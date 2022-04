Motociclistas asaltados en la Marquesa habían asistido a sesión de fotos: policías de Edomex desconocían donde levantar denuncia

Un hombre salió de entre algunos arbustos con un arma para asaltar a los motociclistas. Foto: Impresión de video

Eduardo Macías es un estudiante universitario. El pasado sábado 9 de abril, salió con algunos amigos, dedicados a hacer videoblogs e influencers del ámbito de las motocicletas, para realizar una sesión de fotos en un parque ejidal llamado El Zarco, en donde se cobra la entrada para mantener seguros a los visitantes, en la zona de La Marquesa, en el Estado de México, sin embargo, las cosas no salieron como las planearon.

En entrevista para Infobae México, Eduardo cuenta que ese día salieron temprano para realizar la sesión de fotos para una reconocida marca de motocicletas. “Llegamos al lugar, la neta todo iba muy chido, llegamos nos pararon y nos cobraron por entrar, iba a ser más, pero el tipo de la entrada nos dijo: bueno, dame 200 (pesos), por los ocho que íbamos”, menciona.

Explica que la intención era tener experiencia en la terracería con las motocicletas, y esa era su primera experiencia de ese tipo. “Llegamos al lugar, y cuando llegamos a donde iban a ser las fotos y todo eso, la neta estaba algo extraño, porque era una explanada en medio de la nada, fue fácil una media hora, o cuarenta minutos de un caminito de terracería, con piedras, charcos, lodo, la verdad es que el lugar estaba súper bien, porque había llovido un día antes, entonces había charcos de agua, lodo, todo súper bien para las tomas y grabaciones, y ese día estaba muy soleado y con muy buena luz”.

Menciona que uno de sus acompañantes tuvo problemas con su moto, por lo que tuvo que regresarse a su casa, y solamente quedaron siete de los ocho que iban. “Ya que vamos de regreso, nos paramos en la zona, digamos, familiar, unas cabañitas, estaba todo familiar, pasto verde, muy tranquilo, y ahí hicimos como una parada para preparar, ellos que graban, sus cámaras, su equipo para grabar las despedidas y el camino de regreso a la ciudad”.

Macías menciona que otro de sus amigos también tuvo problemas con los frenos de su moto, por lo que, en lo que funcionaba, se esperaron un rato. Cuando decidieron volver, fue cuando sucedió algo que no esperaban, pues unos hombres les interceptaron el camino y los amagaron con armas para quitarles celulares y el equipo de grabación que llevaban con ellos; afortunadamente, una de las cámaras colocadas en una moto grabó todo lo sucedido, y el video se ha hecho viral en redes sociales.

Menciona que uno de sus compañeros, a quien le dicen Buffalo, alcanzó a escapar, pues era quien iba hasta enfrente y esquivó el coche que les cerró el paso. “Ya que decimos vámonos, nos arrancamos, y desde ahí es lo del video, tal cual, va Buffalo, hasta adelante, que es a quien le avientan el carro, él ya se la sabe en lo que es terracería y eso, entonces pudo esquivar el laminazo, y atrás de él venía yo”.

En el video se aprecia como un automóvil Jetta de color negro, sale de una cuchilla que divide el camino, y cuando los motociclistas llegan hasta él, un hombre sale de algunos arbustos con el rostro cubierto, vestido de negro y portando una gorra blanca, apuntándoles con un arma.

“A todos nos sacó de onda el carro, la neta nadie pensamos con malicia, yo creo que ese fue uno de los errores, yo vi el carro y yo dije: este tipo ha de estar aprendiendo a manejar o algo, y seguí mi camino, cuando vi que el tipo se va a echar para atrás, pues dije: ahorita que se eche para atrás, me paso por enfrente, pero ya que vi que se echó para atrás, traté de librarlo por ahí, y cuando voy hacia el carro, es cuando escucho los gritos y veo al tipo que sale entre los matorrales, apuntándonos y amagándonos con la pistola”, explica Macías.

Apunta que uno de sus compañeros, en ese momento, dio la vuelta para tratar de escapar, y el hombre que traía la pistola y salió de los matorrales, lo persiguió, por lo que pensó en escapar.

En el asalto, les quitaron sus celulares y aparatos de grabación.

“Avancé un poco más la moto, pero el tipo que venía en el carro sale de frente y me mete, con la punta del arma, un madraz* y me dice: frénate cabr*n, tira la moto, y pues ya que lo tenía enfrente, dije: ni modo. Además, este tipo se veía súper nervioso, él me dio más miedo que el otro, pues ese estaba amedrentando, pero se veía seguro de lo que hacía”.

Eduardo menciona que se bajó de la moto y solamente comenzó a escuchar que el hombre que había salido de los matorrales dijo que solamente quería celulares y aparatos, “no sé si alguien de ahí aviso, o si nos vieron y dijeron: de aquí soy, pero venían por celulares y aparatos, ya cuando vi eso, me tranquilicé un poco más, pero sí me hicieron tirar la moto”.

Explica que su amigo, conocido como Buffalo, que alcanzó a esquivar el auto cuando salió de la nada, se quiso regresar porque pensó que era un retén o algo similar, pero cuando vio que comenzaron a tirar las motos y levantar las manos, se dio cuenta que se trataba de un asalto.

“Se pela hacia la entrada a donde nos cobraron para entrar, para buscar ayuda”.

En el video se observa como los dos hombres armados, les quitan sus pertenencias y, después, suben al automóvil y huyen.

Macías menciona que el más afectado de sus compañeros, con el asalto, fue uno de nombre Jean, a quien le quitaron su equipo fotográfico y su cartera, aunque su celular se lo pudo quedar, pues lo traía en las bolsas de la chamarra.

Explica que tras el atraco, los delincuentes les pidieron subir el cerro, y cuando estaban huyendo lanzaron dos balazos para intimidarlos.

El lugar, que les cobró por el acceso, no se hizo responsable de los accesorios robados. “El lugar se llama El Zarco, es un parque ejidal que está en la libre de Toluca a la Ciudad de México, en frente de la Marquesa, nos acercamos a pedir apoyo, le hablaron a su seguridad interna, que eran ejidatarios que bajaron en una PickUp, adentro de la camioneta venían cinco o seis personas que también estaba armados, y trataron de darle alcance al vehículo, pero ya iban muy tarde”.

Menciona que las autoridades ya se contactaron con ellos, y que solo están en espera de la respuesta. Ya interpusieron una denuncia vía electrónica, pues aunque ese día la quisieron levantar, los policía que llegaron no supieron decirles a qué lugar dirigirse. “No sabíamos si era a Toluca o a Lerma, y ellos tampoco supieron decirnos bien a qué demarcación pertenecía el lugar”.

Macías dice que las autoridades les informaron que había otros reportes en la zona del mismo modus operandi, pero con diferentes vehículos, entre ellos un Chevy y una camioneta, sin especificar detalles.

Fiscalía atiende caso

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex), informó el pasado martes, por medio de sus redes sociales, que se había iniciado una carpeta de investigación a partir de los videos difundidos en redes sociales, en donde se ve la agresión y el robo a los motociclistas. “Esta Institución llevará a cabo diligencias para identificar y detener a probables partícipes”, informó en un tuit. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de alguno de los delincuentes.

Por medio de redes sociales, se han denunciado algunos otros actos delictivos similares en lo que va del año en la misma zona.

También se informó que, tras difundirse el caso, se aumentó la seguridad en la zona, con más de 50 elementos, 10 patrullas, dos cuatrimotos, cuatro caballos y tres drones de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Estos equipos se suman a la estrategia de vigilancia que a principios de marzo anunció la dependencia, y que incluía patrullajes a través de drones tácticos y un despliegue por tierra.

A través de la célula de drones, se monitorean los principales accesos y las actividades que se realizan en las inmediaciones de esta reserva natural, para con ello, prevenir los delitos.

