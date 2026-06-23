Hugo Sánchez defiende a Pelé como el mejor de la historia pese al récord goleador de Messi en los Mundiales

Las declaraciones del exjugador mexicano volvieron a encender la discusión sobre quién es el más grande. (Ilustración: Jovani Pérez)

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del futbol internacional. Durante la jornada del lunes 22 de diciembre, el capitán de la Selección Argentina alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, cifra que le permitió convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales y dejar atrás el registro que pertenecía al alemán Miroslav Klose.

La nueva marca del futbolista sudamericano provocó una ola de reacciones alrededor del planeta. Miles de aficionados, especialistas y exjugadores aprovecharon la ocasión para reforzar la idea de que el campeón del mundo argentino debe ser considerado el mejor jugador de todos los tiempos.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Austria - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 22, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their second goal REUTERS/Kai Pfaffenbach

Sin embargo, no todos comparten esa visión. Uno de los personajes más importantes en la historia del futbol mexicano, Hugo Sánchez, manifestó una postura distinta y aseguró que, para él, el lugar de honor sigue perteneciendo al brasileño Pelé.

El exdelantero del Real Madrid, reconocido por su brillante trayectoria en Europa y por sus múltiples campeonatos como goleador, participó recientemente en una charla donde fue cuestionado sobre la comparación entre ambas leyendas. Lejos de sumarse al entusiasmo generado por el récord de Messi, el Pentapichichi pidió analizar el contexto histórico de cada época.

PUBLICIDAD

“Bueno, de discusión y lógica, cada quien tiene su opinión al respecto, ¿no? Sus estadísticas. Hay gente mayor que va a dar su opinión. Hay gente joven que a lo mejor ni siquiera, eh, tuvo la oportunidad de ver ningún partido de Pelé, pero yo creo que para eso está el tema de sacar información, ¿no? O sea, al que le gusta la historia, que sería fantástico y que no dejemos al olvido la historia, porque la historia hace que ellos hicieron méritos como para que la hora se pueda hablar de una manera diferente”, destacó el Pentapichichi.

Las palabras de Hugo Sánchez llegan en un momento en el que el debate sobre el llamado GOAT (Greatest of All Time) se encuentra más vivo que nunca. El récord conseguido por Messi en los Mundiales fue interpretado por muchos seguidores como una prueba más de su grandeza, especialmente después de una carrera repleta de títulos colectivos e individuales.

No obstante, el exseleccionado mexicano considera que las nuevas generaciones suelen valorar únicamente lo que han visto recientemente y, en ocasiones, dejan de lado el impacto que tuvieron figuras históricas que marcaron una época.

PUBLICIDAD

Fotografía de esculturas en tamaño real del argentino Lionel Messi, el brasileño Edson Arantes do Nascimento (Pelé) y el argentino Diego Armando Maradona, en el museo de la Conmebol el día de su reapertura, este lunes, en Luque (Paraguay). EFE/Nina Osorio

Por ello, Sánchez profundizó en las razones que lo llevan a colocar a Pelé por encima de cualquier otro futbolista que haya existido.

“¿A qué me quiero referir con eso? Que los jugadores de antes, que, que los jóvenes que no lo vieron, pues no saben la magnitud de la importancia que en ese momento eran. Pelé, para mí, es el mejor jugador de todos los tiempos. De todos los tiempos. Que estén unos de acuerdo, otros no, pues bueno, yo tengo más edad que mucha otra gente y tengo otros datos, como se dice en el lado moderno. Y mis datos son que Pelé tiene tres Copas del Mundo. ¿Quién, otro jugador, tiene tres Copas del Mundo?”, defendió Hugol.

El argumento principal del histórico atacante mexicano gira en torno al legado mundialista del brasileño. Pelé sigue siendo el único futbolista que ha conquistado tres Copas del Mundo como jugador, un logro que consiguió en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

PUBLICIDAD

La vez que Pelé pasó de las canchas de futbol a sets de cine en Hollywood. (AP)

Además de esos campeonatos, el astro brasileño dejó otras marcas imborrables. Entre ellas destaca haber sido el jugador más joven en anotar en una Copa del Mundo, hazaña que consiguió con apenas 17 años y 239 días durante el torneo celebrado en Suecia en 1958.

Mientras Lionel Messi continúa ampliando su legado con nuevos récords y reconocimientos, la discusión sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos parece lejos de terminar. Las declaraciones de Hugo Sánchez demuestran que, aunque las estadísticas sigan creciendo para el argentino, el nombre de Pelé continúa ocupando un lugar privilegiado para muchos protagonistas históricos del deporte.

PUBLICIDAD