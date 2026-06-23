Orgullo azul y oro: el emotivo mensaje de la UNAM a Katia Itzel García tras ser asignada para un partido del Mundial 2026

La colegiada estaría cerca de romper una barrera nunca antes alcanzada en el futbol nacional. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

La designación de Katia Itzel García marca un hecho inédito en el arbitraje mexicano: la silbante de la Ciudad de México será la primera mujer mexicana en dirigir un partido de una Copa del Mundo varonil, luego de que la FIFA la nombró árbitra central para el duelo entre Túnez y Países Bajos. Esta designación fue reconocida por la UNAM ya que la profesional es egresada de la máxima casa de estudios.

La designación llega después de participaciones en torneos internacionales, en los que la árbitra mexicana mostró capacidad para dirigir partidos de alto nivel. Su nombramiento para la Fase de Grupos representa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional.

PUBLICIDAD

Tras darse a conocer la noticia, la Universidad Nacional Autónoma de México difundió un mensaje de felicitación para la árbitra. La institución recordó su vínculo académico y deportivo con la casa de estudios.

Katia Itzel será la primera mujer mexicana en ejercer como árbitro central en una Copa del Mundo (REUTERS)

Felicitación de la UNAM a la árbitra mexicana

La universidad señaló que García formó parte del Equipo Representativo de Futbol Asociación Femenil. También indicó que fue alumna de la Facultad de Derecho y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

PUBLICIDAD

En su mensaje, la institución expresó: “Un Goya para Katia Itzel García Mendoza, quien formó parte del Equipo Representativo de Futbol Asociación Femenil de la UNAM, alumna de la Facultad de Derecho y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por su designación como árbitra central durante el partido entre Túnez y Países Bajos de la Copa Mundial de Futbol el 25 de junio”.

Cuarteta arbitral para el Túnez contra Países Bajos

El partido está programado para el 25 de junio y la designación coloca a Katia Itzel García Mendoza como la primera mexicana en arbitrar un encuentro mundialista varonil. El nombramiento también representa un avance para la presencia de mujeres en una labor que durante décadas estuvo dominada por hombres.

PUBLICIDAD

Para este compromiso, la FIFA definió la cuarteta que acompañará a la mexicana en la cancha. Sandra Ramírez será la asistente número uno, mientras que el español José Enrique Naranjo estará como segundo asistente.

Juan Gabriel Benítez completará el equipo como cuarto oficial. Con esa designación, Katia Itzel García Mendoza ampliará su recorrido internacional en una cita que marcará un precedente para una árbitra mexicana.

PUBLICIDAD

La silbante ya ha asistido a dos enfrentamientos de Países Bajos. (REUTERS/Henry Romero)

Las estadísticas de Katia Itzel

es, sin duda, el referente más importante del arbitraje contemporáneo en México. Su carrera combina una sólida formación académica (egresada de Ciencias Políticas y Derecho por la UNAM) con una disciplina impecable en la cancha, lo que la ha llevado a romper múltiples techos de cristal en el futbol varonil y femenil.

Récords históricos nacionales e internacionales

Primera árbitra central mexicana en una Copa del Mundo Varonil: Logró el hito máximo de su carrera al ser designada por la FIFA como árbitra central para el partido entre Túnez y Países Bajos (fase de grupos del Mundial 2026). Previo a esto, ya había tenido participación en el torneo como cuarta oficial en tres encuentros (Países Bajos vs. Japón, Inglaterra vs. Croacia y Estados Unidos vs. Australia).

Fin a una sequía de 20 años en la Liga MX: El 9 de marzo de 2024, al pitar el encuentro entre Pachuca y Querétaro, se convirtió en la segunda mujer en la historia en dirigir un partido de la primera división varonil de México, rompiendo una racha de dos décadas desde que Virginia Tovar lo hiciera en 2004.

Pionera en Concacaf: Ha sido de las pocas mujeres en abrir el camino como árbitra central en torneos de categoría varonil como la Liga de Expansión MX y la Leagues Cup.

Estadísticas clave en su carrera

Katia Itzel cuenta con el Gafete Internacional de la FIFA como árbitra central desde 2019, y posteriormente recibió la certificación internacional como árbitra VAR.

Partidos en el futbol mexicano: Registra más de 25 partidos dirigidos en el máximo circuito varonil (Liga MX) entre fases regulares y liguillas, consolidándose en las designaciones semanales de la Comisión de Árbitros.

Copas del Mundo Femeniles: Dirigió 2 partidos como central en la Copa Mundial Femenina absoluta de la FIFA en Australia/Nueva Zelanda 2023 y tuvo participación estelar en el Mundial Femenino Sub-17 de 2022.

Torneo Olímpico: Tuvo una participación destacada en los Juegos Olímpicos de París 2024, pitando partidos de alta intensidad en el torneo femenino.

Su historial se complementa con la dirección en las finales de la Liga MX Femenil, el Campeonato Concacaf W, la Copa Oro Femenina y eliminatorias internacionales.

PUBLICIDAD

Premios y distinciones globales

Premio Nacional de Deportes: En noviembre de 2024 recibió el galardón más alto que otorga el gobierno mexicano a los atletas y profesionales del deporte, en la categoría de Juez/Árbitro, reconociendo su impacto social e histórico.

Sexta Mejor Árbitra del Mundo: La Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) la nombró de manera consecutiva en su “Top 10” global, situándola formalmente como la sexta mejor jueza del planeta por su dominio técnico y liderazgo en la cancha.