“Te voy a mandar levantar”: así intimidó policía de Izcalli a un automovilista

En redes sociales se presentó la denuncia de un policía municipal de Cuautitlán Izcalli, el cual intentó infraccionar a un automovilista a la par de querer amenazarlo sin motivo aparente.

Los hechos tuvieron lugar el miércoles 21 de septiembre en las calles del Estado de México, en la zona de bodegas de San Martín Obispo. El conductor habría rechazado el haber cometido una infracción, contestándole al agente que él no contaba con la facultad para poder sancionarlo.

El elemento policial no se sintió cómodo con la respuesta del automovilista y le hizo saber que en caso de no acatar las ordenes lo mandaría a ‘levantar’ a él y a toda su familia.

En el clip se puede escuchar que el policía municipal en tono de molestia se expresó de la siguiente forma: “Por eso te digo, cab#ón, cab#ón y medio, no te quieras pasar de listo. Te estoy parando por una infracción hijo, soy una autoridad. Te estoy parando por el bando municipal, ponte a leer y no seas ignorante”, le comenta enojado.

A lo que el conductor que iba con su familia le respondía que estaba seguro de que no había cometido ninguna falta y que sus acciones quedarían grabadas para posteriormente exhibirlo públicamente.

“Por eso te digo para cabrón, cabrón y medio hijo, no te quieras pasar de listo, soy la autoridad, te voy mandar a levantar”, dice policía de Cuautitlán Izcalli a automovilista. @Edomex.

Dicho elemento policiaco le contestó: “Cada que andes aquí hijo te voy a hacer lo mismo, grábese bien hijo porque te voy a mandar a levantar hijo. Te van a matar hijo de tu p#$a madre, de tu p##rra madre”, concluyó el video con el piloto alejándose del lugar.

La respuesta de los usuarios de Twitter no se dio a esperar y se podían leer comentarios como los siguiente: “La policía de Cuautitlán es la mayor basura del EdoMex. Siempre buscando como robar, extorsionar y chantajear. Entre más rectas las cosas más altaneros y groseros”, Cuautitlán, Tultitlán, La López Portillo, Naucalpan etc etc etc. Reporten al teléfono del gobierno del estado de México te asesoran y te indican que hagas. @Edomex podrían confirmar el número de atención ciudadana en estos casos” y “Rateros con placa y no lo dudó que si conozca grupos criminales que le den sus moches por algo habla de esa manera, deberían desaparecer las policías municipales solo estorban y son delincuentes con placa muchos de ellos”, fueron las respuestas más destacas.

¿Dónde denunciar abusos policiacos?

En caso de que se desee presentar una denuncia formal por abuso de autoridad en el EdoMex, será necesario acudir al Ministerio Público correspondiente, en donde orientarán para conocer la forma correcta de presentar la queja.

Para llevar a cabo una denuncia formal por abuso de autoridad es necesario acudir al Ministerio Público (Foto: Facebook/Cuautitlán)

Posteriormente se podrá presentar a la par una querella ante el consejo de honor para que se registre el reporte de la autoridad y pueda llevarse a cabo el seguimiento correspondiente.

Se puede grabar a un elemento policial bajo los artículos 6 y 7 de la constitución mexicana, ya que en ellos se establece el derecho a la libre expresión y que todas las personas tienen derecho al acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir o difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Adicional se le considera inviolable la libertad de difundir opiniones por medio de cualquier recurso disponible, de acuerdo con lo establecido en la constitución vigente.

También se puede realizar una denuncia anónima al 089 o exprés al 800 702 87 70 o al 800 398 07 74, además se puede hacer en línea a través del siguiente link: http://www.secogem.gob.mx/SAM/DatosPersonales.asp?Accion=Nuevo&TTipoTram=1

