giannis Antetokounmpo

Pumas organiza su segundo Fan Fest y se enfrentará al América de Cali

En la primera edición, el equipo universitario se midió ante el Leganés de España, donde en aquel momento presentaron a Aaron Ramsey como su nuevo refuerzo

Pumas organiza su segundo Fan Fest y se enfrentará al América de Cali

México cierra con tres oros y nueve medallas en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo

México se prepara ahora para el Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo en Oregon, programado para agosto

México cierra con tres oros y nueve medallas en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo

Sudáfrica presume foto oficial del Mundial 2026 en Pachuca previo a su duelo contra Corea del Sur: “Estamos aquí para dejar nuestra huella”

El equipo de Hugo Broos se puso manos a la obra poco después de su llegada tras el empate 1-1 contra la República Checa

Sudáfrica presume foto oficial del Mundial 2026 en Pachuca previo a su duelo contra Corea del Sur: “Estamos aquí para dejar nuestra huella”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan en Colorado red que robaba camionetas para venderlas a cárteles en México: hay 11 acusados

Desmantelan en Colorado red que robaba camionetas para venderlas a cárteles en México: hay 11 acusados

Operativo por secuestro de militares en Nayarit deriva en rescate de un menor desaparecido

Lo asesinaron frente a sus hijos y el caso sigue impune: a 22 años del asesinato del periodista Ortiz Franco en Tijuana

Carmen escapó de Los Zetas con minutos de ventaja: la historia de la esclava doméstica de Saltillo que sobrevivió para declarar

Oaxaca entre ataques armados y asesinatos de alcaldes: van 3 ediles muertos en menos de tres meses

ENTRETENIMIENTO

¿Qué le pasó a Luis de Alba? Esposa revela cómo fue el accidente

¿Qué le pasó a Luis de Alba? Esposa revela cómo fue el accidente

Karla de la Cuesta revela cómo Sergio Andrade les daba licuados de cáscara de huevo: “Era asqueroso”

Shakira estrenará “Dai Dai” en español: ¿cuándo y a qué hora estará disponible en México?

Carlos Bonavides anuncia que busca ser diputado por Morena: “Me voy a lanzar”

Raquel Bigorra: las implicaciones legales que enfrentaría por presunta filtración de datos de Daniel Bisogno y ‘sus novios’

DEPORTES

Orgullo azul y oro: el emotivo mensaje de la UNAM a Katia Itzel García tras ser asignada para un partido del Mundial 2026

Orgullo azul y oro: el emotivo mensaje de la UNAM a Katia Itzel García tras ser asignada para un partido del Mundial 2026

Jaime Jáquez Jr, mexicano de la NBA, es intercambiado a los Milwaukee Bucks en un movimiento que incluye a Giannis Antetokounmpo

Pumas organiza su segundo Fan Fest y se enfrentará al América de Cali

México cierra con tres oros y nueve medallas en el Iberoamericano Sub-20 de Atletismo

Sudáfrica presume foto oficial del Mundial 2026 en Pachuca previo a su duelo contra Corea del Sur: “Estamos aquí para dejar nuestra huella”