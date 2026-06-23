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Beca Rita Cetina para primaria 2026: qué día de agosto podría caer el pago de 2 mil 500 pesos a los nuevos beneficiarios

Este año el programa amplió su cobertura para que los alumnos de primaria reciban un beneficio monetario para el apoyo de uniformes y útiles escolares

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Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)
Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)

El pago de 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria que se inscribieron en la convocatoria de marzo se depositará en el mes de agosto, aunque todavía hay incertidumbre del día exacto.

Cabe recordar que este año el programa amplió su cobertura para que los alumnos de primaria reciban un beneficio monetario para el apoyo de uniformes y útiles escolares.

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La finalidad de la política es llegar a todos los alumnos de educación básica que cursen en alguna escuela pública del país y contribuir con un recurso económico para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

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¿Qué día de agosto puede caer el pago de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria?

Las autoridades del programa han explicado que el pago se realizará antes del inicio del próximo ciclo escolar. Se estima que las clases podrían comenzar el lunes 31 de agosto, por lo que el depósito se prevé para algún momento de las primeras dos semanas del mes.

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La política de la Beca Rita Cetina responde a la necesidad de brindar un respaldo directo a las familias, especialmente durante el periodo previo al regreso a clases, cuando los gastos suelen incrementarse debido a la compra de uniformes y materiales escolares. La cobertura nacional del beneficio refuerza la apuesta por una educación pública más equitativa.

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)
Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)

Entrega de tarjetas Bienestar continua

Por otra parte, la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar correspondientes a la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria sigue realizándose desde el pasado 18 de mayo en todo el país, con un total de 2.1 millones de tarjetas distribuidas hasta ahora, equivalente al 42% de la meta de 5 millones.

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Para obtener la tarjeta, la madre, padre, tutora o tutor debe llevar identificación oficial en original y copia, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses. Además, es necesario presentar el acta de nacimiento y la CURP de la o el estudiante.

Las familias que ya realizaron su registro y aún no cuentan con la tarjeta deben permanecer atentas a los avisos que se publiquen en las escuelas, ya que será en ese espacio donde se informarán la fecha, el horario y la sede para la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar. Cabe mencionar que la distribución de los plásticos concluirá hasta el 31 de julio.

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