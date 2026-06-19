México

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este jueves

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Guardar
Google icon
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son inevitables.

Es por eso que el AICM da a conocer en tiempo real el estatus de todas sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

PUBLICIDAD

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas del jueves 18 de junio.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4180

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:30

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1212

Destino: Sj. D Cabo

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB152

Destino: Houston

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:20

Estado: Demorado

Vuelo: VB1380

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 09:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1022

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 10:30

Estado: Demorado

Vuelo: Y4790

Destino: Miami

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4280

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:05

Estado: Demorado

Vuelo: Y4144

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:51

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4242

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 18:40

Estado: Demorado

Vuelo: UA1025

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 20:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4104

Destino: Cancun

Aerolínea: Volaris

Hora: 20:10

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

PUBLICIDAD

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo combinar estampados en verano 2026: lunares, rayas y vichy sin cometer los errores más comunes

Expertos en tendencias explican cómo lucir las tendencias de esta temporada

Cómo combinar estampados en verano 2026: lunares, rayas y vichy sin cometer los errores más comunes

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson y Romo sorprenden en la alineación y Fidalgo a la banca

El Estadio Guadalajara alberga un nuevo enfrentamiento en Mundiales entre ambas selecciones, en un partido que anticipa definir al líder del Grupo A

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson y Romo sorprenden en la alineación y Fidalgo a la banca

Mundial 2026: David Faitelson minimiza posibilidades de México ante equipos europeos

Antes del partido contra Corea del Sur, el comentarista sostiene que la Selección Mexicana está por debajo del nivel de Inglaterra y Croacia

Mundial 2026: David Faitelson minimiza posibilidades de México ante equipos europeos

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: así festeja la perla tapatía el segundo partido de la selección mexicana

El duelo se disputará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara (Akron)

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: así festeja la perla tapatía el segundo partido de la selección mexicana

Toy Story 5: todo lo que debes saber (y recordar) antes de ver la nueva entrega de Pixar

La película llega a cines y retoma la nostalgia de la saga para viejas y nuevas generaciones

Toy Story 5: todo lo que debes saber (y recordar) antes de ver la nueva entrega de Pixar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Procesan a “El Vani”, de La Familia Michoacana, por el secuestro de 12 personas: quedará preso en El Altiplano

Niegan amparo contra extradición a “El Jardinero”, líder del CJNG capturado en Nayarit

Refutan a Sheinbaum: abogados de los Farías Laguna afirman que todavía no tienen toda la carpeta del caso de huachicol fiscal

Localizan cadáver al interior de un vehículo en Guadalajara previo al partido México vs Corea del Sur

ENTRETENIMIENTO

Quién es la ex de Manuel Garcia-Rulfo, el supuesto nuevo amor de Shakira

Quién es la ex de Manuel Garcia-Rulfo, el supuesto nuevo amor de Shakira

Marcha LGBT 2026 en CDMX: María Daniela y su Sonido Lasser y otros artistas confirmados para Bellas Artes

¿Indirecta para Peso Pluma? Kenia Os habla de la fidelidad en sus relaciones

K-pop invade el Mundial 2026: estas son las estrellas que apoyarán a Corea ante México en Guadalajara

Paola Sasso expande su presencia con “El Chal”: el nuevo show digital que conquista a la audiencia latina

DEPORTES

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: aficionados de la Selección Mexicana abarrotan el Fan Fest

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: aficionados de la Selección Mexicana abarrotan el Fan Fest

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson y Romo sorprenden en la alineación mientras Fidalgo va a la banca

Así le ha ido a México en los Mundiales cuando sale de la capital

Mundial 2026: David Faitelson minimiza posibilidades de México ante equipos europeos

México y sus segundos partidos en Mundiales: el récord que buscará Javier Aguirre ante Corea