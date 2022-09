“Ya qué se le hace”: Cuquita Abarca se mostró resignada ante proceso legal contra Televisa

Cuita Abarca hizo evidente que se siente resignada por lo acontecido con Televisa y la emisión de "El último rey" (Foto: Instagram/@vicentefdez)

En medio del estreno de la bioserie El Rey, la cual fue hecha con el consentimiento de Vicente Fernández, Cuquita Abarca mencionó que posiblemente el pleito legal en el que estaba con Televisa se quede como está o al menos se encuentra resignada por el momento, pues piensa que “ya qué se le hace”.

El pasado marzo a través de las redes sociales de Vicente Fernández se hizo público que Doña Cuquita comenzó un proceso legal en contra de Televisa debido a que la serie El último rey estaría utilizando la imagen del cantante sin el consentimiento de la heredera universal y, además, con un argumento machista.

Luego de varios meses de que este proceso esté en pie pese a los diferentes rumores, la esposa de Chente en un encuentro con la prensa habría dado a entender que, además de lo que ya ha hecho contra la bioserie que hizo Televisa, está resignada.

"El último rey" es una bioserie inspirada en la libro homónimo de Olga Wornat, contra el cual supuestamente también se iniciaría un proceso legal (Foto: Instagram/@elultimoreymx)

Este viernes 16, día en que Doña Cuquita tuvo que viajar a Estados Unidos debido a que se develará el nombre de una calle en Los Ángeles en honor al Charro de Huentitán, tuvo un corto encuentro con los medios, captado por Chisme No Like. Fue durante este momento que fue cuestionada acerca de El último rey y compartió su sentir.

Según confesó, no ha visto la serie que produjo Televisa ni Caracol Televisión, pero le recomendaron ver El Rey, la cual sí fue hecha con el consentimiento de Vicente Fernández. “Yo no las he visto ninguna de las dos, pero me dicen que esta la vea a ver si me gusta”, comentó Cuquita.

Fue entonces que fue cuestionada acerca de Pablo Montero, con quien tenía una buena relación, y el proceso legal, a lo que se apuró a dejar claro que no quería hablar del tema, pero mostró su resignación y aseguró que ya no piensa hacer algo más al respecto.

“Está muy bien lo que hicieron, pues ya, qué se le hace”

Hace tan solo un mes la familia de Vicente Fernández aseguró que las acciones legales contra Televisa siguen en pie, desmintiendo los rumores de que había tenido que ceder ante los amparos que la televisora había obtenido para defenderse.

En el comunicado que fue lanzado a través de las redes sociales de Chente, la familia detalló que se han presentando 12 solicitudes distintas para medidas provisionales por el uso no autorizado de marcas registradas y derechos de autor, esto frente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En todos los casos fueron concedidas y “se encuentra acreditada la legitimación de la señora María del Refugio Abarca viuda de Fernández, como heredera universal y titular de los derechos registrados ante el IMPI e INDAUTOR”.

Por todo esto es que niegan que el IMPI haya decidido desechar todos los procesos contra Televisa.

Desde días antes de que comenzara a emitirse "El último rey" la familia Fernández dio a conocer que habían sido respaldados con diferentes medidas, a las cuales Televisa no prestó atención porque tenían un amparo como defensa (Foto: AP)

Aunado a ello, se detalló que otro grupo de abogados se encuentran trabajando en las acusaciones en materia civil, lo que tampoco significa que no continúen las denuncias.

Fue en esta misma misiva que la familia del Charro de Huentitán dejó claro que no tienen la más mínima intención de que Televisa quede impune debido a las acciones que cometieron, supuestamente violando leyes al hacer El último rey.

“En conclusión: Ningún procedimiento está terminado, ni mucho menos (...) En forma alguna quedará impune la conducta de Televisa por reñir con los valores de la familia Fernández, pero sobre todo violar el marco legal”, se lee al final del comunicado.

