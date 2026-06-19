Estos son los conciertos gratis que tendrá la Alcaldía Tlalpan por el Día del Padre

La sede es la Plaza del Bolero (calle Moneda, Tlalpan Centro 1), en el sur de la Ciudad de México. El festival opera del 19 al 21 de junio en horario de 10:00 a 20:00 horas, con entrada libre los tres días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alcaldía Tlalpan ofrece tres noches de conciertos gratuitos en el Festival Taquero “El Fin Más Padre”, con una cartelera que arranca el viernes 19 de junio y cierra el domingo 21 con un show especial por el Día del Padre.

La sede es la Plaza del Bolero (calle Moneda, Tlalpan Centro 1), en el sur de la Ciudad de México. El festival opera del 19 al 21 de junio en horario de 10:00 a 20:00 horas, con entrada libre los tres días.

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Viernes, sábado y domingo: quién toca cada noche

El viernes 19, la música arranca a las 18:00 horas con la Sonora La Típica. El sábado 20, el escenario recibe a las 19:00 horas a John Barrera Polymarch.

El domingo 21 tiene la programación más extensa. A las 16:00 horas habrá una exhibición de lucha libre; a continuación sube Alondra Emil y su Sonora con Ángel, y el cierre corre a cargo de Aarón y Su Grupo Ilusión a las 19:00 horas.

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El concierto de cierre fue confirmado por la cuenta oficial de la Alcaldía Tlalpan, que convocó a las familias a asistir “con sus mejores pasos”.

El show del Día del Padre, en otra explanada

El Día del Padre en México se celebra cada tercer domingo de junio; en 2026 la fecha cae el 21 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aarón y Su Grupo Ilusión no actúa en la Plaza del Bolero: su concierto del domingo se realiza en la Explanada de la alcaldía, ubicada en Francisco I. Madero 10, a unos minutos del festival taquero.

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El Día del Padre en México se celebra cada tercer domingo de junio; en 2026 la fecha cae el 21 de junio.

Cómo llegar en transporte público

La opción más directa es el Metro Tasqueña (Línea 2, color azul), desde donde se puede tomar transporte complementario con dirección a Tlalpan Centro.

Antes de salir conviene verificar el estado del Tren Ligero Tasqueña-Xochimilco: la línea ha registrado interrupciones en semanas recientes por trabajos en curso y operativos del Mundial, según reportes de Aristegui Noticias e Infobae México.

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Parte de una agenda de 45 días

Los conciertos se enmarcan en la temporada Tlalpan Mundialista 2026, que arrancó el 5 de junio y se extiende hasta el 19 de julio.

La agenda de la Alcaldía Tlalpan incluye también el Festival del Caldo Tlalpeño, el Festival Fogones México, recorridos por los 11 pueblos originarios y un Encuentro de Artesanos Mexicanos.

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El Día del Padre en México: una tradición sin feriado oficial

Este 2026, la celebración coincide además con la fase de grupos del Mundial FIFA 2026: el domingo 21 habrá cuatro partidos, con el primero arrancando a las 10:00 horas con España vs. Arabia Saudita desde Atlanta. (Jovani Pérez/Infobae)

El Día del Padre se celebra en México cada tercer domingo de junio, lo que hace que la fecha varíe año con año entre el 15 y el 21 del mes. En 2026 cae en su fecha más tardía posible: el domingo 21.

La conmemoración no figura en la Ley Federal del Trabajo como día de descanso obligatorio, por lo que las actividades laborales no se suspenden. Al caer en domingo, sin embargo, la mayoría de las familias puede celebrar sin restricciones de jornada.

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El origen de la fecha se remonta a 1910 en Spokane, Washington, cuando Louise Smart Dodd impulsó el reconocimiento público de los padres, siguiendo el modelo del Día de la Madre. En México, Carmelita Tostado Gamboa, originaria de la Comarca Lagunera, fue una figura clave en la adopción local de la tradición al promover el reconocimiento de la labor paterna en la sociedad mexicana.

Este 2026, la celebración coincide además con la fase de grupos del Mundial FIFA 2026: el domingo 21 habrá cuatro partidos, con el primero arrancando a las 10:00 horas con España vs. Arabia Saudita desde Atlanta.

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Otros eventos en CDMX ese fin de semana

La conmemoración no figura en la Ley Federal del Trabajo como día de descanso obligatorio, por lo que las actividades laborales no se suspenden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes quieran combinar salidas tienen otra opción en el sur de la ciudad: el Festival de Garnacha y Pulque en la alcaldía Tláhuac, con sede en la explanada de la Plaza Centenario, los días 19 y 20 de junio.

Para los papás corredores, el Medio Maratón del Día del Padre 21K arranca a las 5:55 horas del domingo 21 desde los carriles centrales de Periférico Sur, frente al Hotel Radisson Paraíso. Las inscripciones en línea cierran el jueves 18 de junio a las 18:00 horas en carreradiadelpadre.com, con un costo de $1,100 pesos más una comisión del 10%.

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