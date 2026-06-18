Quién es la ex de Manuel Garcia-Rulfo, el supuesto nuevo amor de Shakira

Manuel García Rulfo es relacionado sentimentalmente con Shakira (Fotograma Pedro Páramo/Netflix)

Shakira fue vista esta semana junto al actor mexicano Manuel Garcia-Rulfo al salir del Sunset Tower Hotel en Los Ángeles, en fotografías difundidas en redes que abren preguntas sobre un posible romance, de acuerdo con imágenes compartidas por DeuxMoi.

El avistamiento ocurre días después de que la cantante hablara sobre su vida sentimental en una entrevista con People: “Solo estoy pensando en criar a mis hijos. No veo eso por ahora. Tal vez cuando sean mayores.” También agrega: “A través de esos momentos difíciles, descubrí qué tan resilientes somos.”

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Dexumoi captó el momento entre ambas estrellas, en Los Ángeles (deuxmoi)

Las fotos se tomaron mientras Shakira hace una pausa entre fechas de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, luego de ofrecer dos conciertos en Los Ángeles la semana pasada para iniciar un nuevo tramo de la gira.

Audrey McGraw, la “ex” de Manuel Garcia-Rulfo

Los artistas mantuvieron su relación de forma discreta Crédito: IG, audreymcgraw

La vida sentimental de Manuel García-Rulfo ha permanecido en gran parte alejada del foco mediático. Sin embargo, antes de los rumores con Shakira, su nombre se vinculó al de Audrey McGraw, hija de dos figuras de la música country, Tim McGraw y Faith Hill.

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Audrey heredó la pasión artística familiar y ha desarrollado una carrera como intérprete. Ha ofrecido presentaciones como solista al piano y también ha compartido escenario con otros músicos en diversos eventos realizados en Estados Unidos.

Pocos datos son públicos sobre la vida personal de Audrey. Sin embargo, según su biografía en SoundCloud, nació el 6 de diciembre de 2001 en las afueras de Nashville, Tennessee. Ella misma relata que llegó al mundo “un mes antes de lo esperado” y que sus hermanas se llaman Meggie y Gracie. “Me encanta cantar”.

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En mayo de 2024, Audrey recurrió a sus historias de Instagram para mostrar su apoyo a García-Rulfo, quien había sido seleccionado recientemente para participar en la cuarta entrega de Jurassic World.

El 18 de octubre del mismo año, ambos fueron vistos paseando por las calles de Nueva York. Esta aparición pública despertó curiosidad sobre el origen de su relación.

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Según la revista ¡Hola!, el acercamiento entre ambos podría haber surgido a finales de 2022, cuando García-Rulfo trabajó junto a Tom Hanks en la película Un hombre llamado Otto. Hanks y su esposa, Rita Wilson, mantienen una relación cercana con la familia McGraw, lo que habría facilitado el encuentro con Audrey.

La hija de Faith Hill y Tim McGraw es una joven de 22 años que siguió los pasos de sus padres en la industria musical. Foto: IG, udreymcgraw

En junio de 2023, Audrey compartió por primera vez una fotografía del actor en sus historias de Instagram. Una semana después, García-Rulfo publicó imágenes que confirmaban que ambos estaban en el mismo sitio.

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El 30 de agosto de ese año, la cantante subió imágenes de un viaje a Alemania. El actor hizo lo propio, y aunque no aparecieron juntos, los escenarios eran los mismos, aunque mostrados desde diferentes perspectivas.

A comienzos de 2024, Audrey publicó una imagen de García-Rulfo iluminado por una luz azul en una noche oscura. Meses más tarde, en las historias de la cantante, apareció una fotografía en blanco y negro de los dos, confirmando la cercanía entre ambos.

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La carrera de Manuel Garcia-Rulfo

Manuel Garcia- Rulfo protagoniza 'El abogado de Lincoln' (Netflix)

Garcia-Rulfo comenzó su carrera en México con películas como La última y nos vamos y 180 grados. Después participó en proyectos de Manolo Caro como La vida inmoral de la pareja ideal y Perfectos desconocidos.

Su primer gran paso internacional ocurrió en 2016 con Los siete magníficos. En esa película compartió créditos con Denzel Washington y Chris Pratt.

Después sumó participaciones en Asesinato en el Expreso de Oriente, dirigida por Kenneth Branagh, Viudas de Steve McQueen, 6 Underground de Michael Bay, Sicario: Day of the Soldado, Greyhound junto a Tom Hanks y A Man Called Otto.

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El reconocimiento global llegó en 2022 con el protagónico de la serie de Netflix The Lincoln Lawyer. Ahí interpretó a Mickey Haller, papel que, según el texto fuente, lo consolidó como una de las figuras mexicanas con mayor presencia en Hollywood y abrió paso a varias temporadas exitosas.

En 2024 protagonizó Pedro Páramo, adaptación dirigida por Rodrigo Prieto para Netflix y basada en la obra de su tío abuelo Juan Rulfo.