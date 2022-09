Niurka reveló si Emilio Osorio es hijo de Bobby Larios: “El destino luego es travieso”

(Fotos: Instagram)

Niurka Marcos es una de las figuras más polémicas de la farándula mexicana y tras las especulaciones que han rondado a lo largo de los años respecto a si el verdadero padre de su hijo Emilio es Bobby Larios y no Juan Osorio, la vedette finalmente rompió el silencio.

Fue durante el programa Siéntese quien pueda donde la ex participante de La Casa de los Famosos reveló si efectivamente el progenitor de su hijo es Bobby Larios, quien supuestamente fue su amante mientras ella estaba casada con el productor de telenovelas hace unos años.

“Qué bueno que me lo preguntaste, porque no había tenido tiempo de chismoseárselo a la gente”, comenzó a decir la cubana.

En este sentido, Niurka apuntó que más allá de las habladurías, Emilio Osorio contaba con los rasgos físicos de Juan.

“Cuando conocí a Bobby, ya Emilio había nacido. Entonces yo creo que el destino luego es travieso y a veces le da comidita a los buitres, pero Emilio tiene todo el parecido de Juan, su papá, tiene rasgos en su sonrisa, en sus cejas y aparte tiene la belleza de su mamá”, sentenció.

De igual manera y con su característica forma de ser, Niurka Marcos lanzó un contundente mensaje para todos los que han dudado sobre la paternidad de su hijo.

“La gente es morbosa, entonces mira, si quieren dudar quién es el papá, qué pena por Juan, porque yo lo amo y lo respeto, pero la verdad yo no tengo ni una duda de quién es la mamá”, destacó.

Así, al ser interrogada respecto a la opinión de su hijo respecto a este tipo de chismes, Niurka apuntó que el joven es indiferente a ellos.

“A Emilio le vale madre”, dijo.

Qué ha dicho Bobby Larios sobre su relación con Niurka

En diciembre de 2021, Bobby Larios reveló durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante su versión respecto a la relación amorosa que mantuvo con niurka y destapó que en un inicio todo fue falso.

El actor de melodramas como Salud, Dinero y Amor le comentó al periodista que Juan Osorio fue el responsable inventar la relación con la que era en ese momento su esposa y del veto que Televisa le dio.

Bobby Larios explicó que todo inició cuando se presentó la oportunidad de trabajar con el productor de melodramas como ¿Qué le pasa a mi familia?, Una Familia Con Suerte o Juntos el corazón nunca se equivoca para realizar una actuación en pareja con la bailarina; fue así como conoció a la actriz en las grabaciones de la telenovela Velo de Novia (2003).

Niurka Marcos y Bobby Larios fueron pareja durante varios años (Foto: Instagram/@televisaespectaculos)

El actor aseguró que no le interesaba trabajar con él porque tenía una relación muy cercana con el también productor Emilio Larrosa, pero aun así aceptó la propuesta por la historia de la telenovela.

“De repente había una problemática entre Niurka Marcos y Juan Osorio [...] la otra parte es que había muchas cámaras y salió -ella- y empezó a decir todo lo que estaba pasando y así fue como dijo ‘Niurka tiene un amante y es Bobby Larios el amante’. En ese momento, voltea y se me queda viendo Niurka y me dice ‘¿aguantas?’ y le dije ‘sí’ y me dijo ‘dame tu mano’ y finalizó diciendo ‘vamos de frente, porque lo que acaba de hacer él y lo que ha hecho siempre no se vale’. Él lo inventó todo”, agregó el actor originario de Jalisco, Guadalajara.

